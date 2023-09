Interview de Jamie Vardy : Les hauts et les bas d’une décennie à Leicester | Actualités footballistiques

Lorsque Leicester City a signé Jamie Vardy de Fleetwood pour ce qui était, et est toujours, un montant record de 1 million de livres sterling pour un joueur hors championnat, personne n’aurait prédit que lui et le club endureraient la décennie suivante. Cependant, il n’y avait pas toujours de records de buts et de trophées pour le numéro neuf de Leicester.

Il y a dix ans, Vardy était du mauvais côté de l’une des fins les plus extraordinaires d’un match de football, le tristement célèbre but de « Troy Deeney » en demi-finale des barrages contre Watford. Commencer ce match sur le banc aux côtés d’un visage reconnaissable.

« Wow, barnet douteux », dit-il avec un sourire embarrassé sur le visage. « J’étais à côté de Harry (Kane) sur le banc ce match-là. En fait, nous l’avons recruté comme ailier gauche, à chaque fois qu’il entra en jeu, il sortait.

« Il est venu chez nous pour acquérir de l’expérience en tant que jeune joueur, et il a évidemment accompli des choses incroyables. »

Parmi les revers survenus au cours de sa carrière à Leicester, la défaite contre Watford a été l’une des premières pour Vardy. Mais pour lui, cela incarne son passage au club, s’inspirant des revers.

« Ce match nous a donné la motivation pour vouloir réussir la saison suivante », se souvient-il. « Je me souviens d’être revenu la pré-saison suivante, vous faites les tests et si vous n’êtes pas assez en forme, vous ne voyez pas les ballons pendant une semaine. Chacun d’entre nous est revenu en forme comme il le pouvait, donc nous étions Prêt à partir. »

Les coupes de cheveux semblaient marquer des moments clés dans la carrière de Vardy, son premier trophée avec le club étant l’une de ces occasions.

« Encore un mauvais Barnet là-bas », plaisante-t-il encore en regardant une photo de lui tenant le trophée du Championnat.

Vardy faisait partie de l’équipe qui a ramené Leicester en Premier League après une décennie en dehors de l’élite et cherchera à aider Leicester il y a 10 ans après la dernière promotion.



Jamie Vardy célèbre avec ses coéquipiers de Leicester après avoir remporté le championnat





« La faim à cette époque-là était là dès le premier jour », dit-il. « Nous sommes arrivés vers Noël et nous avons dû affronter Burnley et QPR qui volaient là-haut. Nous sommes allés à QPR, avons gagné et n’avons pas vraiment regardé en arrière. »

Sa première saison en Premier League l’a vu marquer son premier but dans l’élite lors d’une victoire 5-3 contre une équipe étoilée de Manchester United. Il a marqué cinq buts cette saison, dont un vainqueur tardif à West Brom, un catalyseur pour la survie de Leicester.

Bien qu’il ne soit pas issu d’un championnat, il n’a jamais douté de sa capacité à réussir au plus haut niveau.

« J’ai toujours eu confiance en ma capacité à marquer des buts, peu importe mon adversaire », dit-il. « Cette saison-là, je sais que cela a fini par devenir une ‘grande évasion’, mais nous n’avons jamais été battus par les équipes, chaque match était serré et cela a juste montré que nous pouvions le faire et nous l’avons prouvé à la fin. «

Vardy a démarré la saison suivante et a inscrit une série de buts qui resteraient dans l’histoire de la Premier League.

D’un simple coup d’œil à la photo, il a répondu par une réponse en un seul mot.

« Onze. »

Onze buts consécutifs en Premier League l’ont vu battre le record de Ruud van Nistelrooy du plus grand nombre de buts consécutifs en Premier League, et il l’a fait contre l’ancien club du Néerlandais, Manchester United.



La frappe de Leicester a battu le record de buts de la Premier League contre Man Utd





« J’ai toujours pensé que j’allais marquer ce soir-là, j’y ai cru », se souvient-il. « Tous les gars ont fait une vidéo spéciale pour moi avant le match, disant à quel point ils étaient fiers et à quel point c’était spécial d’être impliqué dans la séquence de buts marqués. »

Malgré un moment record, il était toujours temps de célébrer à la manière de Jamie Vardy.

« Je recevais un peu de bâton de la part de leurs fans pendant ce match, alors ça a touché le fond des filets, et une belle petite célébration a dû suivre. »

Après avoir survécu à la relégation la saison précédente, la réalisation la plus remarquable du football anglais a suivi lorsque Leicester a remporté la Premier League.

« Quelle journée, c’était génial », dit-il, toujours en partie incrédule sept ans plus tard. « C’était mon premier match de retour car j’étais suspendu.

