Interview de Cristian Romero: le défenseur de Tottenham qui a failli quitter le football après avoir été champion du monde avant le derby du nord de Londres | Nouvelles du football

Pour Tottenham et Cristian Romero, tout est question de retour.

Entrant dans le derby du nord de Londres ce dimanche avec Arsenal, en direct sur Sky Sports Premier League, ce n’est pas la situation que les Spurs envisageaient en début de saison. La saison dernière, les deux équipes étaient séparées par deux points. Maintenant, ils sont un peu craie et fromage.

Arsenal mène la Premier League avec une constance presque parfaite tout au long de la campagne. De l’autre côté de la ligne de partage, vous ne savez pas trop quelle version de l’équipe des Spurs d’Antonio Conte vous obtiendrez chaque semaine.

Les Spurs doivent faire face au contexte d’avoir 14 points de retard sur leurs rivaux avant la confrontation du Super Sunday – mais cela signifie peu pour Romero.

“Je pense que nous pouvons revenir d’aussi loin”, a déclaré le défenseur central Sports du ciel dans une interview exclusive. “Mais il y a beaucoup de travail que nous devons faire, en utilisant tout ce que nous avons.

“Si vous êtes en tête de la ligue, vous méritez d’être là et c’est là qu’ils sont. Mais nous voulons être là nous-mêmes. Nous savons que nous devons améliorer beaucoup de choses, mais nous travaillons dur en pensant à nous, pas leur.”

Romero sait revenir du désespoir malgré tous les signes pointant contre vous. Agé de 17 ans, le défenseur central a failli s’éloigner complètement du match après avoir été gelé au club d’enfance de Belgrano alors qu’il luttait contre la relégation de la première division argentine.

Cristian Romero se prépare pour le derby du nord de Londres avec Arsenal





“Je n’ai pas bien joué pendant quelques matchs, puis la hiérarchie a dit des choses terribles sur moi”, se souvient Romero.

“C’était une période tellement difficile. J’étais si jeune, c’était ma première année en tant que professionnel. J’ai ensuite passé environ 18 mois sur le banc, toujours seul, toujours en réserve.

Romero a tenté de partir, avec des clubs européens intéressés par le jeune défenseur – mais Belgrano a refusé de le laisser partir. C’était presque la goutte d’eau d’une carrière florissante.

“J’ai dit [to the hierarchy]: ‘Je ne veux plus m’entraîner. Je vais abandonner le football. Je vais faire un autre travail avec mon père ou passer à autre chose », se souvient-il. « Tout cela parce qu’ils gênaient ma carrière.

“Je ne me suis pas entraîné pendant deux ou trois jours parce que je ne me sentais pas à la hauteur. Le directeur sportif est alors venu vers moi et m’a dit : ‘Ok, tu peux y aller.'”

Romero (à gauche) a failli arrêter le football à 17 ans alors qu'il jouait pour Belgrano





Regardez Romero maintenant. Pas seulement un joueur établi de Premier League avec Tottenham, mais un vainqueur en série avec l’Argentine. Copa America, Finalissima, Coupe du monde : tout est dans le sac. Vous vous demandez ce que la hiérarchie Belgrano pense actuellement du succès de Romero.

“En fin de compte, ces choses sont précieuses pour rendre tout plus fort là-haut dans votre tête”, dit-il lorsqu’on lui a demandé s’il avait pensé à ce moment où il a soulevé la Coupe du monde cet hiver.

“Si je n’avais pas vécu ça, j’aurais été pire. Cette période a été un moment tellement positif pour moi de grandir. C’est maintenant un bon souvenir pour moi.

“Jouer ici en Premier League, être dans l’équipe d’Argentine, gagner des choses avec l’équipe d’Argentine. Ce sont toutes des choses qui viennent du passé.”

Romero (à gauche) se tient à côté du trophée de la Coupe du monde





Et pourtant, il y a encore des critiques – plus sur son tempérament que sur ses capacités. Par exemple, les bouffonneries de l’Argentine en route vers la victoire de la Coupe du monde ont été remises en question – notamment leurs célébrations sauvages contre les Pays-Bas et la France.

Deux images emblématiques se démarquent: Romero rejoint ses coéquipiers internationaux pour inciter leurs homologues néerlandais dans les secondes qui ont suivi leur victoire en quart de finale aux tirs au but, et Romero hurlant dans le visage du héros du triplé Kylian Mbappe après que Lionel Messi ait mis l’Argentine 3-2 en finale.

Lorsqu’on lui a demandé si les gens avaient trop parlé des bouffonneries de l’Argentine, Romero répond rapidement. “Oui. Seulement parce que les gens ne voient que les photos.

Les joueurs argentins célèbrent leur victoire aux tirs au but devant les joueurs néerlandais





“Les gens ne pensent pas à ce qui a été dit avant pour que nous en arrivions à ce point. Contre les Pays-Bas, ils ont trop parlé avant d’entrer sur le terrain et cela nous a agacés.

“Ils ont dit que nous manquions de respect mais ce n’est pas vrai. Vous pouvez comprendre ce qui se passerait ensuite.”

Interrogé sur cet incident avec Mbappe, Romero a répondu: “Contre la France, c’était la même chose. Messi a marqué [Argentina’s third goal] et tout vient de sortir. Ce n’est pas la plus belle chose au monde mais tout est sorti.”

Cristian Romero célèbre devant Kylian Mbappe en finale de la Coupe du monde





Maintenant, Romero fait face à la perspective d’un autre gros match dimanche, sans doute le plus gros du calendrier de Tottenham. Ne vous étonnez pas si l’émotion ressort encore une fois du défenseur argentin.

“Cela a toujours été là. C’est comme ça”, a déclaré Romero lorsqu’on lui a demandé d’où venait son style de jeu agressif. “La chose la plus importante qui soit est là à l’intérieur de moi.

“Je pense que certains pensent que je fais quelque chose de mal. L’agressivité – à mon avis – est un peu exagérée. Ma façon de jouer m’a amené là où je suis, c’est l’une de ces choses.”

Romero, parlant italien dans cette interview, ne prononce pas une seule fois le nom d’Arsenal. Il mentionne fréquemment les noms des clubs de Tottenham, Belgrano ainsi que les anciens clubs Atalanta et Gênes.

Mais tout en décrivant le côté de Mikel Arteta, c’est ‘loro’ (leur).

Avant le derby du nord de Londres de ce week-end, revivez certains des plus gros tacles de Cristian Romero pendant son séjour à Tottenham.



“Si je dois dire quelque chose à leur sujet, ils ont une équipe solide”, déclare Romero. “Les joueurs et le manager sont ensemble depuis longtemps.

“Ils sont à un moment important de ce qu’ils construisent depuis des années et nous pouvons voir qu’en ce moment, ils vont bien. Pour nous, nous sommes dans une position où nous devons encore grandir.

“Ce match est important. Il faut le gagner. Il faut le résultat. Ça va être dur, mais je crois en notre équipe. Entre nous, on est toujours motivés. Ce n’est pas qu’avec le derby, même si c’est un jeu très important.

“La Premier League est difficile, il y a beaucoup d’équipes fortes pour lesquelles vous devez être à 100%. Sinon, vous ne pouvez pas jouer dans ce climat.

“Nous savons que cette saison a été un peu en dents de scie, il faut le dire, mais nous espérons gagner. Nous ferons tout pour gagner ce match à domicile.”

