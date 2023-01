Interview de Dave Challinor: le manager du comté de Stockport sur le football expansif, une course parfaite pour la saison de décembre et du comté | Nouvelles du football

Il n’est pas étonnant que Dave Challinor dise qu’il se souviendra pour toujours de son premier prix Sky Bet Manager of the Month en tant que manager EFL.

Certes, son équipe de Stockport n’a disputé que trois matches en décembre, en raison des conditions glaciales qui ont vu de nombreux matches reportés à travers le pays à l’approche de Noël, mais ils ont remporté chacun d’eux confortablement et marqué neuf buts sans réponse.

En conséquence, ils se sont hissés dans le top 10 de la Ligue 2 pour la première fois cette saison – leur première campagne au-dessus de la Ligue nationale depuis la relégation en 2010/11.

De l’extérieur, il semblait qu’ils commençaient enfin à montrer pourquoi les bookmakers les avaient considérés comme des favoris absolus pour remporter le titre cet été, après sept défaites lors de leurs 10 premiers matchs de championnat cette saison.

Image:

Stockport occupe la 10e place de la Sky Bet League Two après 24 matchs





Mais ces trois jeux ont simplement solidifié leurs efforts des cinq mois précédents et les ont ramenés au mélange de promotion dont ils ont toujours cru qu’ils auraient dû faire partie de toute façon.

Il était essentiel de limiter les erreurs et d’en tirer des leçons – et maintenant, ils roulent en conséquence, assis confortablement en 10e position, à trois points des places de barrage avec deux matchs en moins.

“Le point positif que nous avons dû tirer du premier lot de 10 matchs, c’est que nous n’avons pas perdu un match de plus d’un but et nous étions dans chacun d’eux, mais nous avons juste concédé de très mauvais buts qui nous ont mis sur le pied arrière. “, explique Challinor à Sports du ciel.

“Depuis lors, nous avons éliminé ces erreurs, fait beaucoup mieux les bases et nous nous sommes sentis les uns les autres. Nous avons eu quelques changements cet été et c’était un nouveau groupe. Même si les résultats ne se montraient pas, je me sentais ce groupe s’était gélifié, mais il y en a certainement plus maintenant.

“Nous n’aurions pas pu faire mieux à Noël. Certes, de l’extérieur du club, il y aurait eu beaucoup de frustration que les matchs qui ont été reportés aient été, sur le papier, contre des équipes en difficulté à l’époque (Rochdale et Gillingham). mi-février, nous devrions être rattrapés et savoir où nous en sommes.

“Je pense que nous aimerions tous être quelques positions plus haut – et je peux probablement compter sur une seule main les jeux où j’ai pensé que nous n’étions pas géniaux – mais nous sommes dans une position où nous sommes sur le rail et nous sommes prêts à tirer sur les équipes au-dessus de nous.”

Le récent record défensif a été presque irréprochable et, par conséquent, un facteur important dans l’ascension du comté, sans doute en partie grâce à la carrière de 17 ans de Challinor en tant que défenseur central lui-même; depuis le 1er octobre, ils n’ont inscrit que huit buts en 14 matchs et ont gardé neuf draps propres.

Mais il n’y a pas d’approche spécifique de défense d’abord. Ils sont également actuellement parmi les meilleurs marqueurs de la division avec 35 en 24 matchs, avant le voyage de samedi à Crewe, ce qui illustre comment la formation 3-5-2 préférée de Challinor rapporte des dividendes.

Il est conscient des inconvénients potentiels, mais semble avoir trouvé le juste équilibre.

“En ce qui concerne la façon dont nous voulons nous y prendre, nous serons ouverts”, a-t-il déclaré. “Surtout lorsque nous jouons un arrière trois, nous avons des arrières latéraux qui sont très expansifs et très agressifs en termes d’avancement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts du match Sky Bet League Two entre Stockport County et Northampton Town



“Nous voulons que nos défenseurs centraux larges interviennent avec le ballon, pas seulement pour dépendre de la défense, et c’est une grande partie de ce que nous faisons. Nous voulons essayer de maintenir les attaques et jouer dans la moitié adverse du terrain, mais parfois, il faut défendre.

“Je veux certainement que nous soyons une équipe différente en possession et en possession. Nous voulons récupérer le ballon aussi vite que possible lorsque nous sommes en perte de possession et en possession, essayez de mettre des corps dans la surface et le balle dans la surface aussi souvent que possible avec qualité.

“Plus tôt dans la saison, nous ne nous sommes pas donné une chance. Nous avons encaissé des buts alors que nous nous demandions de marquer trois ou quatre buts pour gagner des matchs et vous ne pouvez pas faire cela au cours de la saison et vous attendre à réussir .

