Interview de Carla Ward: l’entraîneur d’Aston Villa sur l’éthique de travail élevée, les signatures de grands noms et l’amour de sa fille pour le club | Nouvelles du football

Telle est la nature implacable de la vie d’un entraîneur de football, même la «pause hivernale» de la Super League féminine n’a pas donné un moment de répit à l’entraîneur-chef d’Aston Villa, Carla Ward, non pas que le bourreau de travail avoué s’en offrirait un de toute façon.

Bien qu’elle admette librement que le répit d’un mois dans la ligue a fourni à ses joueurs une pause mentale et physique, l’approche dure et rapide du travail de Ward “aucun jour n’est interdit” l’a même amenée à se faufiler dans certaines transactions de transfert pré-festives.

“Je ne dirai pas quel joueur, mais à 17 heures la veille de Noël, j’étais au téléphone pour essayer de convaincre quelqu’un de venir pendant la fenêtre de transfert en été. Si cela fonctionne, nous verrons quand cette fenêtre s’ouvrira. peu importe le jour de l’année, ce travail dure 365 jours par an”, a déclaré Ward dans une interview exclusive avec Sky Sports.

“J’ai vraiment du mal à ne pas travailler. Je suis généralement 24h/24 et 7j/7, même quand mes équipes sont bonnes, j’en veux toujours plus et j’ai du mal à déconnecter. Même si j’ai une incroyable petite fille de trois ans qui me garde amusés et nous avons passé un bon Noël.

“Je sais que je dois apprendre à me déconnecter parce que je pense constamment à la prochaine chose, comment nous pouvons nous améliorer, qui va entrer – c’est probablement mon inconvénient.”

L’engagement exhaustif de Ward envers son poste à Villa, associé à la stratégie du club de planifier la prochaine fenêtre de transfert, a permis aux supporters de voir les fruits du travail avec l’arrivée d’une poignée de joueurs étoilés au cours des deux dernières fenêtres.

Alors que Rachel Daly était une arrivée de renom en septembre dernier pour un montant non divulgué, après avoir remporté le Championnat d’Europe avec les Lionnes, un tapis rouge de tapis de bienvenue a été déroulé ce mois-ci avec deux autres internationaux anglais à Jordan Nobbs et Lucy Staniforth devenant deux des transferts les plus remarquables de cette fenêtre de janvier jusqu’à présent.





Nobbs dit que ce n'était pas une décision difficile de passer d'Arsenal à Aston Villa et elle pense que l'avenir est prometteur au club



Daly, dans son rôle d’attaquant préféré, marque à volonté depuis son déménagement de Houston Dash et est en tête du classement des buteurs avec Bunny Shaw de Manchester City, marquant tous les deux neuf matches de championnat sur 10 et ils s’affrontent ce week-end lorsque Villa voyage à une équipe de City en forme lors du coup d’envoi de samedi midi, vivre sur Sky.

Nobbs et Staniforth, quant à eux, ont fait leurs débuts à Villa samedi dernier lors d’une victoire 2-1 contre Tottenham à domicile lors du premier match depuis la trêve hivernale, cette dernière n’ayant terminé son changement de Manchester United que cinq jours avant et quelques semaines à peine après son mariage de Noël avec sa partenaire Laura Wilson, où Nobbs était l’une de ses demoiselles d’honneur.





Temps forts du match de Super League féminine entre Aston Villa et Tottenham Hotspur



“A la mi-temps, j’ai en fait dit au groupe, deux joueurs sont entrés dans une équipe très bien établie et reprendre la façon dont ils l’ont fait montre leur qualité et montre leur expérience”, a déclaré Ward.

“Ce sont deux grands personnages, ils conduisent des normes, ils se promènent dans le bâtiment avec le sourire aux lèvres, ce qui est vraiment important.”

Nobbs n’a pas caché son désir de récupérer sa place en Angleterre et d’ajouter à ses 69 sélections internationales après avoir pris la décision déchirante de quitter son bien-aimé Arsenal pour le football régulier à Villa après avoir subi des blessures à long terme qui l’ont exclue. de l’Euro l’été dernier et une place dans l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2019.

Staniforth, quant à elle, faisait partie de la dernière équipe des Lionnes en Coupe du monde, mais n’a pas joué depuis, bien que la milieu de terrain de 30 ans nourrisse également l’ambition de revenir sous les projecteurs avant les finales de cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Villa a fourni à Jill Scott un havre de paix pour se remettre dans la vitrine et une opportunité de s’assurer une place dans l’équipe Euros de Sarina Wiegman lorsqu’elle a rejoint le club en janvier dernier et Ward pense que ce ne sera qu’une question de temps avant que les dépisteurs anglais ne jettent les yeux. sur Nobbs et Staniforth à nouveau, avec la Coupe Arnold Clark à l’horizon à la mi-février.

“Ils ont tous les deux fait des performances [against Spurs] ce qui incitera les gens à se lever et à réaliser que ces deux joueurs sont exceptionnellement bons”, a déclaré Ward.

Image:

Staniforth impressionnée lors de ses débuts à Villa contre les Spurs





“Ce sont de très bons joueurs de la WSL, et il y aura sans doute des gens qui les regarderont, en termes de camps à venir. J’espère qu’ils le feront car je suis ravi pour eux, ils ont tous les deux fait des débuts exceptionnels.”

