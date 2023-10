Interview de Fran Lebowitz : Pourquoi l’art devrait être inutile

Est-ce que quelqu’un l’a compris aussi bien que Fran Lebowitz ? Elle a passé les années 1970 à fréquenter Andy Warhol et à écrire deux livres qui ont fait d’elle la vedette de sa génération (1978’s Vie métropolitaine et les années 1981 Études sociales). Puis elle a déclaré ne plus pouvoir écrire, a tout raccroché et a refusé de publier davantage. Elle se lance désormais dans la carrière amorphe de conférencière : acerbe et grincheuse, mais pas exactement comique ; politiquement engagé et perspicace, mais pas vraiment un expert. Tu sais. C’est Fran Lebowitz.

Avant la conférence de Lebowitz au Kings Theatre de Brooklyn le 21 octobre, je l’ai appelée pour voir si je pouvais l’amener à me donner son avis. Lebowitz obligé. Ensemble, nous avons discuté de la question de savoir si l’IA volait, de ce qui fait de l’art un art et de la manière de construire une vie que vous aimez. Notre conversation a été légèrement modifiée pour plus de longueur et de clarté.

Vous vous apprêtez donc à faire un nouveau spectacle en conversation avec Marlon James au Kings Theatre de Brooklyn. Savez-vous de quoi vous allez parler ?

Non, parce que je ne permets jamais à la personne qui m’interviewe de me dire quelles sont les questions qu’elle veut me poser, de tricher. J’aime être surpris.

Êtes-vous fan du travail de Marlon James ?

Oui je suis. C’est un merveilleux écrivain, vous ne trouvez pas ?

Oh, certainement. Même si je ne pouvais pas entrer la dernière trilogie sur laquelle il travaille.

Eh bien, vous savez, il écrit sur certaines choses – pas des choses, mais des manières d’écrire. Je ne sais pas quel est le mot, je ne dirais pas que c’est vraiment de la science-fiction, mais ce n’est pas totalement réaliste. C’est quelque chose qui ne m’intéresse tout simplement pas en général. Mais il est toujours merveilleux.

Vous faites ce travail depuis environ 40 ans maintenant. Qu’est-ce que vous aimez le plus à ce sujet?

Oh, bien plus [than 40 years]. Plus plus plus. Plus.

J’adore répondre aux questions. Je veux dire, j’aime vraiment répondre aux questions. Et j’adore la surprise.

Les questions avec le public sont pour moi les plus amusantes. L’intervieweur, cela peut vraiment varier. Certains sont très bons, d’autres pas très bons. Mais l’entretien est aussi plus sérieux, car ils préparent et tout, ce que je ne fais pas. Avec le public, on ne sait jamais.

La grève des écrivains vient de prendre fin il y a quelques semaines. Qu’est ce que tu pense de l’accord qu’ils ont obtenu?

Je ne fais pas partie de la Writers Guild, donc je ne connais pas tous les détails, mais voici ce dont je suis sûr : ils n’en ont pas eu assez. Quoi qu’ils aient obtenu, c’était sans aucun doute mieux que ce qui leur était initialement proposé, mais je suis certain que ce n’était pas suffisant.

Les gens semblent également oublier que lors de la dernière grève des écrivains, en 2007, beaucoup moins d’écrivains ont été embauchés par la suite. L’industrie du cinéma et de la télévision a toujours essayé de se débarrasser des écrivains. Chaque personne sur un plateau de tournage pense pouvoir écrire. C’est certainement le cas de chaque dirigeant.

Je suis sûr qu’ils n’en ont pas eu assez, mais évidemment, ils en ont eu assez pour pouvoir s’installer, parce que vous savez, ils les affament.

Pensez-vous qu’il est possible pour les studios d’essayer de remplacer les scénaristes par l’IA ?

Ils ont essayé de remplacer les écrivains par des cadres, qui en savent moins que l’IA, croyez-moi. Donc, quelle que soit la manière dont ils pourraient remplacer les écrivains, ils seraient heureux de le faire.

Je n’ai pas une grande compréhension de l’IA, je dois vous le dire. Je veux dire, je le comprends mieux qu’au départ. Mais autant que je sache, c’est juste du vol. Ils prennent beaucoup de choses que les écrivains ont écrites, puis les volent, puis les mélangent et les assemblent d’une autre manière pour donner l’impression que c’est autre chose.

