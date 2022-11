Interview de Cristiano Ronaldo: la star de Manchester United révèle que le déménagement à City l’été dernier était proche alors qu’il parle à Piers Morgan | Nouvelles du football

Cristiano Ronaldo a révélé que son éventuel transfert à Manchester City l’été dernier était “proche” – et a confirmé que l’intervention de Sir Alex Ferguson l’avait vu choisir United à la place.

S’adressant à Piers Morgan sur TalkTV, le joueur de 37 ans a parlé de ses critiques à l’égard de United, du manager Erik ten Hag, ainsi que d’autres domaines de sa vie personnelle.

L’interview a commencé avec Ronaldo avouant qu’il avait presque rejoint le plus proche rival de United City l’été dernier en provenance de la Juventus, mais a affirmé qu’il ne regrettait pas de retourner à Old Trafford.

Ronaldo a révélé à quel point son déménagement à Manchester City était proche





“Eh bien, honnêtement, c’est [moving to City] était proche”, a déclaré Ronaldo. “Mais, comme vous le savez, mon histoire est à Manchester United. Votre cœur, vous vous sentez comme avant, et cela a fait la différence. Et bien sûr aussi Sir Alex Ferguson. C’était une décision consciente parce que le cœur parle fort à ce moment-là.

“Je le pense [speaking with Ferguson] était la clé. Je ne dirais pas que Manchester City n’était pas proche. Mais je pense que je l’ai fait [make] une décision consciente. Je ne regrette pas à un moment donné.

Cristiano Ronaldo et Sir Alex Ferguson





“Et comme vous l’avez déjà mentionné, Sir Alex Ferguson était la clé. J’ai parlé avec lui… Il m’a dit:” Il vous est impossible de venir à Manchester City “. Et j’ai dit” OK, patron “.

“Alors j’ai pris les décisions et je le répète : j’étais avec conscience que c’était une bonne décision.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Dans une interview de 90 minutes avec Piers Morgan Uncensored sur TalkTV, Cristiano Ronaldo a affirmé que l’entraîneur-chef Erik ten Hag et d’autres voulaient qu’il quitte Old Trafford.



“United s’est arrêté sur une horloge – ça m’a surpris”

Cependant, la position de Ronaldo sur United a rapidement changé, frappant le club pour un manque d’investissement dans les infrastructures qui l’a “surpris”.

Man Utd calme à propos de l’interview de Ronaldo Manchester United ne prendra pas de décision sur l’avenir de Cristiano Ronaldo tant qu’il n’aura pas vu l’interview complète de Piers Morgan et qu’il restera calme face à la situation. Sky Sports News comprend que Man United n’accepte pas certaines des critiques formulées par Ronaldo dans les clips qui ont été diffusés jusqu’à présent. Ronaldo a critiqué le club pour son manque d’investissement au cours des 13 années écoulées depuis son départ d’Old Trafford, mais des sources ont insisté sur le fait que United avait investi dans ses installations, notamment le terrain d’entraînement, le restaurant et la piscine. Ronaldo a également critiqué Erik ten Hag, mais encore une fois, des sources insistent sur le fait que Ronaldo a été traité avec respect par le club et le manager – lors des conférences de presse, Erik ten Hag a toujours soutenu que Ronaldo avait eu du temps libre pour s’occuper des affaires familiales.

“Quand j’ai signé pour Manchester United… Je pensais que tout serait différent, vous savez, la technologie, les infrastructures et tout. Mais j’ai été surpris, dans le mauvais sens, disons de cette façon, parce que j’ai vu que tout était le même.

“Ils se sont arrêtés sur une horloge, à mon avis, ce qui m’a surpris.

Cristiano Ronaldo a ouvertement critiqué Manchester United et le manager Erik ten Hag





“A United, les progrès étaient nuls, à mon avis. Pour comparer avec le Real Madrid et même la Juventus, ils suivent le reste du monde. Donc la technologie, notamment en termes d’entraînement, de nutrition et de conditions pour bien manger et récupérer mieux que avant – m’a surpris.

“Manchester en ce moment, pour comparer avec ce club, je pense qu’il est en retard à mon avis, ce qui m’a surpris. Un club de cette dimension devrait être le sommet de l’arbre à mon avis et ils ne le sont pas, malheureusement. Ils sont pas à ce niveau-là, mais j’espère que les prochaines années, ils pourront atteindre un niveau supérieur.

“Je ne sais pas ce qui se passe mais depuis le départ de Sir Alex Ferguson, je n’ai vu aucune évolution dans le club, les progrès étaient nuls.”