Les cinq prochains matches de Stockport Crewe (A) – Samedi 21 janvier, 15h

Bradford (H) – Mardi 24 janvier, 19h45

AFC Wimbledon (A) – Samedi 28 janvier, 15h

Tranmere (H) – Samedi 4 février, 15h

Harrogate (A) – Samedi 11 février, 15h

“Tout le monde a parlé, moi étant un défenseur, de ce à quoi je m’attendais quand je suis venu ici et le moyen le plus simple de gagner un match est de s’assurer de ne pas concéder, mais nous voulons toujours être expansifs, nous voulons toujours être divertissant et marquer autant de buts que possible, mais pas au prix de nous laisser grands ouverts.

“Lorsque vous perdez des matchs, les doigts vont être pointés dans la direction des défenseurs, donc obtenir les draps propres que nous avons a renforcé la confiance et nous a permis de marquer gratuitement.”

L’histoire a toujours suggéré que Challinor allait être en mesure de renverser la situation initiale de Stockport. Il a quitté son premier emploi à Colwyn Bay avec un taux de victoire de 51% et a remporté plus de la moitié de ses 415 matchs à la tête de l’AFC Fylde, tout en évitant la défaite dans 65 de ses 90 matchs à Hartlepool.

Quel est le secret de la mentalité de gagnant qu’il parvient à insuffler partout où il passe ?

Image:

Challinor a joué pour Stockport entre 2002 et 2004 et est en charge à Edgeley Park depuis novembre 2021





“Vous devez contrôler ce que vous pouvez contrôler. Quel que soit le niveau auquel j’ai réussi, j’ai voulu faire les choses de la manière la plus professionnelle possible et cela n’a été amélioré que plus haut dans les ligues. Le détail dans lequel vous devez entrer est massivement important.

“Il y a certaines choses auxquelles vous vous en tenez en termes de ce que vous attendez de vos joueurs et, aussi simple que vous puissiez le faire pour les joueurs, plus ils y prendront part et y adhéreront. Ici, nous donnons beaucoup aux joueurs de liberté de s’exprimer sur le terrain, dans le cadre de certaines directives.

“Le plus important pour nous, c’est de travailler dur. Le jeu a changé et il y a des aspects techniques, mais c’est un jeu athlétique. Les deux derniers clubs où j’ai été ont eu des fans qui, surtout quand vous êtes à la maison, veulent que vous être sur le pied avant et vouloir que vous jouiez un football offensif et agressif.

Chute et ascension de Stockport 2010/11 – Relégué de la Ligue 2

2012/13 – Relégué de Conference Premier

2017/18 – Perdu contre Chorley lors des barrages de la National League North

2018/19 – A remporté la Ligue nationale Nord

2021/22 – A remporté la Ligue nationale

“Nous avons 9 000 fans sur notre terrain qui veulent voir cela, alors vous seriez idiot de ne pas modifier votre philosophie idéale autour des attentes et des valeurs du club. La grande chose pour moi est d’avoir un groupe de joueurs qui vont là-bas en sachant que, qu’ils aient un bon ou un mauvais match, ils donneront tout ce qu’ils ont.”

Il va sans dire qu’ils ont réussi à cet égard ces derniers temps. Mais peuvent-ils le supporter ? C’est la question à un million de dollars, bien sûr, bien que la forme récente suggère que la réponse pourrait bien être un oui retentissant.

Gagnez un match en main et ils passeront presque certainement dans le top sept, étant donné leur différence de buts supérieure aux 14 équipes en dessous d’eux et aux cinq équipes immédiatement au-dessus d’eux. Gagnez les deux et la pression monte sur Northampton, troisième, qu’ils ont battu 2-0 la dernière fois.

La fin commerciale de la campagne approche à grands pas et Challinor admet qu’il pense que les six prochains matchs sont sans doute les plus importants des 46.

Image:

Le joueur de 47 ans a mené le comté au titre de la Ligue nationale – et à un retour tant attendu de l’EFL – en 2021/22





“Les six prochains matchs seront presque déterminants pour la saison. Si nous pouvons être en contact avec 16 matchs à jouer, alors je pense vraiment que nous pouvons commencer – nous devons le faire.

“Nous nous heurtons à des équipes où nous pouvons avoir un impact direct sur les équipes qui sont des adversaires directs de ces sept premières places. Les trois meilleures équipes doivent revenir en arrière, mais ce que je dirais, c’est qu’il y a probablement 11 ou 12 équipes en dessous d’eux tous. toujours dedans et cherchant à les ramener, ce qui rend les jeux compétitifs.

“La promotion était l’objectif au début de la saison et après 10 matchs, si vous m’aviez demandé si c’était l’objectif, j’aurais toujours dit que c’était le cas, mais nous l’aurions rendu beaucoup plus difficile.

“Nous devons juste nous assurer que nous nous concentrons sur nous, espérons que nous mettrons la pression et espérons que les équipes au-dessus de nous faibliront légèrement. Et quand nous les affronterons, profitons de l’occasion pour leur prendre des points.

“Soyons clairs, nous aimerions être dans les trois premiers, mais si nous étions dans les barrages, nous le prendrions.”