Il est clair que la nature chaleureuse de Ward et sa capacité à permettre aux joueurs de s’exprimer librement sur et en dehors du terrain ont permis d’exploiter une culture d’accueil. À son arrivée au club, Nobbs a parlé d’avoir interrogé Daly et Scott sur Villa et on lui a dit “quel endroit formidable c’est”.

Le mot à la mode qui a surgi à plusieurs reprises au cours de cette interview était « sourire ». Qu’il s’agisse de joueurs jouant avec « un sourire sur le visage » ou de « sourires sur le visage des fans » avec le calibre du joueur qui franchit la porte. C’est une philosophie de bien-être qui voit Villa, actuellement à la septième place, s’efforcer de se classer parmi les cinq premiers de la WSL cette saison, n’ayant obtenu qu’une promotion dans l’élite de la campagne 2019/20 affectée par Covid.

“Je suis très fier des gens”, a déclaré Ward. “Je suis fier d’offrir un environnement où les gens aiment venir travailler parce que je crois que si vous pouvez amener les gens à jouer avec le sourire, nous obtenons généralement le pour cent supplémentaire d’eux.

“Le plus important est de continuer à créer une unité et une culture où tout le monde veut prendre soin les uns des autres.”

Cela contraste fortement avec les défis qu’elle a rencontrés dans son précédent rôle de direction à Birmingham en 2020/21, où elle a travaillé avec un budget restreint, avec une équipe de jeu limitée et avec des joueurs se plaignant auprès du conseil d’administration du club d’un manque de soutien.

La FA a lancé une enquête à la suite des plaintes des joueurs qui comprenaient des joueurs gagnant moins que le salaire minimum, des retards dans le traitement des joueurs blessés, un manque d’accès au gymnase du terrain d’entraînement et aux vestiaires, et des arrangements de voyage pour les matches à l’extérieur.

Malgré tous les obstacles, Ward a aidé à diriger son camp vers une évasion improbable de la relégation avant de remettre sa démission.

“Je serai toujours reconnaissante envers Birmingham”, a-t-elle déclaré. “Ça m’a énormément appris.

“Cela m’a donné l’occasion de m’installer dans la WSL alors que certains disaient que je n’étais pas prêt. Vous trouvez un moyen, vous coulez ou nagez, vous faites face à des défis, vous devez trouver des solutions. Et être à Birmingham à cette époque, m’a vraiment aidé à me développer en tant qu’entraîneur, en tant que manager, en tant que leader et c’était vraiment important.

“Ici [Villa] est très différent, vous avez tous les départements du club de football qui travaillent ensemble, peu importe où vous vous trouvez dans le club de football. Peu importe où vous vous trouvez dans le club, tout le monde veut parler des femmes et l’accent est mis sur les femmes. C’est certainement un endroit différent et nous grandissons ensemble.”

“Taylor a pris plus de bâton qu’il n’en méritait”

Ce développement sera à nouveau mis à l’épreuve alors que Villa affrontera une équipe de Man City qui a atteint son rythme après une période de transfert mouvementée cet été – bien qu’elle ait vu un certain nombre de joueurs de haut niveau, dont Lucy Bronze et Caroline Weir, partir. .

City est invaincu lors de ses 12 derniers matchs et en marge des trois premiers alors qu’il cherche à monter une offre tardive pour le titre avec Ward, le manager du sentiment que Gareth Taylor n’a pas reçu le crédit qu’il mérite.





Le manager de Manchester City Women's, Gareth Taylor, a déclaré qu'il souhaitait prolonger son contrat au club



“Je ne suis pas surpris de la forme dans laquelle se trouve Man City. Gareth Taylor est un entraîneur exceptionnel et un bon manager. Il a probablement pris un peu plus de bâton qu’il ne le méritait cette dernière année.

“Ils ont une équipe d’internationaux complets, ont beaucoup de qualité et ce sera un match fascinant.”

Le match inverse à Villa Park en septembre a produit un thriller de sept buts, Villa laissant filer une avance de deux buts pour se remettre de 3-2, Daly marquant le vainqueur.

La victoire de samedi verrait Villa réduire l’écart sur City à quatre points et augmenter ainsi les attentes des fans cette saison.

L’un de ces supporters enthousiastes se trouve plus près de chez nous sous la forme de la jeune fille de Ward, Hartley.

“Elle adore ça, elle connaît toutes les chansons d’Aston Villa et dit à tout le monde contre qui nous jouons et qui marquera les buts”, a déclaré la joueuse de 39 ans.





Regardez tous les buts WSL de Rachel Daly depuis le début de la saison 2022-23 alors qu'elle continue sa superbe forme après l'Euro



“Elle est une grande fan des joueurs, donc elle en parle beaucoup. Elle a pas mal de chemises, sa première chemise était le 100e match de Jill Scott au Keepmoat, Jill lui a donné cette chemise et je pense que bientôt, elle sera demander la chemise de Rachel Daly !”

Mais Ward ne s’assiéra pas sur ses lauriers et n’est pas prête à se contenter de ce qu’elle a construit jusqu’à présent.

“Quand je suis arrivé, j’ai dit que je voulais que nous soyons une équipe passionnante à regarder, mais surtout une équipe passionnante dans laquelle jouer. Je pense que nous donnons cela aux fans. Ils veulent nous regarder.

“Il est important que nous continuions à jouer de la manière dont nous voulons construire l’avenir. Nous ferons des erreurs en cours de route, mais cela fait partie intégrante du voyage.”