Les employeurs aimeraient remplacer chaque employé s’ils le pouvaient. C’est la dépense la plus importante pour toute entreprise, même si elle paie mal ses employés. C’est la trajectoire du capitalisme, vous savez : comment pouvons-nous obtenir le plus d’argent avec le plus de profit ? Cela se fait généralement en ayant le moins d’employés. Ils ne se demandent jamais : « Pourquoi ne remplaçons-nous pas les dirigeants ?

Quelle est la dernière œuvre d’art que vous avez rencontrée et que vous avez trouvée vraiment bonne ?

C’est un peu difficile à dire. Tout d’abord, je suis certain que vous êtes jeune, car tout le monde l’est. Vous avez une définition très large de l’art – je ne parle pas de vous personnellement ; Je ne vous connais pas, cela semble très souvent inclure les pâtes. Cela semble inclure de la nourriture.

J’adore manger. Je ne dis pas que non. Je suis aussi gourmand que n’importe qui. Mais j’en ai une idée beaucoup plus démodée, je suppose.

Quelle était ta question? Quelle œuvre ai-je vraiment aimé ou ai-je trouvée géniale ?

Cela vous a semblé vraiment bien.

Très bien. Les gens disent tout le temps que les choses vont bien. Je réserve le mot grand pour la grandeur réelle.

Je ne sais pas. Je viens de terminer le dernier livre de Colson Whitehead.

Oh, j’ai beaucoup aimé ça. C’était comme si il s’amusait à l’écrire.

Je ne sais pas s’il s’est amusé à l’écrire, je ne le connais pas. Mais je vais vous dire que je ne sais pas quel âge il a. Il a probablement au moins 50 ans maintenant, n’est-ce pas ? Il est un peu plus jeune que moi. Mais je me souviens que lorsqu’il est apparu pour la première fois, j’ai pensé – car comme vous l’avez sûrement observé – nous vivons dans un monde où chaque semaine il y a un nouveau génie, même si ce n’est tout simplement pas vrai. Mais quand il est apparu pour la première fois et qu’ils n’arrêtaient pas de dire à quel point il était génial, j’ai pensé : « Vous savez quoi ? Il est en fait extrêmement talentueux !

Vous avez mentionné que vous aviez une définition de l’art plus démodée que celle qui est actuellement à la mode. Qu’implique cette définition ?

Je ne pense pas que la nourriture soit un art. Je ne pense pas qu’un boulanger soit un artiste. Je pense en fait que les grands cuisiniers sont une aubaine pour l’humanité. Je suis sûr que vous n’êtes plus censé parler d’humanité. Quoi que vous soyez censé dire, l’humanité ou autre.

Voici ma définition : l’art devrait être inutile. Quand cela a une utilité, cela peut être artistique, cela peut être astucieux, mais ce n’est pas de l’art.

Franchement, cela placerait un boulanger dans la même catégorie qu’un architecte, car un architecte a des clients. En fait, si vous avez un client et que vous créez quelque chose qui a une utilité, comme un bâtiment, alors ce n’est pas une forme pure comme l’écriture, la musique, la peinture, des trucs ou quelque chose comme ça. C’est ce que je veux dire.

Très bien, passons à un sujet un peu plus rapide. Vous avez dit [in the Martin Scorsese docuseries Pretend It’s a City] que tu marchais pieds nus dans New York. Quand as-tu arrêté ?

J’étais très jeune quand j’ai fait ça. Honnêtement, quand j’y pense, je me rends compte que c’était déjà insensé. Même si j’avais, disons, 19 ans, ce serait aussi une chose folle pour un enfant de 9 ans. C’est incroyable d’avoir vécu cela parce que franchement, imaginez ce que les rues de New York vont apporter.

Je ne dirais pas que ça a duré aussi longtemps. Cela a probablement duré environ un mois. Certaines personnes n’ont pas fait de commentaires à ce moment-là, mais d’autres l’ont fait. Je ne sais pas à quel moment j’ai pensé : « C’est fou. » Mais c’était une chose très stupide à faire. Je ne le recommanderais pas.

Y a-t-il des endroits que vous aimez en dehors de New York ?

