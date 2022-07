Interview de Briana Scurry sur sa vie et l’USWNT

L’ancienne gardienne de but de l’USWNT, Briana Scurry, est notre invitée cette semaine dans cet épisode spécial du podcast World Soccer Talk. Elle est rejointe par le réalisateur Anthony J. Cortese, qui a créé le documentaire Paramount + intitulé The Only, qui fait ses débuts le 12 juillet. Dans notre interview de Briana Scurry, animée par l’éditeur de contenu de World Soccer Talk Kyle Fansler, elle partage son histoire inspirante d’une fille de Minneapolis qui a escaladé de nombreux obstacles pour remporter des médailles d’or en Coupe du monde et aux Jeux olympiques.

Entretien avec Briana Scurry

Briana Scurry partage un aperçu de plusieurs sujets majeurs, notamment :

1) En quoi sa vie aurait été différente si la Chine avait remporté la Coupe du monde féminine de 1999,

2) Ses problèmes de dépression et la façon dont son partenaire l’a aidée dans un chapitre important de sa vie,

3) Que s’est-il passé après avoir remporté la Coupe du monde féminine de 1999 dans The Late Show avec David Letterman,

4) Comment écrire son livre et raconter son histoire a été thérapeutique.

