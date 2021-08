Interview de Bruno Lage : le nouveau manager des Wolves explique sa vision du club alors qu’une nouvelle ère commence à Molineux | Actualités footballistiques

« Ce n’est pas important ce que nous avons fait dans le passé », explique Bruno Lage Sports aériens. « Ce que Nuno a fait au cours des trois ou quatre dernières années, beaucoup de succès, était incroyable. Maintenant, c’est un nouveau cycle. »

La présence d’un autre entraîneur portugais à Molineux, un homme qui respire le calme tout comme son prédécesseur Nuno Espirito Santo, peut sembler une transition sans heurt. Mais c’est un été de changement pour les Wolves alors qu’ils se lancent dans une nouvelle ère sous Lage.

L’impact de Nuno au club ne fait aucun doute, mais après trois ans de progrès, la fin de la dernière mi-temps de la saison dernière a provoqué une séparation des chemins au milieu du sentiment que le voyage avait suivi son cours. Lage a été embauché pour apporter de nouvelles idées et restaurer l’élan.

Il ne recule pas devant ce besoin de changement. C’est pourquoi il est ici.

« Nous devons mieux gérer le ballon et être plus agressifs sans le ballon », dit-il. « Nous voulons aller de l’avant, jouer d’une manière différente. Je ne sais pas si c’est mieux ou pire, c’est juste mon idée. Nous devons être une équipe plus compétitive, une meilleure équipe. »

Il s’agit d’un entraîneur d’un certain pedigree, vainqueur du titre avec Benfica à peine cinq mois après son entrée en fonction, ayant organisé un revirement improbable dans le célèbre ancien club. Mais d’autres soulignent que cela reste son seul emploi dans la gestion et qu’il est parti en 18 mois.

À 45 ans, il n’y a que quatre entraîneurs de Premier League plus jeunes que lui. Et pourtant, c’est un peu trompeur étant donné que même Dean Smith et Sean Dyche jouaient encore lorsque Lage a assumé son premier rôle d’entraîneur à Benfica à l’âge de 27 ans seulement.

Il a gravi les échelons après avoir pris les U10, mais il est bien plus qu’un enfant de Benfica. Approfondissez et ses expériences sont plus variées qu’on pourrait s’y attendre. C’est un homme qui a travaillé à Dubaï, Sheffield et Swansea, un homme pétri de jeu.

Il a écrit deux livres sur le coaching, dont l’un avec l’ancien patron de mercredi Carlos Carvalhal. Son père Fernando, ancien joueur et entraîneur lui-même, était secrétaire du conseil d’administration de l’assemblée générale de l’association des entraîneurs de football au Portugal.

« Il a été la première influence », dit Lage. « Je le regardais toujours préparer les séances d’entraînement et préparer les matchs. » A Benfica, sa promenade habituelle autour du terrain une heure avant le coup d’envoi a attiré l’attention des médias. Il a été emprunté à son père.

Jaime Graca, l’ancien joueur portugais qui l’a emmené à Benfica en 2004, a été un autre facteur important dans sa vie. Lage a donné son nom à son fils. « Ces trois personnes, elles ont été les grandes influences. Toute la façon de voir les matchs, l’entraînement et comment préparer l’équipe. »

Image:

Bruno Lage aux côtés de Carlos Carvalhal lors de la rencontre de Swansea en FA Cup contre les Wolves



Son passage à Carvalhal, trois saisons à Sheffield Wednesday et six mois à Swansea, explique pourquoi ce déménagement en Angleterre n’est pas aussi nouveau pour lui que certains pourraient le penser. Il a travaillé en Premier League, bien qu’il considère son expérience en championnat comme la clé.

« Sheffield mercredi a été une expérience énorme pour moi en raison de la façon dont le championnat est organisé, en compétition samedi et mardi. Cela faisait partie de mon succès quand je suis arrivé à Benfica. C’est grâce à cette expérience que j’ai pu organiser dans le court terme, jouer les matchs sans entraînement. C’était très important. «

Lage a affronté les loups de Nuno dans le championnat et est plein d’admiration pour l’ascension du club sous les propriétaires Fosun. Il sait qu’il a hérité d’un bon groupe. « L’environnement entre les joueurs, entre les joueurs et le staff, c’est vraiment incroyable. »

En effet, il y a des moments au cours de cette interview où même son langage fait écho à celui de son prédécesseur. « Ils doivent jouer comme une seule unité. C’est pourquoi la meute de loups signifie beaucoup parce que nous devons jouer comme une unité, comme une meute. Avec et sans ballon, nous allons ensemble. »

Mais le plus souvent il revient sur l’idée de ce besoin de changement. Lage est en contact quotidien avec le directeur sportif Scott Sellars et il est à la recherche d’une plus grande cohésion en dehors du terrain, ses six nouveaux employés cherchant à aider à relier les départements de la base d’entraînement du club à Compton.

Image:

L’équipe de Bruno Lage comprend le frère Luis Nascimento (deuxième en partant de la droite)



Le désir de deux joueurs pour chaque poste est également une rupture claire avec la petite équipe favorisée auparavant. Cette approche a apporté la continuité jusqu’à ce que les blessures et la fatigue fassent des ravages et qu’un manque de concurrence pour les places soit considéré comme contre-productif.

Surtout, il se concentre sur la nécessité d’un changement de style sur le terrain.

« Quand on a le ballon, il faut mieux gérer le ballon », répète-t-il.

