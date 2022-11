Interview de Cristiano Ronaldo analysée: les révélations de Man Utd sont insignifiantes alors que le propre échec du joueur à s’adapter est mis à nu | Nouvelles du football

“Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur”, a déclaré Cristiano Ronaldo à un moment donné lors de son entretien avec Piers Morgan. Il le dit avec fierté et ses admirateurs le verront comme une preuve de sa mentalité d’élite. Mais cela touche au cœur de son incapacité à s’adapter à sa nouvelle réalité.

Ils disent que la plupart des joueurs sont les premiers à savoir quand leur temps est écoulé. Ronaldo, comme cela a si souvent été le cas tout au long de son extraordinaire carrière, n’est pas la plupart des joueurs. Sa malédiction est que la mentalité qui l’a conduit au sommet de son sport est la même mentalité qui rend sa descente beaucoup plus laide qu’elle ne devrait l’être.

Si quelqu’un s’attendait à ce que cette interview explosive mais finalement atroce inclue des révélations sur le traitement choquant d’Erik ten Hag à l’encontre d’un homme de 37 ans sur son lieu de travail, il aurait sûrement été déçu car il a attendu en vain des preuves.

L’entraîneur chargé de mettre Manchester United sur une nouvelle voie n’a pas dégradé ni intimidé Ronaldo. Il l’a nommé capitaine dans ce qui pourrait maintenant s’avérer être sa dernière apparition pour le club. Le crime de Ten Hag a été de n’avoir, à l’occasion, pas choisi Ronaldo dans son équipe.

C’est l’acte incendiaire qui l’a conduit à refuser de quitter le banc contre Tottenham. Ronaldo a présenté ses excuses à ses coéquipiers pour cela. Sorte de. “Je me suis excusé, mais de la même manière, je ne regrette pas la décision de ne pas venir.” Désolé, pas désolé.

“L’entraîneur n’avait pas de respect pour moi”, ajoute-t-il.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Notre sélection des hauts et des bas de Ronaldo depuis son retour à Manchester United



Ronaldo n’était pas en pleine forme au début de la saison. Même lui semble accepter qu’il ne pouvait pas se promener sur le côté à ce moment-là. Il a joué dans la défaite 4-0 à Brentford, a été exclu des quatre prochaines victoires de United, pour revenir pour la défaite à domicile contre la Real Sociedad.

Le match de Tottenham pour lequel il a été mis au banc a précédé deux matchs en une semaine que Ronaldo avait commencé. Quatre-vingt-dix minutes dans la courte victoire contre Omonia Nicosia à Old Trafford. Soixante-douze minutes de plus dans le stade dans l’impasse avec Newcastle United.

Il vaut la peine de le rappeler car ce n’est pas l’histoire d’un joueur qui avait été gelé à la veille de ses 38 ans. Sa plus récente apparition, cette terrible défaite 3-1 contre Aston Villa, était son neuvième départ en 13 matchs. Ten Hag l’a peut-être trop joué.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez l’interview complète de Gary Neville après les commentaires de Ronaldo



Rien de tout cela ne veut dire que Ronaldo n’est d’aucune utilité pour Manchester United. Son but contre Everton a montré ce qu’il peut encore faire. Il peut contribuer. Cela explique pourquoi Ten Hag a essayé de l’accommoder. Le joueur a été gâté plus qu’il ne semble l’accepter.

“Je ne veux pas être arrogant et dire que je suis le même que quand j’avais 20 ans. Bien sûr que non”, déclare Ronaldo. Il poursuit en suggérant que la retraite à l’âge de 40 ans est le plan. C’est ce qu’il se rapproche le plus d’une reconnaissance que le temps est un adversaire qu’il ne peut pas battre.

“Mais je m’adapte et je suis intelligent pour connaître ma force, ce dans quoi je suis bon. Et je joue toujours à un niveau élevé. Je marque des buts et je continuerai à marquer des buts – si mon esprit est clair et heureux et si le les gens qui m’entourent, ils m’aident à être un joueur à succès.”

Il a raison de dire qu’il est encore possible de construire une équipe autour de Ronaldo qui maximise son rendement. Peut-être que Manchester United ne le fait pas. Le problème est qu’à mesure que ses capacités diminuent et que la fin approche, il y a moins de raisons que jamais pour Ten Hag de le faire.

Ronaldo considère maintenant son passage au Real Madrid comme la référence pour savoir comment il aimerait être traité, mais ne semble pas avoir établi le lien qu’il a été traité de cette façon parce qu’il était à son apogée. Cela n’aurait pas duré indéfiniment.

Il a été nommé remplaçant huit fois au cours de ses neuf saisons en Liga – autant de fois que Ten Hag lui a déjà demandé d’accomplir cette tâche à Manchester United. Au cours des cinq dernières saisons de Ronaldo en Liga en tant que joueur du Real Madrid, il n’a pas été sur le banc une seule fois.

Pas étonnant que tout cela lui soit si étranger. “Ne me dites pas que les meilleurs joueurs, les gars qui veulent tout, les joueurs clés, joueront trois minutes”, dit-il à propos de la demande pour lui d’entrer en fin de match lors de cette défaite contre Tottenham. “Allez, c’est inacceptable.”

Peut-être a-t-il raison. Les supporters de United ont vu Ryan Giggs et Paul Scholes accepter leur place dans les rangs, mais Ronaldo est différent. C’est peut-être pour le mieux qu’Eric Cantona n’a jamais eu à s’adapter. Il était l’homme principal de son premier jour là-bas jusqu’au dernier.

Cela a tendance à être le cas avec les vrais grands. Pelé est allé aux États-Unis. Johan Cruyff a pris d’assaut Feyenoord lorsqu’il a senti que l’Ajax ne se pliait pas à sa volonté. Diego Maradona a consommé des clubs. Le transfert de Lionel Messi au Paris Saint-Germain n’est pas sans tensions.

Il n’y a pas de véritable précédent pour cela en Premier League, aucune idée de ce à quoi cela pourrait ressembler lorsqu’une icône de tous les temps du jeu est invitée à accepter un rôle diminué avant qu’il ne soit prêt. Peut-être que ce spectacle peu édifiant est précisément à quoi ressemble une telle situation.

Pour United, cela signifie des gros titres plus gênants à un moment où ils auraient pu espérer que le pire était derrière eux. Le grand moment d’Alejandro Garnacho a été englouti. Les projecteurs ont plutôt été remis sur les années d’échec qui les ont menés à ce gâchis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Sur Piers Morgan Uncensored de TalkTV, Ronaldo a critiqué les jeunes joueurs



Ronaldo a raison de remettre en question la nomination de Ralf Rangnick et son affirmation selon laquelle United ne montre plus la voie en matière d’infrastructure est indéniable, même s’ils commencent à corriger cet échec. Les partisans accueilleront favorablement cette critique perçue des propriétaires.

Mais alors qu’il gémit, incontesté par le sycophante Morgan, le sens est celui d’un homme capable de diagnostiquer tous les problèmes sauf un.

Peut-être qu’il y avait un autre monde dans lequel Ronaldo aurait pu assumer son rôle dans le changement de la culture, devenant un phare des temps meilleurs tout en s’efforçant de les restaurer. Peut-être que Ten Hag aurait pu compter sur son joueur senior pour établir ces normes.

Mais cela aurait exigé plus qu’une ambition et un dynamisme incontrôlés, cela aurait exigé de l’humilité et de la conscience de soi. Le message que Ronaldo a envoyé à son manager et au reste du monde est clair. Désolé, je ne suis pas ce genre de joueur.