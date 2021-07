Interview de Bruno Berner : Un ancien de Leicester quitte son poste de marketing pour devenir manager en Suisse | Actualités footballistiques

Entraîner des joueurs à temps partiel peut être difficile, mais au moins la plupart des managers peuvent se rassurer en sachant que leurs rivaux se trouvent dans la même situation. Le passage réussi de quatre ans de Bruno Berner au SC Kriens en Suisse était différent.

Lorsque l’ancien international suisse, vainqueur du titre de League One avec Leicester City, a été promu au deuxième rang de son pays en 2018, il n’y a pas eu de grand investissement et aucun passage au statut à temps plein. Et pourtant, depuis trois ans, son équipe défie les pronostics.

C’était une ligue qui comprenait des équipes entraînées par d’illustres anciens coéquipiers internationaux tels que Stéphane Henchoz, Alexander Frei et Murat Yakin. Une ligue qui comprenait la puissance des Grasshoppers au cours des deux dernières saisons.

Ils n’ont pas eu à faire face à des joueurs qui téléphonaient pour expliquer qu’ils manquaient l’entraînement parce qu’ils travaillaient tard ou qu’ils étaient autrement engagés. Berner, un homme dont les propres expériences avaient été au sommet du jeu, a dû apprendre l’empathie.

Il avait pourtant un avantage. Après avoir pris sa retraite du football après avoir quitté Leicester, il avait travaillé lui-même – en faisant un stage dans une entreprise de marketing. Il a occupé le poste pendant 18 mois, même si la vie de bureau et ses bizarreries restaient étrangères à un footballeur.

« C’était la première fois de ma vie que je m’éloignais du football », raconte Berner Sports aériens.

« Mon frère m’a dit : ‘Bienvenue à une vie normale. Tu as quitté cette cage dorée.’ Que voulez-vous dire ? « Vous avez été dans une bulle pendant 15 ans. » Il avait raison, mais j’aimais mon travail.

« Je travaillais du lundi au vendredi, ce qui signifiait que j’avais tout le week-end pour moi seul avec ma famille et c’était incroyable. La prochaine fois que j’ai dû réfléchir, c’était le lundi matin.

« L’état d’esprit de mes collègues était cependant complètement différent.

« Dans ce monde, ils entraient un lundi matin et lentement, ils commençaient. L’attitude était: » Oh non, c’est encore lundi. » Je n’étais pas habitué à ça.

« Mon attitude était que c’était génial d’être lundi, nous sommes ici pour travailler ! J’ai un match samedi donc lundi est une préparation importante ! Ils me regardaient simplement, comme, ‘Non, nous n’avons pas de match le Samedi.’ On pouvait voir cette attitude différente. »

C’est ce buzz du week-end qui l’a ramené. L’opportunité à Kriens, une ville de la banlieue de Lucerne et un club alors dans le troisième niveau de la Suisse, a vu Berner prendre une réduction de salaire de son travail de marketing. Mais cela ne lui semblait pas un choix.

« Nous sommes comme des junkies. Nous avons besoin de cette injection d’adrénaline. J’ai vu tant de joueurs manquer cette adrénaline, n’échouant pas mais souffrant quand ils n’ont pas ces cibles majeures. J’ai raté cette drogue du football. Ce n’était pas là. J’étais en profiter mais où étaient les jeux ? »

Son temps loin du football a donné une perspective différente et une plus grande empathie avec les joueurs à temps partiel qu’il dirigerait désormais. Cela a fait de lui un meilleur manager, un homme meilleur.

« En termes de compétence sociale, j’ai tellement appris », déclare Berner, récemment nommé nouvel entraîneur de la Suisse U19.

« Vous préparez la séance et quelques heures avant, vous avez trois joueurs qui vous disent qu’ils ne peuvent pas entrer parce qu’ils doivent travailler plus longtemps. Qu’allez-vous faire? Leur dites-vous qu’ils sont hors de l’équipe? Ils sont dans un travail et vous devez l’accepter.

« La patience avait été une faiblesse, mais j’ai appris de cela et je suis devenu capable de m’adapter très rapidement aux situations. C’était tellement plus facile à gérer dans un match parce que j’avais l’impression de ne jamais savoir ce qui m’attendait au cours de la semaine non plus. c’est devenu normal.

« Nous n’avons jamais parlé de problèmes. Nous n’avons jamais gémi. Nous nous sommes toujours concentrés sur des solutions à cause de cette acceptation d’avoir des amateurs dans une ligue professionnelle. Au moment où vous commencez à vous soucier de la façon dont vous n’avez pas eu les séances d’entraînement que les autres équipes ont eues, alors vous êtes perdre le match avant même qu’il n’ait commencé. Nous en avons tiré le meilleur parti. «

Image:

Bruno Berner a connu un succès improbable en faisant entrer une équipe à temps partiel dans les ligues professionnelles



Penser de manière créative est devenu une compétence car chaque minute de chaque session devait être utilisée à son maximum quand il n’y en avait qu’une poignée. Un préparateur physique a été introduit la saison dernière, mais c’était un risque étant donné que cela empiéterait sur son temps libre avec les joueurs.

« La physique dans le football est importante, mais cela prend beaucoup de temps au football et c’était un problème. Je devais être très clair et précis sur la façon dont je voulais amener l’entraîneur physique. Je devais l’utiliser à bon escient au bon moment. C’était une grande demande pour mes compétences d’entraîneur.

