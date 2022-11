Interview de Cristiano Ronaldo: Les principaux problèmes de la critique de l’attaquant de Manchester United à l’égard d’Erik ten Hag et du club | Nouvelles du football

Pourquoi Cristiano Ronaldo s’est-il exprimé maintenant et que signifiera son interview qui fera la une des journaux pour son avenir à Manchester United ? Nous abordons les grands sujets de discussion…

Pourquoi Ronaldo s’est-il exprimé maintenant?

Il y a quelque chose d’ironique dans le moment de l’interview explosive de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan, étant donné que la nouvelle des mécontentements du joueur de 37 ans est arrivée quelques heures seulement après que la nouvelle jeune star de Manchester United, Alejandro Garnacho, se soit annoncée en Premier League avec un merveilleux vainqueur de dernière minute à Fulham.

Garnacho, 18 ans, fait partie de l’avenir du club. Ronaldo, une icône du passé et une figure de plus en plus marginale du présent, a éclipsé le grand moment de l’Argentin. United a travaillé dur pour essayer de fusionner les deux époques, mais c’était un contraste frappant.

GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de Fulham contre Manchester United en Premier League



En fin de compte, c’était un message que Ronaldo voulait émettre avec la Premier League désormais en pause pour la Coupe du monde. Les commentaires n’auront pas d’impact immédiat sur les performances de United sur le terrain et, avec Ronaldo en service au Portugal, il n’y aura pas non plus de moments gênants autour du terrain d’entraînement – bien que ses compatriotes Bruno Fernandes et Diogo Dalot seront avec lui au Qatar et son international les collègues peuvent ne pas apprécier que leur campagne soit transformée en « spectacle de Ronaldo ».

Cette histoire fera la une des journaux et le débat des fans tout au long de la Coupe du monde et dans la fenêtre de transfert de janvier, date à laquelle Ronaldo espère avoir produit un rappel de sa capacité sur le terrain sur la scène mondiale à réaffirmer sa position à Old Trafford ou faire connaître ses talents à d’autres prétendants.

Dans une interview de 90 minutes avec Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, Cristiano Ronaldo a affirmé que l'entraîneur-chef Erik ten Hag et d'autres voulaient qu'il quitte Old Trafford.



Il est entendu que Ronaldo cherchait une sortie dans la fenêtre de transfert estivale vers un club qui jouait au football en Ligue des champions, mais aucune offre ne s’est matérialisée. Il a de nouveau alimenté les spéculations sur son avenir avant la prochaine fenêtre de transfert.

Ronaldo jouera-t-il à nouveau pour Man Utd?

Erik ten Hag n’a titularisé Cristiano Ronaldo que quatre fois en Premier League cette saison





United est le prochain en action lorsqu’il affrontera Burnley au quatrième tour de la Carabao Cup le 20 décembre avant d’affronter Nottingham Forest à domicile le lendemain de Noël et de se rendre aux Wolves le soir du Nouvel An. La fenêtre de transfert de janvier s’ouvrira alors et la possibilité que Ronaldo quitte le club sans enfiler à nouveau le maillot est sur la table.

“Certaines personnes ne veulent pas de moi ici non seulement cette année mais aussi l’année dernière”, a déclaré Ronaldo à Piers Morgan et son interview pourrait encourager ces personnes à essayer de faciliter une sortie.

Cela signifierait que sa dernière apparition pour United serait la mauvaise défaite 3-1 à Aston Villa en Premier League le dimanche 6 novembre, Ronaldo depuis qu’il a raté les deux derniers matches du club pour cause de maladie. Il a été capitaine de l’équipe ce jour-là à Villa Park, mais n’a pas été en mesure d’ajouter à sa grève solitaire dans l’élite ce trimestre après quatre départs et six apparitions en sous-marin. Ce serait une fin décevante.

Rien n’indiquait que United cherchait à vendre Ronaldo et le club n’a jamais exprimé publiquement d’agacement à Ronaldo essayant de trouver une issue cet été, Ten Hag insistant sur le fait que l’attaquant faisait partie de ses plans. Mais si Ronaldo ajoute à ses 346 apparitions pour le club sera dicté par la réaction de United à ce dernier développement.

Quelles sont ses alternatives ?

Jamie Carragher dit que Cristiano Ronaldo a besoin d'attention, il ne peut pas monter sur le terrain et essaie de se faire virer par le club



La performance de Ronaldo à la Coupe du monde pourrait être un facteur clé dans l’endroit où il jouera au football en 2023. Si ses récents combats devant le but pour United se poursuivent – il a marqué trois buts sur 16 cette saison – alors il est difficile d’imaginer que le club se précipite pour s’organiser. le gros paquet financier nécessaire pour le signer.

