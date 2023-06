Interview de Des Buckingham: l’entraîneur-chef de Mumbai City sur l’isolement en Inde et la création d’une équipe City Football Group | Nouvelles du football

Des Buckingham vit son rêve. Après avoir remporté la Super League indienne avec Mumbai City plus tôt cette année, il était à Istanbul pour voir Manchester City, son compatriote du City Football Group, remporter la Ligue des champions de l’UEFA.

Des voyages sont prévus aux États-Unis et au Japon pour visiter d’autres clubs du groupe avant qu’il ne se lance dans une tournée de pré-saison en Thaïlande en vue de la campagne de sa propre équipe en Ligue des champions en septembre.

« Je ne changerais ça pour rien au monde maintenant », dit-il Sports du ciel.

Des Buckingham profite des célébrations avec Melbourne City en 2021





Pour Buckingham, le pari de voyager à l’autre bout du monde pour développer sa carrière d’entraîneur a porté ses fruits. Ses expériences en Nouvelle-Zélande, où il a emmené des équipes nationales à la Coupe du monde U20 et aux Jeux olympiques, l’ont conduit à Melbourne City – et au CFG.

En tant que directeur adjoint là-bas, son parcours est apparu clair. « La pensée initiale était que je prenne éventuellement la relève en tant qu’entraîneur-chef de Melbourne », explique Buckingham. « Mais avant cela, il y avait une opportunité à Mumbai. Cela n’a jamais été sur mon radar. »

Bien sûr, cela a aidé que ce soit au sein de CFG. « Vous partez en sachant que vous avez le soutien et la confiance derrière vous. Cela aide parce que vous savez que vous n’allez pas dans un pays au hasard. Vous allez dans un endroit où vous savez comment les choses vont fonctionner dans une certaine mesure. »

Mais les circonstances ont ajouté une autre couche au défi. La pandémie mondiale a tout changé. « Ce fut l’expérience la plus surréaliste que j’ai jamais vécue. Il y avait 11 équipes dans la ligue mais personne n’était autorisé à interagir avec qui que ce soit d’autre. Cela incluait le public. J’étais dans une bio-bulle la première année que j’y étais. »

La ville de Mumbai a fini par déplacer l’équipe dans un complexe de vacances avec une communauté fermée, louant l’ensemble du complexe. « C’était vraiment sympa mais la réalité était que tout le monde là-bas, y compris le personnel de l’hôtel, devait ensuite vivre sur place pendant toute la saison. »



Des Buckingham a entraîné la Nouvelle-Zélande à la Coupe du monde U20 en 2019





C’était difficile pour tout le monde, insiste Buckingham. Mais pour un entraîneur qui se trouvait à l’autre bout du monde, loin de ses amis et de sa famille, cela exigeait des sacrifices personnels pour réussir professionnellement. La perte d’un être cher a éclipsé cette première année en Inde.

« J’avais un grand-parent qui m’a littéralement élevé, elle était comme ma mère. Elle est décédée pendant la période de Noël et je n’ai pas pu rentrer à la maison pour les funérailles. J’aurais dû me mettre en quarantaine pour y aller et revenir. Manquer ces choses. C’était dur. »

De retour à Mumbai, ce n’est que maintenant que Buckingham peut profiter de l’expérience pour ce qu’elle était censée être. « Il y a une chance de profiter de la ville. L’Inde est un beau pays. » Avec un soutien passionné. « Il y avait 40 000 fans au Kerala. C’était une expérience unique. »

Les liens tissés pendant leur période d’isolement ont conduit, croit-il, aux performances produites depuis. « Nous avons utilisé ce temps, formé des relations solides, mis ces fondations en place, et je pense que nous en avons vu les fruits. »

Cela a demandé un changement d’état d’esprit de la part des joueurs. « Les joueurs indiens avaient l’habitude de se faire dire quoi faire et comment le faire », explique Buckingham. « Cette première année, nous avons passé beaucoup de temps à les mettre à l’aise d’avoir des conversations pour conduire leur propre développement. »

Son expérience dans l’enseignement a aidé. « J’ai été enseignant pendant quatre ans et ces années ont aidé à établir le cadre de la façon dont les gens apprennent et comment les impliquer dans leur propre apprentissage. S’ils le comprennent, vous n’avez pas à le leur rappeler chaque semaine. »

Il y a l’exemple du petit ailier Lallianzuala Chhangte. « Nous avons beaucoup travaillé pour qu’il garde son poste. Plus il comprenait, mieux il s’améliorait. » Il a ensuite été nommé joueur ISL de la saison. Plus généralement, il y a le style de jeu de l’équipe.

« Jouer à l’arrière, par exemple. Au cours de la saison, nous avons eu une ou deux façons différentes de le faire en fonction de la pression exercée par l’opposition. Maintenant, après avoir passé du temps dessus et avec eux en posant des questions, nous avons maintenant cinq ou six façons. »

Ce jeu de construction reflète les responsabilités de Buckingham en tant qu’entraîneur du CFG. « Il y avait deux mandats », explique-t-il. « L’un d’eux était de développer les jeunes joueurs indiens et l’autre était de mettre en œuvre ce que j’ai appris à Melbourne pour en faire un club CFG. »

Il n’y a pas de document prescrit mais il y a un soutien constant – certains diraient un examen minutieux. Ce ne sont pas seulement chaque match qui est téléchargé et partagé au sein du groupe, mais chaque séance d’entraînement. « On ne vous dit pas quoi faire, ce sont des suggestions », dit-il.

« Les commentaires m’aident à me développer et à développer le système auquel nous jouons. Nous savons que nous ne pouvons pas jouer comme Man City. Nous sommes à une échelle différente. Mais les principes en position et hors position peuvent être similaires. En regardant à la télévision, vous devriez pouvoir Je suppose que c’est l’une de nos équipes. »

Buckingham accueille le dialogue. « J’ai 38 ans, je suis relativement jeune. Si je ne faisais pas partie de ce groupe, vous fonctionneriez presque tout seul, en essayant de faire ce qu’il faut, bien sûr, mais en faisant surveiller cela, il y a un véritable soin.

« La seule autre fois où cela se produit, c’est sur un cours de coaching pendant 20 minutes et c’est parti, donc je l’ai trouvé extrêmement utile. Je me suis énormément amélioré en tant que coach et c’est grâce à ces commentaires. Ce n’est pas là pour vous surprendre, il est là pour vous attraper. »

Mumbai City a un ancien milieu de terrain en défense centrale. Certains modèles sont familiers. « Nous avons regardé l’arrière latéral entrer au milieu de terrain, ce qui a maintenant changé dans une certaine mesure, l’arrière central intervenant et conservant sa position au milieu de terrain. »

Ça fonctionne. Après avoir remporté la ligue, Mumbai City a dû jouer un match supplémentaire pour garantir son passage en Ligue des champions. « Heureusement, nous avons également gagné ce match. » Le prochain plan est de réduire l’âge moyen de l’équipe de deux ans.

Avant cela, il y a plus de travail pour Buckingham. « J’irai certainement à Yokohama. » Cela comprendra une visite à Yokohama F Marinos, le club CFG basé dans la ville. « Juste pour voir le niveau là-bas et ce que nous pouvons ramener à Mumbai avant le début de la saison. »

Il sourit. Les opportunités passionnantes continuent de se présenter. « Je suis très chanceux avec le voyage des 21 dernières années, mais certainement des trois dernières années. J’aimerais penser que j’ai déjà commencé à les rembourser. » Sans doute. Et le voyage n’est pas encore terminé.