Interview de Brandon Thomas-Asante: l’attaquant de West Brom sur ses premiers buts, de superbes coups de pied aériens et travaillant sous Carlos Corberan | Nouvelles du football

Une minute, Brandon Thomas-Asante était un joueur de Ligue 2 avec Salford City.

Le lendemain, il était lancé pour West Brom dans le championnat pour essayer d’aider à sauver un résultat à domicile contre Burnley. Et il y est parvenu, inscrivant l’égalisation à la septième minute du temps additionnel.

C’était un tourbillon et un rêve.

“J’étais juste heureux d’être ici en premier lieu!” il dit Sports du ciel avec un sourire. “Mais parfois, les choses se passent comme ça.

“C’était incroyable parce que les choses avaient bougé si vite. J’ai découvert le déménagement le mardi, et le vendredi, je suis entré et j’ai marqué mon premier but.

Image:

Thomas-Asante marquant son but égalisateur tardif contre Burnley en septembre





“La veille, j’ai vu le stade pour la première fois que j’avais vu à la télévision en grandissant et je faisais des interviews pour dire à quel point ce serait formidable de marquer là-bas devant les fans. Le lendemain, c’est arrivé.

“Dans un sens, ce n’était probablement pas la façon la plus simple de s’y prendre. Mais pouvoir obtenir des matchs à mon actif à Salford au début de la saison m’a probablement aidé à être prêt car cela signifiait que le manager savait qu’il pouvait lancer moi sur.

“Je connais un tas de joueurs qui ont la capacité mais qui n’ont pas eu l’opportunité que j’ai. Je suis super reconnaissant et je veux juste en profiter au maximum, car je sais que c’est arrivé pour une raison.”

Thomas-Asante a bien géré son passage au championnat au milieu d’un début de saison difficile, avec quatre buts en 14 apparitions (et sept départs) jusqu’à présent – ​​y compris un effort époustouflant contre Stoke qui lui a valu le But Sky Bet du mois prix du mois de novembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Brandon Thomas-Asante marque un spectaculaire coup de pied aérien pour West Brom lors de leur victoire 2-0 à domicile contre Stoke



“Je me sentais prêt à faire le saut depuis un moment, mais quand j’ai marqué le but [against Burnley] Je n’ai pas pensé, ‘oh ça va être facile’. Mais ensuite, quand j’ai pris mon premier départ, je ne me sentais pas à ma place.

“Je savais qu’il y avait du travail à faire mais j’ai toujours eu cette confiance en moi. J’ai vraiment aimé m’adapter au niveau supérieur, mais c’est toujours en cours maintenant jour après jour et il y a encore beaucoup de progrès à faire.

“Le jeu est beaucoup plus rapide, le ballon va beaucoup plus vite. Mais j’avais vraiment hâte de relever le défi de venir ici. Je me sentais prêt depuis un moment à me tester à ce niveau. Je me suis donné le temps de continuez à vous améliorer et à vous affiner. Il y a beaucoup plus à venir. Je ne fais que commencer.

Thomas-Asante a également dû faire face à un changement de manager chez The Hawthorns, Steve Bruce étant remplacé par Carlos Corberan après un début de saison épouvantable pour les Baggies.

Les choses s’améliorent maintenant. Cinq victoires sur le rebond de chaque côté de la pause de la Coupe du monde les ont propulsés du bas du tableau à cinq points des barrages.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants des matchs du championnat Sky Bet entre West Brom et Rotherham



C’est le souci du détail de l’ancien patron de Huddersfield qui a le plus impressionné l’attaquant.

“Le calibre des managers d’un grand club comme West Brom est toujours quelque chose d’excitant”, déclare Thomas-Asante. “J’aurai toujours du respect pour Steve Bruce. Il était vraiment bon pour moi et je lui suis reconnaissant de m’avoir fait franchir la porte.

“Les choses sont vraiment excitantes maintenant. Le manager a un amour pour le jeu. Sa tactique, son analyse de l’opposition et la compréhension qu’il a de ses propres joueurs. Il est si détaillé dans tout et c’est vraiment de bon augure pour tout le monde, en particulier les plus jeunes. les joueurs qui veulent s’imprégner d’informations et les ajouter à nos jeux.

“Pour moi, en tant qu’attaquant, j’ai vraiment tenu compte de ce qu’il disait, avec l’intensité de la course, des mouvements différents, des liens avec des coéquipiers, etc. Il a vraiment été capable de maîtriser des choses que les autres laissent se produire eux-mêmes. .”

Malgré le fait que le revirement avait déjà commencé en novembre avec trois victoires d’affilée, cela n’a pas empêché Corberan de soumettre les joueurs à un programme d’entraînement rigoureux pendant la pause de mi-saison pour aller encore plus loin.

Les améliorations ont brillé lors de leur retour à Sunderland et de leur confortable victoire sur Rotherham depuis.

Image:

Carlos Corberan a mené West Brom à cinq victoires sur le rebond





“Les petits matins ne se sont pas toujours bien passés !” plaisante Thomas-Asante. “Mais il fallait le faire.

“Tous les garçons savent que nous n’étions pas satisfaits de notre position quand il est arrivé, alors nous ferons tout ce qu’il faut pour aller dans la bonne direction.

“C’était vraiment intense. Il y a eu des doubles sessions, beaucoup de réunions, de théorie, de pratique et d’apprentissage de ce qu’il faut faire pour gravir les échelons et être promu. Le travail que nous avons fait porte ses fruits maintenant.

“Il a un plan holistique et il nous l’apporte en petits morceaux. Un jour, c’est plus une structure défensive, un jour, c’est plus sur des schémas d’attaque.

“Personne ne se fait d’illusion sur le fait que tout le monde pense à autre chose qu’à la promotion, mais la façon dont nous procédons est beaucoup plus méthodique.

“Avec le groupe que nous avons, quand tout s’emboîte, je pense que nous pouvons être une force vraiment formidable dans la ligue.”

Thomas-Asante décrit sa frappe contre Stoke comme la meilleure de sa carrière professionnelle jusqu’à présent, mais il veut devenir un grand buteur, ainsi qu’un marqueur de grands buts.

“Je suis heureux d’avoir remporté le prix, mais je veux augmenter la quantité de mes objectifs ainsi que la qualité”, a-t-il déclaré. “Si j’étais assis ici en tant que meilleur buteur de la ligue, je serais beaucoup plus heureux.”

Image:

Brandon Thomas-Asante célèbre avec Jed Wallace après avoir marqué le troisième but de West Brom contre Rotherham, son quatrième de la saison jusqu’à présent





Et s’il peut ajouter plus de buts à son jeu, il pourrait l’aider, lui et le club, à arriver là où ils veulent être.

“Aucun d’entre nous ne veut s’installer dans le Championship, nous voulons être des joueurs de Premier League”, dit-il. “Nous avons fait des pas dans la bonne direction, mais nous avons encore beaucoup à faire.

“Je veux être le meilleur possible et voici un très bon terreau pour le faire et grandir. J’ai beaucoup confiance en moi, je dois juste continuer à travailler dur.

“J’ai beaucoup à faire dans ma carrière et je suis prêt à faire ce qu’il faut pour arriver là où je veux être.”

Et vous avez l’impression, en parlant à Thomas-Asante, qu’il a la volonté et la motivation d’aller où il veut.