Interview de Carolyn McCall, PDG d’ITV, sur l’IA, les grèves d’Hollywood et ITVX – The Hollywood Reporter

Carolyn McCall, PDG d’ITV

Avec l’aimable autorisation de Matt Frost/ITV

Carolyn McCall, PDG d’ITV, dirige le géant britannique de la télévision depuis 2018, conduisant sa transformation vers l’ère numérique.

Le service de streaming freemium ITVX a été lancé fin 2022 avec des originaux tels que des drames de la guerre froide Un espion entre amis, avec Damian Lewis et Guy Pearce. Cela a apporté à l’entreprise « plus de 2 milliards de streams et une augmentation significative du nombre d’utilisateurs », souligne McCall.

La branche de production de la société, ITV Studios, est « le plus grand producteur au Royaume-Uni, l’un des plus grands producteurs non scénarisés aux États-Unis et l’un des trois premiers sur la majorité des marchés internationaux restants sur lesquels elle opère », vante ITV sur son site Internet. ITV Studios a lancé des émissions à succès telles que l’adaptation manga en direct de Tomorrow Studios Une pièceProduction mondiale Ligne de conduite de Jed Mercurio et Île d’amour, qui est désormais mis en service dans 27 territoires. Elle détient également des participations dans des sociétés telles que Blumhouse Television de Jason Blum.

Pour THRDans son reportage sur les 35 femmes les plus influentes de la télévision internationale, McCall a partagé ses réflexions sur le succès d’ITVX et des studios ITV, les tendances macroéconomiques, la manière d’aborder l’IA, les grèves d’Hollywood de cette année et les efforts de l’industrie pour améliorer la diversité et l’égalité.

D’un point de vue international, quel impact les deux grèves hollywoodiennes ont-elles déjà eu sur l’entreprise ? Quel impact attendez-vous si la grève des acteurs se poursuit ?

Il est bon de voir que ce problème a été résolu avec les scénaristes et, espérons-le, le sera bientôt avec les acteurs. Nos activités aux États-Unis sont très importantes, mais comme elles font partie d’une activité à grande échelle et diversifiée, nous ne devrions pas voir d’impact matériel pour 2023. Bien sûr, si la grève des acteurs se poursuit, elle pourrait commencer à avoir un impact sur les livraisons pour 2024, ce qui pourrait potentiellement pousser revenus jusqu’en 2025.

Comment voyez-vous l’IA ? Comme une opportunité ou une menace ?

Les outils d’IA générative offrent une opportunité importante et nous testons déjà des cas d’utilisation de l’IA en post-production pour soutenir et amplifier la créativité et également pour améliorer l’efficacité. Bien qu’il soit facile de voir la menace de l’IA générative, et que certaines d’entre elles puissent être écrasantes, nous faisons tout notre possible pour explorer et expérimenter afin de savoir clairement où concentrer nos efforts : sur les opportunités mais aussi sur l’atténuation de la menace. Nous travaillons avec une série de partenaires qui ont déjà beaucoup d’avance. Nous pensons que la direction humaine, la surveillance et l’expérience sont essentielles à la production d’émissions haut de gamme. Nous considérons donc ces outils comme des copilotes.

Quel a été le plus grand défi professionnel que vous avez dû relever l’année dernière ?

Le plus grand défi cette année a été l’incertitude macroéconomique persistante et les problèmes du coût de la vie au Royaume-Uni. Cela a affecté négativement la confiance des consommateurs et des entreprises, entraînant un marché publicitaire faible dans tous les médias. Nous sommes restés proches des annonceurs, innovant et évoluant pour les aider dans un environnement plus difficile.

Selon vous, quelle est votre plus grande réussite de l’année écoulée ?

Le lancement de notre service de streaming ITVX au Royaume-Uni, qui a désormais atteint plus de 2 milliards de flux et une augmentation significative du nombre d’utilisateurs, ce qui a accéléré notre capacité à transformer ITV pour devenir le leader du streaming financé par les annonceurs au Royaume-Uni.

Je suis également fier du nombre de superbes émissions que nous produisons, tout en continuant à développer ITV Studios, qui est désormais un groupe de studios de premier plan mondial.

Que faut-il faire pour améliorer l’égalité et la diversité au sein de l’industrie ?

Il faut que chacun y croit, à tous les niveaux de l’organisation, sans se sentir menacé. Après cette conviction et cet engagement, des objectifs doivent être fixés et ils doivent être publics afin que vous vous teniez responsable de la réalisation des progrès. Ces objectifs doivent également être ambitieux, sinon les progrès seront trop lents. Les processus tels que le recrutement doivent être modernisés afin que les choses ne se déroulent plus comme avant et que les réserves de talents soient élargies, toujours à tous les niveaux.

Je pense également que les organisations doivent se concentrer autant sur l’inclusion que sur le recrutement diversifié. L’inclusion est une question de culture et de garantie que les gens peuvent être eux-mêmes – en nous efforçant de faire de l’industrie un lieu pour tous, nous améliorerons l’égalité et la diversité à long terme.

Quelle émission, actuellement à l’antenne, auriez-vous aimé faire/être sur ITV ?

Des milliards — J’étais tellement content qu’il revienne et avec à nouveau Damian Lewis dedans.

Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui débutent dans le secteur ?

Soyez confiant, curieux et trouvez quelque chose que vous aimez faire dans une culture dans laquelle vous aimez travailler. Écoutez et apprenez continuellement – ​​bien sûr, amusez-vous aussi.