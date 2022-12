Interview de Billy Waters: Barrow avant de rebondir après avoir envisagé de quitter le football pendant un séjour à Torquay | Nouvelles du football

La saison 2020/21 aurait pu, de manière assez réaliste, être la dernière de Billy Waters dans le football professionnel.

Il a été libéré par Northampton cet été-là et, peu de temps après avoir eu 26 ans en octobre, il est entré dans la Ligue nationale pour la deuxième fois pour rejoindre Torquay.

Waters avait produit à ce niveau et avait aidé Cheltenham à remporter le titre cinq ans plus tôt – il pourrait sûrement le refaire ? Cinq départs dans le Devon au moment où mars a roulé ont mis fin à cette idée.

Inutile de dire que cela l’a affecté mentalement.

“Je vivais loin de chez moi depuis six ou sept ans et j’en avais marre”, explique-t-il à Sports du ciel.

Image:

Waters a marqué six buts lors de ses six dernières sorties en Sky Bet League Two





“J’avais l’impression que ma vie était dirigée par le football, plutôt que d’avoir une vie en dehors du football également.

“Au départ, j’avais envisagé un retour dans l’EFL, mais ensuite, quand j’étais à Torquay en lock-out, c’était difficile parce que je ne jouais pas régulièrement. À un moment donné, j’ai pensé à le frapper à la tête.

“Quand j’ai eu l’opportunité de jouer dans le nord, j’ai pensé que je lui donnerais un an de plus et que je verrais comment ça se passerait.

“J’ai compris que je pouvais encore vivre à la maison et avoir une vie, être avec ma petite amie, avoir de la famille autour de moi et jouer au football. C’est probablement ce dont j’avais besoin parce que la saison dernière a été vraiment bonne.”

La saison dont il parle s’est déroulée à Halifax, pour qui il a fait reproduire sa précédente forme de buteur de la Ligue nationale, avec 17 buts en championnat aidant les Shaymen à la quatrième place et, par la suite, les quarts de finale des barrages, où ils ont été battus par Chesterfield.

Il y avait une déception naturelle, bien sûr. Mais l’appétit de Waters était revenu.

Cela a incité un déménagement estival à Barrow, l’attaquant signant un contrat de deux ans pour suivre Pete Wild – son manager à Halifax – en Cumbria et à l’EFL.

Sa relation avec Wild a certainement été un facteur central dans la conduite d’une tempête précoce à Holker Street pour montrer de quoi il est capable au niveau de la Ligue Deux.

“J’avais une très bonne relation avec lui l’année dernière, c’est pourquoi, quand il s’agissait de décider qui j’allais rejoindre, c’était une décision facile”, poursuit Waters.

“Nous avons tous eu des réunions avec lui au début de la saison et il m’a demandé comment il devait me gérer quand les choses n’allaient pas bien.

“Je lui ai dit de toujours me faire confiance et de croire que je reviendrai moi-même – et que je reviendrai bien. J’apprécie le fait qu’il soit resté avec moi et qu’il m’ait donné une chance. J’espère avoir remboursé cette faveur.

“Je n’ai jamais eu ce niveau de confiance de la part d’un manager auparavant. D’autres managers dans le passé ont dit que, si vous ne le mettez pas, vous êtes abandonné, ce qui peut être assez intimidant. En tant qu’attaquant, vous besoin d’une série de jeux ou bien vous ne pouvez pas rassembler votre netteté.”

La tempête susmentionnée que l’attaquant a dû traverser est survenue dans les premiers mois de la saison, lorsqu’il a marqué lors de ses débuts contre Stockport, puis n’a pas réussi à trouver le filet lors de ses 14 matchs suivants.

Mais on peut utiliser les statistiques pour peindre une image particulière. Waters insiste sur le fait que la sécheresse n’a jamais été au premier plan de son esprit.