« Je savais que mes joueurs n’étaient pas aussi athlétiques que certaines des autres équipes à temps plein, nous devions donc être plus intelligents dans notre travail. Où sont les domaines dans lesquels nous pouvons les blesser ? Peut-être que nous nous concentrions davantage sur les coups de pied arrêtés et des trucs comme ça . Tout cela fait de vous un meilleur entraîneur. »

Ça a marché aussi. Après avoir obtenu une promotion surprise, il s’en est suivi un succès improbable. Kriens était l’équipe surprise, s’adaptant à leur nouvel environnement, se délectant du rôle d’outsider.

« Après avoir joué un style dominant, nous avons dû reconnaître que nous ne pouvions plus dominer contre de meilleures équipes. Nous sommes allés à un jeu de contre-attaque. Cette réalisation au cours de cette saison était formidable. Les humains sont prêts à s’adapter, ils n’ont qu’à vouloir il. »

La deuxième saison dans le deuxième niveau a été un énorme succès car Berner a réalisé une remarquable demi-finale qui comprenait une victoire à l’extérieur sur Grasshoppers. « Les choses ont cliqué », dit-il, « et il y a eu des victoires auxquelles nous ne nous attendions pas. Maintenir ce flux était fantastique. »

La pandémie a entraîné des coupes budgétaires et la perte de joueurs clés, mais Kriens a tout de même réussi à rester debout la saison dernière. « Ce fut un triomphe de la cohésion d’équipe, de l’unité et de la cohésion. »

Image:

Bruno Berner faisait partie de la renaissance à Leicester City sous Nigel Pearson



Des échos, peut-être, de l’esprit forgé dans son ancien club de Leicester, grands surdoués du football anglais de la dernière décennie. Berner travaillait dans ce travail de marketing lorsque son ancienne équipe a remporté le titre de Premier League en 2016. Il ne ressentait que de la fierté.

« Je me suis senti tellement chanceux que pendant une courte période j’ai fait partie de l’histoire de Leicester », dit-il.

« Je me souviens quand King Power est arrivé. Ils avaient l’idée d’aller en Premier League et de ne pas être une équipe luttant contre la relégation. C’est exactement ce qu’ils ont fait. La victoire au titre était un miracle et beaucoup de choses se sont réunies mais la fondation était là. Maintenant, ils ont remporté la FA Cup. Ce n’est pas une coïncidence. Ces choses n’arrivent pas tout seul. «

Berner se souvient encore du match de Blackburn contre Coventry en FA Cup, une défaite 4-1, qui a attiré l’attention du recruteur de Leicester, Steve Walsh. « J’ai joué dans trois positions différentes. D’une manière ou d’une autre, il a été impressionné. Je n’ai pas mentionné que je pensais que j’étais horrible. »

« Mais c’était le début d’une période fantastique pour moi. J’ai adoré chaque seconde d’être un joueur de Leicester et la base de leur succès a vraiment été construite par Nigel lors de son premier passage. »

Nigel Pearson a emmené Leicester au titre de League One avec Berner au milieu de terrain.

« Nigel et Craig Shakespeare ont décidé qu’ils avaient besoin de mes qualités là-bas, jouant devant la défense. Une fois que nous avons obtenu une promotion, je suis de nouveau passé à l’arrière parce que nous avons signé Richie Wellens mais dans cette ligue, dans cette situation, j’étais le bon joueur et Je l’ai aimé. »

Image:

Bruno Berner était une figure importante alors que Leicester a remporté le titre de League One



Non pas que l’adaptation à la vie anglaise ait été facile au début.

« En Suisse, si vous appelez un électricien il dira 15h et il sera là à 15h. Vous pouvez vous organiser. En Angleterre, vous restez chez vous de 8h à 17h et ensuite ils ne viennent pas et ils ne vous appellent pas. Est-ce normal ? J’ai découvert que c’était le cas. »

L’humour était aussi délicat. « Mon frère travaillait pour le Credit Suisse à Londres quand je suis arrivé à Blackburn. Il m’a dit de laisser ce Suisse à la maison parce que tu es en Angleterre maintenant. Je n’étais pas habitué aux plaisanteries. L’humour noir, j’adore ça. «

Son séjour à Kriens étant terminé, Berner est ouvert à l’idée de retourner en Angleterre à un moment donné, mais son prochain rôle est celui qui l’excite. En tant que nouvel entraîneur U19 de la Suisse, il préparera l’équipe à affronter l’Angleterre lors des éliminatoires européens de novembre.

Son parcours vers le rôle a été unique.

« Je n’ai pas de médaille à montrer pour cela, mais en termes d’expérience de développement de l’équipe, cela a été incroyable. Avec les outils que j’ai maintenant, j’ai hâte de relever le prochain défi. »

Il n’y a pas encore de plans pour un retour à la commercialisation.

Nouvelle série : Football’s Cult Heroes

















1:00



Football’s Cult Heroes est une nouvelle série de podcasts explorant les histoires de joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain



Football’s Cult Heroes est une toute nouvelle série de podcasts explorant les histoires des joueurs qui ont porté leurs clubs sur le dos – sur et en dehors du terrain.

Raconté par les joueurs, les fans et les journalistes qui étaient là – nous explorons pourquoi ces joueurs ont créé un lien si fort avec leurs fans et comment on se souvient encore d’eux des années plus tard.

Le premier épisode est Robbie Fowler – Le garçon de Toxteth qui est devenu ‘Dieu’, avec des interviews de Jason McAteer, John Barnes, Emile Heskey et plus encore.

Suivez sur Spotify pour pouvoir écouter les épisodes hebdomadaires dès qu’ils sortent.