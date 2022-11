Interview de Frans Hoek : l’entraîneur des gardiens des Pays-Bas sur le dernier combat de Louis van Gaal à la Coupe du monde au Qatar | Nouvelles du football

La sélection de l’équipe des Pays-Bas a suscité un débat dans la préparation de la Coupe du monde au Qatar. C’est un mélange éclectique qui ne pouvait venir que de l’esprit de Louis van Gaal. L’erreur serait de penser que cela signifie que cela ne fonctionnera pas.

“Louis a une opinion très claire de la façon dont il veut que son équipe joue et du système qu’il veut jouer”, a déclaré Frans Hoek Sports du ciel. “Il avait observé l’équipe nationale de loin et avait une très bonne vision de ce qui était disponible et de ce qui n’était pas disponible.”

Tout comme Van Gaal, il y a un ton insistant dans la voix de Hoek, une manière qui vous fait croire que quelque chose que d’autres considéreraient comme extravagant est en fait tout à fait logique. Tout comme Van Gaal, son entraîneur de gardien de but de longue date a les références pour le soutenir.

La réputation de Hoek dans le jeu a peu d’égaux. Il est le parrain du gardien de but, l’homme qui a écrit le livre à ce sujet – littéralement. Il jouait encore lorsqu’il a fait sa thèse sur le gardien de but et à seulement 28 ans lorsque Johan Cruyff l’a nommé entraîneur à l’Ajax en 1985.

“Il est clair que nous tous en Hollande sommes influencés par la philosophie de Rinus Michels et de Johan Cruyff”, déclare Hoek. “C’est la même chose pour Louis. Mais alors que Johan est plus du côté de la rue, du côté de l’intuition, Louis est plus du côté de la rue et le côté académique.”

Hoek était à l’Ajax lorsque Van Gaal a pris le relais en 1991. Ils ont remporté la Ligue des champions en 1995, en partie grâce à son approche innovante pour faire face à la règle du back-pass. Ils ont depuis travaillé ensemble à Barcelone, au Bayern Munich et à Manchester United.

Ceci, cependant, pourrait bien être leur dernier combat, la chance de faire ce que personne d’autre n’a réussi à faire et de remporter la Coupe du monde pour les Pays-Bas. Ils se sont rapprochés en 2014, atteignant la demi-finale au Brésil avec une équipe modeste. Maintenant, ils vont recommencer.

Les deux s’étaient séparés après Manchester United. Van Gaal n’a pas pris un autre poste de direction pendant cinq ans. Hoek est allé à Galatasaray avant de poursuivre des projets en Amérique et au Japon. Mais il y avait toujours une conscience que l’appel pourrait revenir.

“Il y avait comme un accord avec Louis. Louis disait toujours : ‘Écoute, si je veux refaire quelque chose, es-tu disponible ?’ J’ai toujours expliqué à Louis ce que j’allais faire et pourquoi. Il a toujours dit que quand quelque chose se présenterait, il me le ferait savoir et il l’a fait.

Image:

Van Gaal aux côtés de Frans Hoek, Danny Blind et Edgar Davids sur le banc





Avec Danny Blind, capitaine de cette grande équipe de 95, ils sont intervenus l’année dernière lorsque Frank de Boer est parti à la suite de la défaite contre la République tchèque à l’Euro 2020. La mission était de prendre le relais pour la Coupe du monde mais la qualification était loin d’inévitable à ce stade.

“Au moment où l’appel est arrivé, il y a eu pas mal de discussions parce que je ne voulais pas quitter les projets sur lesquels je travaillais. La possibilité que nous ne soyons pas qualifiés signifiait que dans les 10 jours, nous aurions déjà été sans emploi.

“Ça a plutôt bien marché, en fait.”

C’est un euphémisme.

