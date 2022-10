Interview de Carlton Morris: l’attaquant de Luton sur la préparation aux échecs et le manager “inspirant” Nathan Jones | Nouvelles du football

Pour les jeunes joueurs qui souhaitent faire la transition de l’académie au football en équipe première, le parcours les oblige souvent à partir en prêt.

Le club parent peut alors acquérir une compréhension plus claire de son potentiel dans un environnement compétitif et porter un jugement plus précis sur son avenir.

Cela peut être une perspective intimidante – et c’est compréhensible. Accepter d’être affermé dans un club de ligue inférieure, qui pourrait être à des kilomètres de chez soi, prend du courage pour quelqu’un à la fin de l’adolescence ou au début de la vingtaine. C’est une véritable épreuve de caractère.

Carlton Morris le sait.

L’attaquant a maintenant 26 ans et prospère dans le championnat avec Luton, mais il a commencé sa carrière à Norwich à l’âge de 11 ans et a passé les 15 années suivantes dans les livres des Canaries, avec huit mouvements de prêt dans six clubs différents en cours de route. Il a voyagé jusqu’à Hamilton en Écosse, mais aussi assez près qu’Oxford et MK Dons.

Image:

Morris a passé 18 mois à Barnsley après avoir quitté Norwich en janvier 2021, après avoir passé 15 ans dans les livres des Canaries





Sept années de périodes de prêt au cours de ses années de formation sont devenues quelque peu fastidieuses, mais le temps l’a également façonné d’une manière qu’un voyage plus rationalisé n’aurait peut-être pas fait.

“Ce n’est pas idéal d’être en mouvement tout le temps, mais en termes de leçons de vie et d’apprentissage du football, c’était inestimable pour moi”, a déclaré Morris, dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

“Plus tôt dans ma carrière, j’ai eu les sommets énormes d’atteindre la finale des barrages avec Shrewsbury après une belle saison là-bas, puis j’ai fait mon ACL en finale et j’ai raté un an, donc je ne pense pas que vous pouvez obtenir plus une juxtaposition que ça. Une fois que j’ai surmonté cela, je me rends compte que les hauts et les bas font partie du voyage.

“Je n’ai jamais vraiment eu l’impression de faire partie d’une équipe [at Norwich] parce que je n’y ai jamais vraiment joué. J’étais juste dans et autour du vestiaire, prêté et faisant de la rééducation là-bas.

“Cela m’a fait grandir non seulement en tant que footballeur, mais aussi en tant qu’athlète, simplement dans des environnements différents. J’ai appris à me mettre à l’aise en étant mal à l’aise, donc il n’y a pas beaucoup de situations dans lesquelles je pourrais être mis maintenant où je me sentir hors de ma zone de confort.”

Ces hauts et ces bas l’ont bien préparé au contraste de ce qu’il devait vivre lorsqu’il a finalement quitté Norwich pour Barnsley en janvier dernier.

Image:

Morris a passé 18 mois à Barnsley après avoir quitté Norwich en janvier 2021, après avoir passé 15 ans dans les livres des Canaries





Lorsqu’il s’est dirigé vers le nord à Oakwell, les Tykes, alors sous Valerian Ismael, étaient en proie à leur poussée inattendue pour les barrages du championnat. Ils y sont arrivés, contre toute attente, mais ont perdu de peu contre Swansea avant de faiblir complètement la saison dernière et ils sont tombés sans même un gémissement.

“Le championnat est incroyable”, a déclaré Morris. “Honnêtement, je pense que c’est la ligue la plus unique au monde. Chaque match est une bataille absolue; si vous êtes ne serait-ce qu’à un ou deux pour cent, vous serez immédiatement découvert.

“Ce [reaching the play-offs] était brillant. Nous venons de trouver la bonne formule qui fonctionnait pour nous, nous rendait vraiment difficile à battre et même lorsque nous n’étions pas très performants, nous avions le don de gagner des matchs – et c’est un trait énorme à avoir dans cette division. Nos niveaux d’intensité et d’énergie étaient toujours à 110 %.

“Je dirais que beaucoup d’autres personnes auraient appris des leçons [after relegation] bien sûr, mais pour moi personnellement, j’avais déjà vécu d’autres choses qui m’avaient déjà amené à ce point.

Image:

Le joueur de 26 ans a marqué six buts en 12 titularisations en 2022/23





“Pendant la poussée de promotion, je n’ai jamais été trop haut et pendant la saison suivante, je n’ai jamais été trop bas parce que je sais que c’est ça la vie dans le football. Parfois ça va aller pour vous, parfois ça ne l’est pas.

“Vous ne pouvez pas vous attarder sur les temps faibles et prendre les choses trop personnellement, sinon vous vous retrouverez coincé dans une ornière. Il en va de même si vous êtes trop excité et trop haut quand les choses vont bien. C’est de trouver le bon équilibre et de profiter des choses de la même manière. Il s’agit du voyage.

