Interview de Daryl Dike: De l’Oklahoma à Oakwell, la sensation Barnsley déchire le championnat | Actualités du football

Loin d’une certaine partie du Yorkshire, peu de gens ont remarqué qu’un jeune attaquant américain a rejoint Barnsley en prêt d’Orlando City le jour de la date limite en février.

Il est juste de dire qu’ils en prennent note maintenant. Daryl Dike, tout juste 20 ans, n’a été rien de moins qu’une révélation et il fait tout cela quelque part avec des conditions très différentes de celles auxquelles il est habitué dans le Sunshine State de Floride.

« Il fait beau, mais ça peut être un peu bizarre parfois! » Dike plaisante en parlant à Sky Sports. «Il fera beau une seconde, puis super pluvieux la suivante.

«Il fait peut-être un peu plus froid qu’Orlando, mais je n’ai pas pu sortir autant que je l’aurais souhaité, ni vu autant de la région environnante.

«Mais parfois, lorsque vous allez au magasin ou au marché, les gens vous disent bonjour et nous parlerons un peu, et parce que l’équipe se porte si bien, tout le monde est très positif, et c’est formidable d’avoir ce genre de commentaires et de soutien. Même si ce n’est pas au stade.

« De toute évidence, les choses n’ont pas été ouvertes la plupart du temps que je suis venu ici et je n’ai pas pu découvrir pleinement le pays, mais je l’ai apprécié à 100%, et les gens ici à Barnsley sont très sympathiques. .

« Plus important encore, le football se passe bien! »

Bien aller est un peu un euphémisme. Dike a marqué neuf fois depuis son arrivée au club en 19 matches de championnat, aidant à renvoyer une équipe qui a évité la relégation par la peau de ses dents la saison dernière dans les barrages. Cela a été la bonne histoire de cette saison dans le championnat, et dans la seconde moitié de la campagne, l’attaquant de 6 pieds 1 pouce a été au cœur même de la situation – les conduisant de la mi-table au top six.

C’était une arrivée éclair. Une minute, il était à un camp d’entraînement avec l’équipe nationale américaine, la suivante, il signait à Oakwell et faisait ses débuts en FA Cup contre Chelsea – le club qu’il soutenait lorsqu’il grandissait à Oklahoma.

«C’était un moment incroyable», dit-il. «Vous passez d’être jeune et de regarder ces gars à la télé en vous demandant si vous atteindrez un jour ce niveau, et puis soudain vous vous échauffez à côté d’Olivier Giroud, ou essayez de voler un ballon à N’Golo Kante.

« Pouvoir partager un terrain avec ces joueurs lors de ma première expérience dans le football anglais, et même faire mes débuts pour Barnsley a été un grand moment. Je ne l’oublierai jamais. »

En grandissant en tant qu’attaquant en herbe et en soutenant Chelsea, vous ne serez pas trop surpris de savoir qui était son héros.

«J’ai admiré Didier Drogba et ce qu’il a fait», dit-il. «C’est quelqu’un dont vous voulez vous inspirer, alors j’essaie de prendre des morceaux de son jeu et d’autres joueurs comme Romelu Lukaku et Karim Benzema.

« Mais en fin de compte, je veux juste être le meilleur Daryl que je puisse être. Je trace ma propre voie et fais mes propres choses. »

Plus près de chez lui, il a également suivi les conseils de deux coéquipiers d’Orlando City pour l’aider à préparer son voyage en Angleterre. Dom Dwyer, un international américain d’origine anglaise qui a grandi dans le West Sussex, et Nani.

« Dom vient d’ici, et Nani a évidemment joué en Premier League, donc c’était incroyable d’avoir des gens comme ça pour vous aider à vous préparer avec leur sagesse du football ici », a déclaré Dike.

« Ils me préparaient mentalement et essayaient de me préparer pour la ligue, parce que je savais que ça allait être différent et difficile. Je n’étais jamais allé en Angleterre, donc ça a été un grand changement. C’est une expérience différente mais ça a été bien. pour moi.

« Nani a été phénoménal avec moi. Pouvoir jouer avec quelqu’un avec toutes ses réalisations et tout ce qu’il a gagné et tout ce qu’il a fait. Vous pouvez le voir sur le terrain et à quel point il est bon, mais il a été si favorable à cela aussi.

« Il m’a pris sous son aile et a toujours pris du temps après l’entraînement pour essayer de m’aider avec des choses, que ce soit mentalement, tactiquement ou techniquement. C’est génial d’avoir une personne comme ça qui veut vous voir faire mieux, et il est allé hors de sa façon de m’aider à grandir en tant que joueur. «

Loin des collègues professionnels, il y a eu le soutien de sa famille. Son frère Chinedu ‘Bright’ Dike a 14 ans son aîné et a connu une carrière réussie dans la MLS en tant qu’attaquant, et sa sœur Courtney a joué pour le Nigeria à la Coupe du monde féminine 2015.

Dike parle également fièrement de ses parents, incroyablement influents pour le maintenir sur la bonne voie avec le football et l’encourageant à continuer ses études.