Image:

Waters a suivi le manager Pete Wild de Halifax à Holker Street plus tôt cet été





“J’ai marqué lors de la première journée, mais j’ai ensuite été confus avec de petits soucis et des blessures. J’ai raté des matchs à cause d’une blessure à l’épaule, puis d’une blessure au mollet”, dit-il.

“Si j’avais disputé 14 matchs de suite, je pense que cela m’aurait touché parce que je penserais simplement à l’origine du prochain but. Ce n’était pas quelque chose que je réfléchissais trop.

“J’avais juste confiance qu’il reviendrait et je suis ravi d’avoir de nouveau mes bottes de tir.”

Maintenant, avant le derby de Cumbrie de samedi à Carlisle, Waters a inscrit six buts lors de ses six dernières sorties en championnat, un décompte qui comprend son premier triplé, qui est venu à domicile contre Colchester le 1er novembre.

Il ne joue même pas actuellement dans son rôle préféré à l’avant non plus.

“Le plus drôle, c’est que nous parlions de tours du chapeau avant le match de Colchester. Josh Gordon me disait qu’il avait marqué dans le Checkatrade, alors j’ai dit que ça ne comptait pas, puis Sam Foley a marqué dans la Conférence et j’ai dit que ça C’était juste fou comment nous en avions parlé et puis c’est arrivé.

“Jouer en tant que n ° 10 derrière les attaquants est l’endroit où j’ai marqué tous mes buts depuis que je suis ici, mais pour être honnête, je suis toujours heureux au centre plutôt que sur l’aile.

“L’essentiel est que je suis juste heureux de faire mon travail là où on a besoin de moi. J’aime jouer à différents postes parce que chaque match est différent. Je suis un attaquant dans l’âme, donc les buts sont ceux que je veux . Je sors juste pour me concentrer sur le jeu, mais si un but ou une passe décisive arrive, des jours heureux.”

À en juger par son record jusqu’à présent ce trimestre, lorsque Waters marque, Barrow gagne, ce qui est utile étant donné que les Bluebirds ont monté, ce que l’on peut éventuellement appeler une poussée de promotion sans précédent.

Image:

Billy Waters a réussi son premier triplé professionnel contre Colchester le mois dernier





Ils ont terminé 22e la saison dernière et ont évité la relégation de seulement six points, pour le contexte.

Il est pleinement conscient qu’ils frappent au-dessus de leur poids.

“Les équipes nous soutenaient pour être là au début de la saison et je pense que nous avons prouvé que tout le monde avait tort jusqu’à présent”, ajoute-t-il.

“Nous avons un super groupe et un super staff qui croient tous en la même chose. Avec le début que nous avons eu, nous serions déçus si nous ne disputions pas les barrages au moins d’ici la fin de la saison .

“Mais il y a beaucoup de bonnes équipes et ça va être compétitif. Contre Stockport lors de la première journée, je pense que tout le monde s’attendait à ce qu’ils gagnent parce qu’ils étaient favoris pour monter et nous étions favoris pour descendre – après 30 minutes, nous étions 3-0.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez les temps forts du match Sky Bet League Two entre Stevenage et Barrow



“Nous avons pris beaucoup d’équipes par surprise cette saison, mais maintenant les équipes commencent à nous prendre pour l’équipe que nous sommes et travaillent plus dur pour essayer de nous battre. Nous devons relever ce défi ; le 5 -0 défaite contre Stevenage était le signal d’alarme dont nous avions tous besoin.”

Barrow est une force particulière à domicile, ayant remporté huit des 10 matchs de championnat qu’ils y ont disputés.

“Les déplacements supplémentaires ne devraient probablement pas, mais cela joue un rôle dans la mentalité des autres équipes – c’est un long chemin à parcourir. Nous le savons et nous l’utilisons à notre avantage, mais c’est aussi un stade où vous pouvez sentir les fans tout au long du match. Ils ont été excellents. Nous jouons probablement aussi le meilleur football à domicile.”

Si Waters continue de tirer et que Barrow continue de défier les probabilités, une promotion soutenue pourrait bien se concrétiser.