Interview de Jack Clarke: le but merveilleux de Sunderland, le temps passé à Tottenham et les espoirs de Premier League | Nouvelles du football

Le trophée aurait probablement dû être divisé en huit manières.

C’est le nombre de joueurs de Sunderland qui ont participé au vainqueur du but du mois du championnat Sky Bet de Jack Clarke en septembre. Dix-huit secondes d’arrière en avant. Douze touches prises au total.

C’était une vraie beauté footballistique, reconnue à juste titre par la photo de Clarke recevant le prix, alors qu’il posait avec le reste de sa distribution.

Sunderland a produit un prétendant au but de la saison avec ce brillant but d’équipe contre Reading



“C’était un beau but”, raconte Clarke – qui n’a encore que 21 ans – Sports du ciel. “Nous en étions tous très fiers au sein de l’équipe et nous voulions impliquer tout le monde car avec un but comme celui-là, il ne s’agit pas seulement de savoir qui a mis le ballon au fond des filets. Tout le monde a joué son rôle.”

La grève est survenue à la mi-septembre lors d’une victoire 3-0 à Reading. Une victoire qui, à l’époque, propulsait Sunderland dans le top six du championnat après neuf matchs. Les choses ne se sont pas aussi bien passées depuis, avec une seule victoire lors de leurs sept dernières.

Les attentes seront toujours énormes au club, mais Clarke sait qu’il vaut la peine de prendre du recul et de se rappeler qu’il s’agit d’une équipe nouvellement promue, qui a été contrainte à un changement de direction en août et joue actuellement sans attaquant reconnu.

Avec tout cela à l’esprit, Clarke est satisfaite de la façon dont les choses ont progressé. Même s’il a parfois dû jouer hors de position devant en l’absence de Ross Stewart et d’Ellis Simms, loin de son rôle naturel d’ailier créatif.

“C’est bien d’être de retour dans le Championnat”, dit-il. “J’ai plutôt bien commencé et nous avons également bien commencé après avoir quitté la Ligue 1. Je veux marquer et aider à chaque match, évidemment cela n’arrivera pas, mais j’essaie toujours de contribuer à l’équipe, et quand on gagne, c’est un peu mieux.

“Je pense que pour n’importe quelle équipe, lorsqu’il vous manque un point focal principal dans l’équipe, cela peut être plus difficile pour nous, les joueurs créatifs, lorsque vous n’avez pas de buteur naturel qui va y entrer à la fin des chances vous créez. Cela a été difficile et nous avons dû nous adapter et je pense que nous avons bien fait, mais ce sera bien de les ramener dans le giron.

Clarke profite également de la vie en tant que membre permanent de l’équipe, ayant d’abord été prêté par Tottenham à mi-parcours de la saison dernière avant d’effectuer un changement cet été.

Être installé a clairement fait du bien à sa propre forme, avec quatre buts et cinq passes décisives en 16 matches de championnat cette saison.

“Que vous soyez prêté ou permanent, vous devez le voir de la même manière et rien ne change cela dans votre esprit”, dit-il. “Mais c’est agréable d’avoir cette sensation chaleureuse de venir au même endroit tous les jours en sachant que vous êtes ici en permanence, en voyant les mêmes visages tous les jours.

“C’est toujours agréable d’être désiré et de se sentir aimé par une équipe, d’avoir une série de matchs dans le même environnement et avec les mêmes joueurs qui s’entraînent avec vous tous les jours. Cela ne peut que faire de vous un meilleur joueur et évidemment si vous êtes se sentir bien en dehors du terrain, cela vous aidera également à vous sentir bien sur le terrain.”

Il convient de rappeler que Clarke n’a que 21 ans. Cela fait quatre ans qu’il a éclaté à Leeds, avec une série de performances à l’adolescence en 2018/19 qui l’ont aidé à déménager à Tottenham.

Clarke (R) a eu du mal à gagner du temps à Tottenham





À première vue, il est clair que son séjour à Tottenham n’a pas fonctionné comme il l’aurait espéré. Il n’a fait que quatre apparitions pour le club au cours de ses trois années là-bas et n’a pas joué une seule fois en Premier League.

Les périodes de prêt à Leeds, puis à QPR et Stoke n’ont pas vraiment fonctionné, avant de retrouver une maison à Sunderland.

Il insiste cependant sur le fait qu’il n’aurait rien changé à son parcours jusqu’ici.

“De toute évidence, cela ne s’est pas déroulé comme moi ou Tottenham l’avions envisagé, ou comme les gens autour de moi l’avaient envisagé”, a déclaré Clarke. “Cela semble probablement un échec d’un point de vue extérieur, mais sur une note personnelle, je ne l’ai pas considéré comme un échec.

“J’ai senti que j’avais beaucoup évolué en tant que joueur sous de bons managers et avec de bons joueurs autour de moi. C’était bon pour ma croissance et mon développement personnels.

“Je pense que voir ces joueurs tous les jours

et être parmi eux ne fera que faire de vous un meilleur joueur. Vous êtes toujours en train de regarder et de voir ce qu’ils font, comment ils vivent leur vie et quoi que ce soit d’autre.

“Vous ne pouvez apprendre que de ces types de joueurs. Et pendant mon temps là-bas, c’est ce qui m’a aidé à me développer, car évidemment je n’ai pas pu jouer autant de matchs là-bas que je le voulais.

“J’ai l’impression d’être dans un bon endroit maintenant. Je me sens bien sur et en dehors du terrain. Je ne changerais rien à ce que j’ai fait jusqu’à présent parce que je sens que cela m’a façonné et m’a amené là où je suis maintenant .

“Je ne pense pas que j’aurais pu m’appliquer mieux que ce que j’ai fait pendant que j’étais là-bas, j’ai juste l’impression que le timing était peut-être un peu décalé et que certains aspects n’étaient pas tout à fait corrects avec le déménagement. Mais je le ferais ne le change pas maintenant.”

Faits saillants du match de championnat Sky Bet entre Sunderland et Burnley



Maintenant, Clarke est entièrement concentré sur Sunderland et ses objectifs dans le championnat. Qu’il s’agisse ou non d’atteindre le top six sous Tony Mowbray, ou simplement de se consolider dans la ligue cette saison.

“Nous devons être optimistes”, dit-il. “Nous n’allons pas essayer de ne pas entrer dans les barrages évidemment, mais nous venons de sortir de la Ligue 1 et nous ne sommes pas encore au point. Nous n’allons pas gagner tous les matchs – même si beaucoup les fans pensent que nous pouvons ! – et nous voulons juste essayer de gagner autant de matchs que possible et voir ce qui se passe.

“Je pense qu’avec le gaffer, il aime maintenant les joueurs qui veulent prendre le ballon. C’est un manager avant-gardiste qui aime jouer sur le pied avant. Pour un joueur comme moi, c’est vraiment la solution idéale.

“Personnellement, je pense aussi que le simple fait de jouer semaine après semaine aide simplement avec votre confiance et votre rythme. Plus vous jouez, plus vous vous sentez à l’aise. Il y a des petits détails que je dois améliorer. Je dois ajouter plus d’objectifs et des passes décisives pour mon jeu.”

Clarke est de retour comme la promesse de son début de carrière, et avec cela, il espère une fois de plus réaliser son rêve de jouer dans l’élite, n’y étant jamais tout à fait arrivé avec les Spurs.

“Évidemment, comme tout le monde, je veux jouer en Premier League”, dit-il. “Je ne vais pas dire que je ne le fais pas. J’espère que c’est avec Sunderland. Je prends juste match par match, et nous devrons simplement attendre et voir.”