Jamie Vardy de Leicester admet que cela a été un test de s’habituer à la vie sous la direction du nouveau patron Enzo Maresca, mais il est satisfait des résultats de l’équipe jusqu’à présent.



« Venir d’où je viens et pouvoir y parvenir est quelque chose dont les rêves sont faits. »

L’homme aux commandes de cette saison historique, Claudio Ranieri, était réputé pour ses excellentes relations avec les médias au cours de cette campagne, mais Vardy a révélé que c’était bien différent dans les coulisses.

L’Italien a constamment insisté sur le fait que l’objectif de Leicester pour la saison était de 40 points, mais Vardy a déclaré que cela avait rapidement changé.

« Il nous disait que c’était 40 points », raconte-t-il. « Nous sommes arrivés à la moitié de la saison et nous étions sur 38 points, et il est arrivé en disant: ‘un point de plus sur cette dernière moitié de saison, puis encore 40 points sur la seconde moitié de la saison.’

Vardy a fait un autre pas de géant dans la compétition d’élite du football, marquant son premier but en Ligue des champions à Séville lors des huitièmes de finale aller.



Jamie Vardy a marqué contre Séville en Ligue des Champions en 2017





« Nous avons dit que nous avions besoin d’un but à l’extérieur à ramener à la maison et c’est moi qui l’ai obtenu et qui nous a mis en mesure de le marquer à la maison. » il dit.

L’importance de ce but a augmenté avec le recul alors que les Foxes se qualifiaient pour les quarts de finale après avoir remporté le match retour 2-0.

Quelle que soit l’étape de sa carrière, une chose est restée la même dans le jeu de Vardy. Ses célébrations devant les supporters adverses.

« Je pense personnellement que cela fait partie du football », dit-il en haussant les épaules. « C’est agréable, cela fait partie du jeu. Il faut tout accepter, si les fans vous en donnent un peu, ils doivent en récupérer. »

La relation de Vardy avec les deux groupes de supporters est quelque chose que le talisman de Leicester chérit depuis des années, alors lorsqu’il a marqué son 100e but en Premier League au cours d’une saison avec des stades vides, cela a laissé à l’attaquant un air presque solennel sur le visage.

« Mettre le ballon au fond des filets 100 fois en Premier League n’est pas facile du tout », dit-il. « Sans aucun ventilateur là-dedans, c’était tellement étrange. On pouvait entendre une épingle tomber dans le sol.

L’entraîneur de Leicester, Enzo Maresca, évoque le début de saison impressionnant de son équipe, sa capacité à rebondir après sa première défaite et à apprendre sur le tas



« C’est bizarre d’entendre les entraîneurs et les joueurs crier si clairement mais sans aucun bruit venant des tribunes. »

Un moment dont un certain nombre de fans ont pu être témoins a été celui où Leicester a réussi à remporter un autre trophée, la première FA Cup de Leicester dans l’histoire du club, remportée devant une foule restreinte à Wembley en raison de la pandémie de coronavirus.

« Un autre trophée, merci beaucoup », rigole Vardy, ce qui en dit long sur les standards et les attentes de Leicester City.

C’est ce qui a rendu les événements deux ans plus tard encore plus déchirants pour Vardy.

Deux ans seulement après avoir remporté la FA Cup, Leicester a été relégué en Championship et Vardy est déterminé à contribuer au retour de Leicester en Premier League.

« J’étais complètement vidé », admet-il. « Éviscéré pour le propriétaire, les fans et tout le monde autour du club.

Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Southampton et Leicester



« La table ne se contente pas de ce que disent les gens. Il faut l’accepter, il ne s’agit pas de changer de tour et de nous mettre en position de revenir promus.

« Nous avons connu de nombreux hauts et bas ; c’est l’un de ces bas que nous devons transformer en une hausse.

Bien qu’il n’ait pas joué autant de minutes qu’avant pour les Foxes, Vardy souhaite toujours avoir un impact sur et en dehors du terrain. Avec une vague de jeunes joueurs qui font leur apparition et qui rejoignent le club en prêt, il estime qu’il est important d’être là pour influencer les jeunes joueurs de l’équipe.

« Tout ce côté-là est important, je suis toujours là pour discuter avec les jeunes », dit-il. « C’est la façon dont on se comporte dans les lieux, c’est ce qui est important. Soyez normal avec tout le monde. Je ne vais pas être une grosse tête dans ce coin. Je suis juste moi. »

Actuellement deuxième au classement du championnat, Vardy cherchera à faire sa part pour ajouter un autre chapitre à cette décennie extraordinaire avec les Foxes cette saison.