Un retour romantique dans son premier club, le Sporting, a été compliqué par son incapacité à se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions et sa position actuelle en championnat en dehors des places de qualification pour la compétition de l’année prochaine, alors qu’il n’y avait pas d’offres officielles cet été lorsque des joueurs comme le Bayern Munich , le Paris St-Germain et Chelsea étaient liés à un déménagement.

Si Ronaldo et United devaient trouver des motifs pour résilier son contrat, il pourrait y avoir plus d’intérêt pour un transfert gratuit. Mais l’accord de Ronaldo avec United court jusqu’à cet été et le club a la possibilité de le prolonger d’un an s’il le souhaite.

Qu’est-ce que Ten Hag a fait pour lui manquer de respect ?

Ronaldo a un but en Premier League cette saison





L’une des citations les plus marquantes de l’interview était l’accusation de Ronaldo contre Ten Hag : “Je n’ai pas de respect pour lui parce qu’il n’a pas de respect pour moi.”

C’est un grand changement de position de Ronaldo, qui a accordé une interview à Man Utd en juin disant qu’il était heureux au club et a exhorté Ten Hag à passer du temps à Old Trafford après son arrivée d’Ajax.

“J’étais et je suis toujours très heureux d’être ici”, a déclaré Ronaldo. “Pour moi, la chose la plus importante est d’essayer de gagner les matchs et d’essayer de gagner un championnat ou une coupe, mais je crois que Manchester sera là où il appartient. Comme je l’ai déjà dit, parfois cela prend du temps, mais je crois toujours. “

Kaveh Solhekol de Sky Sports News a les dernières informations sur l'avenir de Cristiano Ronaldo suite à ses affirmations selon lesquelles il se sentait "trahi" par Manchester United



Lors de la nomination de Ten Hag, il a ajouté: “Je sais qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax et qu’il est un entraîneur expérimenté, mais nous devons lui donner du temps. Les choses doivent changer comme il le souhaite. Nous sommes heureux et excités, pas seulement le les joueurs mais aussi les supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que l’année prochaine nous allons gagner des trophées.”

Alors, qu’est-ce qui a changé ? Les nouveaux coups de Ronaldo à Ten Hag font-ils maintenant simplement référence à son manque de départs en Premier League cette saison?

Ce n’est pas clair car, après tout, c’est un joueur qui a reçu le brassard de capitaine peu de temps après avoir quitté la victoire de l’équipe contre Tottenham avant le temps plein. Lorsque United a été battu à Manchester City, Ten Hag a déclaré qu’il n’avait pas remplacé Ronaldo “par respect pour sa grande carrière”.

United pense qu’ils se sont pliés en quatre pour accueillir Ronaldo et Ten Hag a toujours insisté sur le fait que le joueur était une partie importante de ses plans.

Ce que United n’a pas fait, c’est faire plaisir à Ronaldo et lui garantir une place de titulaire. Il était leur meilleur buteur la saison dernière, mais avec Ten Hag désormais aux commandes, les statistiques confirment l’utilisation de Ronaldo par le Néerlandais jusqu’à présent.

Lorsque Ronaldo ne débute pas en Premier League cette saison, le taux de victoires de United triple, ses points reviennent au double, son taux de buts quadruple et l’équipe parcourt en moyenne 4 km de plus par match.

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que Ten Hag et United aient été extrêmement déçus de la manière et du moment de l’interview de Ronaldo, le club n’ayant découvert l’interview qu’au moment où ils se préparaient à rentrer de Londres dimanche soir.

Ronaldo met en lumière le sous-investissement de Glazers

Les fans de Manchester United ont donné leur avis sur l'accusation de Cristiano Ronaldo selon laquelle il a été "trahi" par le club



“Rien n’a changé”, a été le verdict accablant de Ronaldo sur les installations de United, critiquant le manque de développement de la salle de sport, de la piscine, de la technologie et de la restauration à Carrington.

Pour les fans qui ont protesté contre la propriété des Glazers, ce sera une frustration familière.

Il y a eu aussi des fouilles à la nomination de Ralf Rangnick – “je n’avais même jamais entendu parler de lui” – mais cet été il y a eu une vaste restructuration dans les coulisses de Manchester United et, avec l’arrivée de Ten Hag, il y a aussi eu une l’accent sur l’analyse au club, avec une volonté de modernisation.

Une refonte de Carrington est prévue, dirigée par Mags Mernagh. Elle a dirigé le soulèvement du terrain d’entraînement de 130 millions de livres sterling de Leicester City et est en charge des progrès immédiats de l’infrastructure ainsi que de ce que le directeur du football John Murtough appelle “le plan directeur”.

Le permis de construire demandé à Carrington comprend des bureaux, une salle de sport, un espace de restauration et un parking de débordement.

United a engagé la société de conception architecturale Populous et le consultant en planification d’entreprise Legends sur des travaux de faisabilité pour améliorer Old Trafford, bien que des améliorations majeures au stade soient encore dans deux ans.