« Quand vous partez du gardien de but, s’il a la chance d’être court, alors nous allons court, si nous devons être long alors nous allons long, si nous devons changer de jeu, nous devons savoir comment changer de jeu. Il faut toujours être équilibré quand on a le ballon.

« En même temps, quand nous n’avons pas le ballon, nous devrions être plus agressifs.

« Si nous allons haut, tout le monde va haut. Si nous restons moyens, tout le monde est moyen. Si nous devons baisser pour défendre notre objectif, alors tout le monde baisse mais nous sommes toujours agressifs parce que l’autre équipe a besoin de sentir que lorsqu’elle nous affronte, nous sont un adversaire difficile à affronter. »

Il a déjà identifié une mollesse des coups de pied arrêtés, un problème majeur la saison dernière. « Nous devons être plus vigilants dans ces situations car nous concédons beaucoup de buts. C’est un problème sur lequel nous devons travailler et nous travaillons dur pour être meilleurs dans ces moments-là du match.

« Ce sont les principales choses sur lesquelles nous avons travaillé ces deux dernières semaines. »

Est-ce qu’une quinzaine de jours suffisent pour un changement d’approche aussi fondamental ?

Les loups se sont classés près du bas pour les mesures les plus urgentes la saison dernière et il y a eu peu de temps pour instituer cette nouvelle façon de penser. Conor Coady et Adama Traoré viennent tout juste de reprendre l’entraînement.

Ce dernier fait l’objet d’une spéculation de transfert en cours. Ruben Neves aussi. Pedro Neto et Jonny Otto sont des absents de longue date. Wilfried Boly et la nouvelle recrue Yerson Mosquera ont également été blessés. Au moins, l’attaquant vedette Raul Jimenez a fait un retour bienvenu.

La signature de Francisco Trincao, initialement prêté par Barcelone, est une perspective passionnante, même si Lage préfère souligner la nécessité pour son compatriote de s’adapter. « Trincao est un joueur », souligne-t-il. « Tout d’abord, il doit être un coéquipier qui travaille dur pour l’équipe. »

Ensuite, il y a Fabio Silva, l’attaquant adolescent avec une grande réputation. Il y a de l’espoir que la présence de Luis Nascimento, le frère de Lage et l’entraîneur que Silva qualifie de figure la plus importante de sa carrière naissante, pourrait être le catalyseur pour lui de démarrer.

Le manager a un message pour lui et le reste.

« Nous devons travailler dur tous les jours », dit Lage. « Les gars plus âgés ne peuvent pas vivre dans le passé et les gars plus jeunes ne peuvent pas vivre en pensant, ‘Je sera être un bon joueur ». Nous devons travailler pour prouver que vous appartenez à cette équipe, que vous appartenez à cette compétition et que vous êtes un joueur de haut niveau.

« Chaque jour est un défi pour ces gars parce que ce que les fans veulent à la fin, peu importe que le joueur ait 18 ou 30 ans, ce qu’ils veulent, c’est une équipe compétitive avec les meilleurs joueurs. »

Ces supporters semblent avoir embrassé le nouvel homme pendant la pré-saison – Bruno pour Nuno scanne assez facilement dans les chants – mais la liste des rencontres n’a pas été aimable. Un voyage à Leicester est suivi de matchs à domicile contre Tottenham de Nuno et Manchester United.

Lage est encore en train de se familiariser avec son environnement. « J’ai passé mon temps entre l’hôtel et le terrain d’entraînement à préparer les séances. Il y en a eu deux par jour, des vidéos et plein de rencontres mais on pourrait lui pardonner d’avoir l’impression que le temps joue contre lui.

Même ainsi, s’il reconnaît que la pré-saison s’est déroulée en deux parties en raison du nombre de joueurs manquants au cours des trois premières semaines, il est optimiste. « Au cours des deux derniers matchs contre Stoke et contre Coventry, j’ai commencé à voir les choses que nous nous entraînons », dit-il.

Image:

Bruno Lage espère tirer le meilleur de joueurs comme Fabio Silva



« Chaque manager est dans la même position. Nous voulons tous plus de temps pour travailler avec les joueurs. Nous n’en avons pas, nous devons donc commencer à travailler. Jour après jour, nous grandissons en équipe, jouant comme nous le voulons. moment, je suis content de ce que nous faisons. »

Et il est heureux d’être chez Wolves.

« Je pense que c’était le bon moment et le bon club pour commencer à travailler en Premier League », ajoute-t-il.

« Toute ma vie, je pense à me préparer pour le prochain défi. Quand j’étais à Benfica, tout le temps je me préparais à être le meilleur manager possible. Quand j’ai travaillé comme assistant de Carlos, j’ai travaillé dur pour être le meilleur assistant que je puisse être.

« Quand je suis arrivé dans l’équipe B [at Benfica], j’ai travaillé pour être prêt à être manager de première équipe à Benfica ou ailleurs. Maintenant, me voici, 45 ans, dans un grand club dans une compétition massive avec les meilleurs joueurs et les meilleurs managers. Bien sûr, c’est très important pour ma carrière. »

Mais qu’est-ce que le succès de Lage chez Wolves ?

« La première étape est de créer une équipe compétitive et de jouer comme je le souhaite. Si nous avons la chance d’avoir deux joueurs pour chaque poste, de jouer comme je le souhaite, alors nous gagnerons des matchs.

« Si nous gagnons, nous aurons du succès. Le président sera heureux, les joueurs seront heureux et surtout nos fans seront heureux à cause de la façon dont nous jouons et gagnons des matchs. »

Le nouveau cycle des loups a commencé.