La performance de l’équipe mise à part, Morris avait retrouvé son niveau en Championship et il n’était pas près de redescendre en Ligue 1. C’est alors que Luton est intervenu et a obtenu sa signature pour un montant de 2 millions de livres sterling.

Il lui a fallu quelques semaines pour s’échauffer, mais avant la rencontre de mardi avec son ancien club de Norwich, le leader a enregistré huit buts (six buts, deux passes décisives) lors de ses 10 derniers matchs.

Il était déjà plus qu’à l’aise de jouer au deuxième niveau, mais qu’a fait le manager de Hatters, Nathan Jones, pour extraire le meilleur de Morris ?

“Avec la diligence raisonnable dans les coulisses et la façon dont le personnel d’entraîneurs vous prépare pour chaque match individuel, je le décris comme un jeu d’échecs. Chaque mouvement est différent”, ajoute-t-il.

“Ils vont exploiter les faiblesses et nous encourager à utiliser les avantages quand nous le pouvons et si nous le pouvons. Il y a tellement de choses là-dedans que c’est difficile à expliquer. Je pense que son [Jones’] personnalité, sa passion et son travail acharné sont inspirants.

“Cette passion que tout le monde voit est contagieuse. J’ai toujours cru qu’une équipe reflétait la personnalité et les caractéristiques d’un manager et je pense que nous le montrons, pour la plupart, quand nous y sommes. Nous sommes courageux, nous allons n’abandonnez jamais et nous sommes ce genre d’équipe implacable.

“Je sens que je vais créer des occasions ou marquer des buts à chaque match et c’est un endroit où je m’épanouis. Je suis reconnaissant et béni de travailler avec l’un des meilleurs, à mon avis.”

Faire partie d’une ligne avant talentueuse aide aussi. Luton compte Morris, Elijah Adebayo, Cauley Woodrow, Cameron Jerome et Harry Cornick parmi leurs richesses offensives.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match du championnat Sky Bet entre Luton et QPR.



“C’est énorme pour nous tous d’avoir la compétition. Nous nous poussons tous les jours à l’entraînement et essayons de nous surpasser. C’est une compétition amicale et saine qui va simplement rendre chaque individu meilleur.

Avant un match récemment, Cameron m’a envoyé un texto et m’a dit ‘Bonne chance demain, mon pote. Toi et Eli travaillez ensemble, faites ceci et faites cela”, ce qui montre à quel point les choses sont positives entre nous.”

Avec sept matchs à jouer avant la pause du championnat pour la Coupe du monde, Luton – qui a lui-même atteint les barrages la saison dernière – est septième du tableau. Ils ont gardé cinq draps propres en 14 matchs, sont invaincus en six et n’ont jusqu’à présent perdu qu’une seule fois sur la route.

Morris est satisfait de la situation actuelle de son équipe qui entre dans une période chargée.

“C’est bien d’être en bonne forme et d’avoir l’élan, mais c’est dans des moments comme celui-ci qu’il faut vraiment mettre le marteau et en profiter”, dit-il.

Les matches restants de Luton avant la Coupe du monde Norwich (A) – 18 octobre, 19h45

Watford (A) – 23 octobre, 12h

Sunderland (H) – 29 octobre, 15h

Lecture (H) – 1er novembre, 19h45

Blackpool (A) – 5 novembre, 15h

Stoke (A) – 8 novembre, 19h45

Rotherham (H) – 12 novembre, 15h

“Être au milieu du peloton est un bon endroit pour être dans cette situation. C’est une longue saison, en fin de compte. C’est un marathon, pas un sprint. Vous ne pouvez pas vous attarder trop longtemps sur les résultats car il y a toujours un autre jeu à venir juste au coin de la rue.

“Je pense que nous avons une très bonne équipe de pros, juste en termes de repos et de récupération et de la façon dont nous nous préparons pour chaque match. Personne ne déconne, nous nous assurons que nos corps sont en parfait état chaque jeu. Nous n’obtiendrons jamais de cadeau dans le championnat, donc nous entrons dans chaque match avec un maximum de respect et lorsque ce match est terminé, gagne, perd ou fait match nul, nous y revenons, récupérant, analysant et faisant notre travailler sur le prochain jeu.

“Ici, nous avons une équipe beaucoup plus expérimentée, qui est également grande. Avoir de l’expérience à ce niveau est énorme, ainsi que le personnel d’entraîneurs et tout le monde dans les coulisses. Ils travaillent tous à fond et vous pouvez dire que dans l’environnement du terrain d’entraînement tous les jours. C’est une autre chose qui fait partie intégrante de la réussite à ce niveau.

“C’est la même chose jusqu’en mai. Je serai plus préoccupé par ce à quoi ressemblera le tableau de la ligue à la fin de la saison.”