«Ma famille a eu une énorme influence sur ma carrière, et je ne serais certainement pas ici sans elle», dit-il. «De mes parents à ma petite sœur, qu’ils aient joué ou non, ils connaissent tous le jeu. Ils ont tous mes meilleurs intérêts à cœur, et ils peuvent vous donner des conseils pour vous aider et essayer de vous pousser à atteindre vos plus hauts sommets.

«Quand j’étais plus jeune, je jouais au basketball et je faisais de l’athlétisme, mais le football a toujours été le principal. Je jouais au football américain dans la cour avec des amis et j’aimais ça. Évidemment, je suis un gars plus grand, et les gens le feraient. essayez de me faire jouer pour l’équipe du lycée et ailleurs, mais mes parents n’aimaient pas le sport à cause des blessures et de sa dangerosité.

« Le football se passait très bien alors ils ont dit que je pouvais m’en tenir à ça, mais le football américain n’allait jamais arriver. Il semble que tout a fonctionné maintenant, et je suis content de leur décision! »

Dike poursuit également ses études pour obtenir son diplôme en finance en ligne. Poursuivre ses études, même s’il poursuit son rêve de football, est une autre grande priorité pour lui.

«Dès mon plus jeune âge, j’ai joué avec l’équipe de mon club et je m’entraînais parfois avec l’une des équipes professionnelles de l’Oklahoma», dit-il. «Ensuite, je suis allé à l’Université de Virginie et je m’y suis entraîné chaque jour tout en poursuivant mes études.

«Après deux saisons, je suis parti pour rejoindre la MLS puis j’ai été repêché par Orlando. Mais tout le temps, j’ai encore fait mes études en ligne et j’ai poursuivi mon diplôme. Il me reste encore un an, il est donc important pour moi de pouvoir terminer .

« Le diplôme va très bien. L’éducation a toujours été une grande partie de ma vie. J’ai toujours aimé apprendre des choses différentes et, même si j’adorerais jouer au football jusqu’à 97 ans, je ne pense pas que le le corps peut le faire!

« J’espère qu’obtenir un diplôme maintenant m’aidera quand j’aurai fini de jouer. »

Dike est un travailleur dans tous les aspects de sa vie. Et il sait que même avec ses dons naturels, il doit encore faire un maximum d’efforts pour arriver là où il veut être.

« Je pense que je suis assez doué sur le plan athlétique en termes de taille et de vitesse, et j’aime penser que je suis un joueur intelligent en termes de mouvement », dit-il.« Je veux être un finisseur mortel, et je veux avoir bon hold-up pour mettre les gens en jeu. Je sais que je peux m’améliorer dans ces domaines, mais je ne suis pas inquiet car je sais qu’ils viendront avec plus de formation, de temps et d’expérience.

« J’ai eu la chance d’avoir de nombreux entraîneurs qui ont joué de nombreux styles différents. Je pense que j’ai pu jouer dans différents systèmes et avoir pu avoir un impact. Je sais que grâce à mon physique, je peux être utilisé pendant un certain temps. style de jeu, mais si j’ai besoin de jouer autrement, je peux le faire aussi.

« J’ai toujours dit que je voulais jouer avec les meilleurs joueurs des meilleures ligues. Mon seul objectif est de faire ce que je peux maintenant et de continuer à me pousser pour y arriver. »

Pour l’instant, il rêve de renvoyer Barnsley en Premier League via les barrages. À l’avenir, il veut juste être sur les plus grandes scènes.

« J’ai toujours rêvé de jouer au plus haut niveau, et le football anglais est l’un de ces niveaux pour moi « , dit-il. » C’est incroyable de pouvoir en faire l’expérience à un si jeune âge. Surtout ici à Barnsley, avec la façon dont nous avons fait cette saison. «

















L’attaquant de Barnsley Daryl Dike, prêté par Orlando City, du côté de la Major League Soccer, dit que la danse est sa façon de montrer aux fans le vrai lui



L’avenir s’annonce prometteur au niveau international également. Il y a actuellement une foule de jeunes américains prometteurs dans toute l’Europe – Christian Pulisic à Chelsea, Sergino Dest à Barcelone, Giovanni Reyna au Borussia Dortmund et Dike lui-même, pour n’en nommer que quelques-uns.

Cela a vraiment enthousiasmé Dike pour l’avenir du football américain.

« C’est mon rêve et certains des talents que nous avons sont maintenant phénoménaux en termes de joueurs qui arrivent », dit-il.

« C’est un produit des systèmes que nous avons aux États-Unis que nous avons développés. C’est génial parce que nous ne nous sommes pas qualifiés pour la Coupe du monde la dernière fois, mais nous savons à quel point nous pouvons être meilleurs maintenant avec les joueurs que nous avons.

« Nous nous sommes toujours dit lors des camps d’entraînement que nous voulions changer la façon dont le monde voit le football américain, et maintenant nous avons le staff, les joueurs et les ressources pour le faire. »

S’il continue à avancer à son rythme actuel, Dike pourrait bien devenir bientôt l’un des visages du match des deux côtés de l’Atlantique.