La défaite en Turquie sous De Boer laissait peu de marge d’erreur mais ils ont remporté le match retour 6-1. En fait, ils étaient invaincus lors de leurs derniers éliminatoires et ont dominé leur groupe de la Ligue des Nations. Quinze matchs sans défaite sous Van Gaal.

Toute suggestion d’idées dépassées, d’un homme hors du temps, a été complètement démystifiée. Hoek lui-même faisait partie du groupe de travail analysant l’Euro 2020. “Nous sommes à jour”, dit-il. “Nous prenons en compte la génération d’aujourd’hui.” Le rythme est vite revenu.

“Un jour dans le nouveau travail et c’est comme si vous n’étiez jamais parti. C’est incroyable. À partir de ce moment-là, vous vous concentrez immédiatement, vous zoomez sur ce que vous devez zoomer, et vous commencez à analyser et à préparer , faire les choses que vous avez à faire.”

Le vieux maître Van Gaal, à 71 ans et après avoir subi une radiothérapie intensive pour un cancer de la prostate, connaît toujours ce jeu mieux que quiconque. Il a apporté cohésion et clarté. Les joueurs connaissent le plan et le rôle qu’ils doivent y jouer.

Hoek est le plus passionné lorsqu’il s’agit de défendre la réputation de son vieil ami. “Personne ne discute jamais de ses qualités d’entraîneur. Personne. C’est surtout le monde extérieur, l’apparence que certains joueurs ont des difficultés à négocier avec lui, ce qui est farfelu.

“Il est si bon dans le contenu de son travail – et par contenu, je veux dire lire le jeu, élaborer un plan de match, comment allons-nous jouer contre l’adversaire, connaître les qualités de ses propres joueurs, les forces et les faiblesses des équipes et les particuliers.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Louis van Gaal dit que les supporters néerlandais ont raison de boycotter la Coupe du monde pour des questions de droits de l’homme



“Louis a une certaine image vis-à-vis du monde extérieur. Cette image provient des conférences de presse. Le monde intérieur est différent. C’est dommage que nous ne puissions pas y mettre une caméra pour que vous puissiez voir à quel point la connexion avec les joueurs est vraiment. Ce serait être vraiment intéressant.

“Parce que, pour les joueurs, il y a toujours cette connexion. Ils reconnaissent la qualité de l’entraînement. Ils reconnaissent les qualités de Louis et qu’ils peuvent tous encore apprendre individuellement et en équipe. C’est, bien sûr, une arme incroyablement puissante parce que les joueurs veulent gagner.

“Ils veulent gagner des matchs et gagner des trophées, donc dès qu’ils reconnaissent que l’entraîneur peut les aider à atteindre leurs objectifs, ils l’adoptent. Ils voient qu’il est très clair pour les joueurs, il leur dit ce qui est bien et ce qui ne l’est pas si bien. , ce qu’ils doivent améliorer.

“Il leur donne une perspective. Au moment où vous faites cela, les joueurs le reconnaissent et ils l’aiment parce que cela les rend meilleurs. C’est ce que vous voyez se produire maintenant.”

Une fois l’équipe qualifiée pour la Coupe du monde, Van Gaal est revenu à une formation 3-4-1-2, battant le Danemark et faisant match nul avec l’Allemagne. Ils ont depuis battu la Belgique à domicile et à l’extérieur avec le système, en tête de leur groupe de la Ligue des Nations. Il s’est réuni.

“Louis est très clair dans sa façon de jouer. Très clair sur le type de joueurs qui doivent être dans quelle position et pourquoi. Et très clair sur ce qui est exigé des individus au sein de chaque unité. Cela donne beaucoup de clarté aux joueurs. . Il n’y aucun doute à propos de ça.”

Image:

Les Pays-Bas sont invaincus depuis le retour de Van Gaal en tant qu’entraîneur l’an dernier





Bon nombre des décisions de sélection les plus discutables peuvent être plus facilement expliquées dans ce contexte. Le gardien Mark Flekken, qui fait partie d’une équipe prospère de Fribourg, est moins à l’aise que d’autres avec le ballon à ses pieds – une condition préalable au rôle sous Van Gaal.

