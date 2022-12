Interview de Dexter Darden sur «The Binge 2» et son avenir (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : AFF-États-Unis/Shutterstock

Dexter Darden ne se retient pas. L’acteur joue actuellement dans Hulu’s The Binge 2: C’est une merveilleuse frénésiela suite du film de 2020 La frénésie. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec l’acteur de la possibilité de reprendre le personnage de Hags.

Plus d’actualités sur le cinéma :

“Chaque fois que vous obtenez une suite, s’il n’y a pas de super-héros attaché, c’est une bénédiction, n’est-ce pas ? Pour nous, nous étions comme cette petite comédie de niche qui est sortie sur Hulu et que nous espérons que les gens ont aimée, appréciée et trouvée drôle. Donc, le fait que vous l’ayez suffisamment regardé pour revenir et nous donner une seconde chance de le refaire, c’est vraiment une bénédiction », a déclaré Dexter.

Peu importe les manigances ou les aventures que Hags poursuit, Dexter aime qu’il “dirige avec ce mot : l’amour. Tout ce qu’il fait est motivé par la gentillesse et la pureté de vouloir simplement rendre heureux tout le monde autour de lui, qu’il s’agisse d’organiser le bal de promo pour Griffin ou d’emmener Andrew avec son voyage afin que ses parents n’aiment pas avoir leur petit des choses folles, ou s’il s’agit de fiançailles et d’essayer de se mettre à genoux et de demander à sa petite amie d’être sa fiancée. Il essaie de tout faire par amour. Je pense que c’est la meilleure chose. J’ai beaucoup appris de Hags, pour être honnête.

Dexter se met au travail à côté Choses étranges étoile Édouard Franco à nouveau dans la suite. L’acteur appelle Eduardo l’un de ses «meilleurs amis», et il n’y a jamais eu de moment d’ennui sur le plateau avec ces deux acteurs.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





“Nous nous sommes vraiment liés depuis La frénésie, et je l’aime comme un frère », a poursuivi Dexter. «Nous avons déjà tellement de blagues internes parce que nous parlons tout le temps au téléphone ou parlons de ce jeu vidéo récent qui a chuté. Alors il fera une référence obscure à la caméra, et je n’aurai aucune chance. Je serai juste comme quoi, d’où ça vient même? C’est ce qui est cool avec Hags dans ce film, c’est de créer ces espaces pour que des génies comme Eduardo Franco puissent faire ce qu’il fait, vous voyez ce que je veux dire ? Il n’y a personne qui lui ressemble, qui agisse comme lui, qui livre comme lui. Donc, avoir la chance de jouer des scènes à ses côtés et de travailler avec lui est toujours une bénédiction. C’est tellement amusant parce que vous ne savez jamais ce que vous allez obtenir.

Dexter a une autre suite dans les travaux, et il se trouve que c’est Demi-Cuit 2, le film de suivi du classique culte de 1998. Dexter joue JR, le fils de de Dave Chappelle personnage dans le film. “Nous voulons vraiment faire de notre mieux pour rendre hommage à l’original et le ramener d’une manière nouvelle, cool et créative qui n’est pas ringard, qui n’est pas ringard, qui n’est pas campy, mais qui honore le l’iconicité qui est À moitié cuit“, a déclaré Dexter HollywoodLa Vie.

Lien connexe Lié: Bryce Leatherwood: 5 choses à savoir sur le country crooner qui a remporté la saison 22 de “The Voice”

Pour se préparer à jouer JR, Dexter a regardé beaucoup de comédies de Dave. “Il est l’un de mes 5 meilleurs artistes de tous les temps, que ce soit du stand-up ou du cinéma. Je l’ai beaucoup regardé et j’ai un peu baissé la voix et j’ai commencé à plonger dans ce que je ressentais comme son fils serait parce que c’est une belle fusion », a déclaré Dexter. « Il n’y a pas que Dave. Rachel Vrai est de retour en tant que Mary Jane. Elle est ma maman. Avoir Rachel avec moi, en quelque sorte m’aider à guider et à naviguer dans cet espace de ce que c’était que de faire l’original et cette mystique qui était sur le plateau que Dave apportait que vous apportiez en tant que casting qui le rendait si spécial. Rachel a vraiment, vraiment joué un rôle central en m’aidant à rester enracinée dans ce que je voulais être. J’ai d’excellents camarades de casting dans ce film avec Moïse Tempête et Ramona Jeune. Nous trois, nous avons vraiment une excellente chimie.

Mais Dexter n’a pas encore fini. Le coureur du labyrinthe alun joue également dans le prochain film Disney + Chang Can Dunk. Dexter a grandi en jouant au basket, il a donc quelques compétences dans sa manche.

“Chang Can Dunk est dirigé par Jingyi Shao et les étoiles Fleur Lee et moi-même. Bloom joue ce lycéen qui veut apprendre à dunk un ballon de basket avant cela, l’année est terminée. Je joue son entraîneur qui essaie de lui apprendre comment faire. C’est une belle histoire de passage à l’âge adulte. C’est tellement plus profond que d’essayer d’apprendre à dunk un ballon de basket. Cela ouvre vraiment le monde en termes de culture de ce que signifie le basket-ball pour tant de personnes différentes dans tant d’origines ethniques différentes », a révélé Dexter.

Avant ces nouveaux projets, Dexter a joué le rôle de Devante dans le Sauvé par le gong la relance. Malgré les éloges de la critique, le spectacle a été annulé après deux saisons. “Ce que nous avions était vraiment spécial dans le sens de la distribution que nous avions, du talent que nous apportions à cette émission et des sujets de conversation que nous abordions, étaient extrêmement uniques et importants”, a expliqué Dexter. “C’est malheureux que Peacock ait dû se séparer de nous et, espérons-le, il pourra trouver un nouvel espace pour exister. Mais pour le moment, vous pouvez toujours l’attraper sur Peacock et les regarder.

En plus de ses divers nouveaux rôles, Dexter s’est également fiancé à Jojo en décembre 2021. L’acteur a révélé les dernières nouvelles sur la planification de mariage. « Nous prenons définitivement du temps. Elle travaille sur la musique. Nous prenons juste le temps de laisser passer la saison. Faisons ce travail. Faisons ce que nous devons faire les uns pour les autres et pour nous-mêmes, puis nous pourrons revenir au battage et aux festivités », a-t-il déclaré.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.