Oui, il y a beaucoup d’endroits que j’aime à part New York. Cela ne veut pas dire que je veux y vivre. Il n’y a aucun endroit où je voudrais vivre à part New York.

Pourquoi New York est-il le seul endroit où vous souhaitez vivre ?

Parce que c’est New York.

Assez juste!

Chaque fois que les gens me demandent pourquoi New York, je réponds toujours : « Eh bien, y êtes-vous déjà allé ? » Pour moi, c’est le meilleur endroit où vivre au monde et c’est pourquoi je vis ici. Je n’ai pas besoin de vivre ici. Aucune loi n’impose de vivre dans l’endroit le plus cher de la planète Terre. Mais c’est un endroit que je trouve être le meilleur endroit où vivre.

Quelle est la pire chose que vous ayez jamais vue faire par un touriste ici ?

Mon garçon, c’est un domaine tellement difficile. En vérité, quiconque vit dans un endroit très touristique se plaint des touristes. Il n’y a pas que New York. C’est parce que les touristes ruinent les lieux. Peu importe l’endroit. Il n’est pas nécessaire que ce soit une ville exquise et onirique comme Venise pour être ruinée.

Les touristes sont à l’opposé des résidents. Ils ne se soucient pas de la ville. Ils ne s’en soucient pas du tout. C’était vrai avant même l’avènement des téléphones, mais aujourd’hui, il semble que les gens parcourent le monde simplement pour prendre des photos. Ce qui me semble ridicule. En vérité, vous pouvez simplement regarder une photo. Vous n’êtes pas obligé de venir ennuyer la population locale.

Pour moi, le plus ennuyeux, c’est qu’ils ne bougent pas. Je ne pense pas que ce soit le pire chose qu’ils font. Mais le fait qu’ils Ne bougez pas. Et ils ne se rendent pas compte qu’il y a des gens qui vivent ici. Il faut trouver des places ! Nous devons gagner de l’argent ici pour pouvoir créer cet endroit où l’on peut se prendre en photo debout devant des objets.

Penses-tu le comportement des gens s’est aggravé depuis Covid?

Non pas que j’aie remarqué. Je veux dire, à quel point cela aurait-il pu être pire ?

Ce qui est pire depuis le Covid, je veux dire en dehors du Covid lui-même, c’est que je n’arrive plus à deviner combien de temps il faut pour arriver quelque part. Avant, je savais exactement combien de temps il fallait pour se rendre d’un endroit à un autre, à pied, en métro ou en taxi, et maintenant on ne peut plus le deviner. Vous ne pouvez tout simplement pas. Avant, le métro passait toutes les cinq minutes, maintenant il passe toutes les trois heures. Il pourrait y avoir un trafic massif. Hier, j’étais dans une voiture et je devais me rendre en ville et cela a pris une heure. Cela aurait dû prendre 15 minutes ! On ne sait jamais. Il n’y a plus d’heures de pointe.

Je sais que beaucoup de gens pensent que votre vie est très glamour et ambitieuse. Selon vous, y a-t-il quelque chose qu’une personne doit savoir pour construire par elle-même une vie qu’elle aime ?

Je n’ai aucune idée.

Voici le truc. Beaucoup d’enfants — je suis sûr que tu n’es pas un enfant, mais pour moi, tu es un enfant — viennent me voir parler ou me parlent dans la rue. Ils sont tellement organisés.

Je n’ai jamais pensé à quoi que ce soit dans le futur quand j’étais jeune. J’y pense à peine maintenant. Je ne suis tout simplement pas très organisé. Et en général, les gens de mon âge n’étaient pas très organisés quand nous étions jeunes.

Ces enfants sont incroyablement organisés. Ce qui est en quelque sorte une bonne chose, je suppose. Mais d’une autre manière, c’est mauvais parce que cela engendre définitivement de l’anxiété, vous savez ? Et puis je peux voir, et les gens voient, que les enfants sont anxieux. Je pense que c’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont anxieux.

Ne vous inquiétez pas pour l’avenir. Savourez plutôt le fait que vous êtes jeune. Parce que laissez-moi vous assurer que la vie ne va pas de mieux en mieux. Arrêtez simplement d’y penser. Et amusez-vous simplement.