Sven Botman est en plein essor à Newcastle, mais avec Virgil van Dijk certain de jouer au cœur de la défense, il y a une demande pour que les défenseurs centraux larges portent le ballon par l’arrière. Nathan Ake de Manchester City est jugé plus apte à cette tâche spécifique.

D’autres omissions sont plus difficiles à expliquer. Ryan Gravenberch du Bayern Munich est un énorme talent. Il a été exclu. Vincent Janssen est un joueur plus modeste qui a été rappelé lors d’une saison au cours de laquelle il a marqué trois buts en 27 matchs au Mexique. Il est dans l’équipe.

Les sélections peuvent sembler un peu aléatoires, mais ceux qui les font insistent sur le fait qu’elles sont tout sauf cela. Pour Van Gaal, le mélange est tout. Il voit Janssen comme un joueur de hold-up qui peut faire ressortir le meilleur des autres autour de lui. Wout Weghorst est également inclus.

Équipe des Pays-Bas pour la Coupe du monde Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax), Justin Bijlow (Feyenoord), Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Ake (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Stefan de Vrij (Inter), Denzel Dumfries (Inter) , Tyrell Malacia (Manchester United), Jurrien Timber (Ajax), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Steven Berghuis (Ajax), Frenkie de Jong (Barcelone), Davy Klaassen (Ajax), Marten de Roon (Atalanta), Teun Koopmeiners (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Bruges), Steven Bergwijn (Ajax), Memphis Depay (Barcelone), Wout Weghorst (Besiktas), Cody Gakpo (PSV), Vincent Janssen (Royal Antwerp).

“C’est basé sur Louis, sa façon de jouer, sa façon de penser. Le dépistage doit être préparé à cela car si vous voulez jouer d’une certaine manière, vous avez besoin de certains types de joueurs.” Beaucoup dépendra probablement de ce système 3-4-1-2. Hoek explique la méthodologie.

“Tout le processus a commencé à partir du moment où nous nous sommes qualifiés. La préparation a commencé. Nous avons joué avec différents groupes de joueurs qui ont tous eu la chance, la possibilité de montrer de quoi ils sont capables au niveau de l’équipe nationale.

“Certains d’entre eux que vous connaissez personnellement parce que vous avez déjà travaillé avec eux. Beaucoup d’entre eux que vous ne connaissez pas parce que vous n’avez pas encore travaillé avec eux, alors vous les invitez pour l’équipe nationale, voyez comment ils sont en tant que personne et au sein du groupe ».

Avec si peu de temps pour préparer les joueurs pour le tournoi, la forme dont les Pays-Bas ont fait preuve, la certitude que Van Gaal apporte, pourraient bien faire toute la différence. “La plupart des joueurs savent déjà comment nous voulons jouer et ce que nous attendons d’eux.”

Ce que Van Gaal attend pourrait surprendre. Typiquement audacieux, il a déjà annoncé son intention de passer le relais à son successeur Ronald Koeman après avoir fait de cette équipe championne du monde. Si cela se produisait, ce serait l’une des histoires sensationnelles de la Coupe du monde.

Peut-être même la fin parfaite d’une des grandes carrières.

Un des grands partenariats.

Image:

Frans Hoek et Van Gaal espèrent une meilleure fin qu’à Manchester United





“Avec Louis, il était clair que la façon de dire au revoir à Manchester United n’était pas la plus agréable, disons-le comme ça. C’est peut-être une autre façon de dire au revoir au coaching actif. On ne sait jamais dans le football mais, en étant réaliste , ce sera le dernier tournoi.

“Vous pouvez vous attendre à une chose et c’est que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir les meilleurs résultats possibles. C’est ainsi que nous avons toujours travaillé. Depuis 2014, nous savons tous que tout est possible. Nous attendons avec impatience à cela.”