“Je n’ai jamais vu Rangnick comme le patron”

Ronaldo a également eu des mots de choix sur l’ancien manager de United, Ralf Rangnick, qui a été nommé manager par intérim après le limogeage d’Ole Gunnar Solskjaer il y a 12 mois.

Le joueur de 37 ans a admis qu’il n’avait jamais entendu parler du manager allemand auparavant et a estimé qu’il n’avait jamais vraiment été “le patron” de United.

L’ancien manager par intérim de Manchester United, Ralf Rangnick





“Bien sûr, nous devons appeler [him that] parce qu’il a assumé le travail malgré tout”, a déclaré Ronaldo. “Tous les entraîneurs que j’ai eus dans ma carrière, je les appelle patron parce que s’ils assument le travail, nous devons les appeler de cette façon.

“Mais à la fin, au fond de moi, je ne l’ai jamais vu comme le patron parce que j’ai vu certains points [where] je n’ai jamais été d’accord [with him].

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Rangnick et son équipe d’entraîneurs savaient ce qu’ils faisaient, il a ajouté : « Non, ils [did not]. Ils connaissaient très bien le club. Mais ils [did not] connaître la dimension principale du club à l’intérieur, l’histoire du club. Ce qui, pour moi, m’a encore plus surpris.

“Lorsque vous limogez Ole Solskjaer, vous devez faire venir un top manager, pas un directeur sportif.”

“Solskjaer a fait du bon travail, vous avez besoin de plus de temps”

En parlant de Solskjaer, Ronaldo a parlé positivement de l’ancien patron de United et a déclaré que le manager norvégien avait fait du “bon travail” à Old Trafford avant l’arrivée de Rangnick.

Ronaldo a estimé qu’Ole Gunnar Solskjaer avait fait du bon travail à Old Trafford





“J’adore Solskjær”, a déclaré Ronaldo. “Je pense que c’était une personne de premier plan, parce que ce que je garde dans mon cœur, c’est le cœur des personnes. Et Ole pour moi, c’est une personne de premier plan.

“C’est dur. C’est dur d’assumer [the role] après Sir Alex Ferguson, mais je pense qu’il a assurément fait du bon travail.

“Vous avez besoin de beaucoup plus de temps. Mais je doute que vous soyez un bon entraîneur à l’avenir. Mais c’était une bonne expérience. J’étais tellement content de travailler avec lui, même pour une courte période.”

“Je suis un exemple… les jeunes joueurs ne sont plus les mêmes”

Ronaldo a également dénoncé les jeunes joueurs de cette génération de footballeurs, affirmant qu’ils n’étaient plus les mêmes qu’à son arrivée.

Le joueur de 37 ans s’est également décrit comme un “exemple” à suivre pour les jeunes joueurs et a attribué aux anciens joueurs de United avec lesquels il a grandi la raison de son succès.

Ronaldo (à droite) a frappé les jeunes joueurs





“Je ne suis pas le genre de gars qui aime donner des conseils car je préfère être un exemple. Parce que je suis un exemple”, a-t-il déclaré.

“Je suis là tous les matins et je fais la même chose. Je suis probablement le premier à arriver et le dernier à sortir. Je pense que les détails parlent d’eux-mêmes. C’est pourquoi je dis, j’aime donner l’exemple .

“[In] toutes les ligues du monde, les plus jeunes [players] maintenant, ils ne sont pas les mêmes que ma génération. Mais on ne peut pas leur en vouloir parce que ça fait partie de la vie, vous savez.

Ronaldo dit qu’il est “un exemple” pour les jeunes joueurs





“La nouvelle génération et les nouvelles technologies, elles les distraient. Mais ce ne sont pas les mêmes [in the way] qu’ils écoutent mais c’est pourquoi nous avons deux oreilles, car vous écoutez d’un côté et ils s’éloignent de l’autre côté.

“Donc, ça ne m’étonne pas. Mais de la même manière c’est un peu [of a] dommage parce que s’ils ont les meilleurs exemples sous les yeux, et s’ils n’en ont pas, copiez au moins ce [they] a fait.

“Pour moi, c’est un peu bizarre, parce que je me souviens quand j’avais 18, 19, 20 ans, je cherchais toujours à voir les meilleurs joueurs : [Ruud] Van Nistelroy, [Rio] Ferdinand, Roy Keane et [Ryan] Giggs – c’est pourquoi j’ai le succès que j’ai et la longévité. Parce que je prends soin de mon corps, de ma mentalité, de ma tête, parce que je vois ces gars et j’apprends d’eux.”

Piers Morgan non censuré : 90 minutes avec Ronaldo est sur TalkTV ce soir et jeudi à 20h.