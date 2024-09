Betty Gilpin a fait son premier grand rôle après avoir joué le rôle de la victime de la semaine dans divers épisodes de « Law & Order » dans « Nurse Jackie ». Comme le Dr Carrie Roman, Gilpin a décrit son expérience dans ses mémoires de 2022, « All the Women in My Brain », comme « bien qu’un rêve devenu réalité, c’était une danse frénétique constante entre les deux galeries d’arachides genrées » du ton misogyne que la série a pris dans les saisons suivantes et en lien avec les scénaristes Liz Flahive et Carly Mensch.

« Lors du premier grand rôle télévisé pour lequel j’ai auditionné, on m’a dit que me mettre nue devant la caméra était le prix à payer si je voulais le rôle », a-t-elle poursuivi.

Flahive et Mensch ont ensuite créé la comédie de catch féminin « GLOW », annulée trop tôt, qui a permis à Gilpin de percer dans le monde du catch. Elle y jouait Debbie Eagan, une ancienne star de feuilleton devenue jeune maman qui se battait pour que son corps ne soit plus le sien mais un récipient pour nourrir son bébé. C’est grâce au catch professionnel qu’elle a pu se sentir à nouveau propriétaire de son corps.

« Je suis de retour dans mon corps et je l’utilise pour moi. Je me sens comme une putain de super-héroïne », s’exclame-t-elle dans un épisode de la saison 3.

Utiliser son corps pour donner un nouvel aperçu de ses personnages fascinants est un thème récurrent dans l’œuvre de Gilpin. Dans le dernier projet de Gilpin, l’adaptation tant attendue de Lisa TaddeoDans son livre de non-fiction « Three Women » paru en 2019, elle joue une épouse et une mère tout aussi insatisfaite dont le mari refuse de la toucher. Lina, interprétée par Gilpin, se déroule dans la Bible Belt, aux États-Unis. Elle souffre physiquement de fibromyalgie et d’endométriose, mais émotionnellement de honte.

Lorsque Gia (Shailene Woodley), la femme de Taddeo, arrive en ville à la recherche de femmes à qui raconter leur vie sexuelle (les autres femmes du titre sont Sloan (DeWanda Wise), une épouse et mère polyamoureuse, et Maggie (Gabrielle Creevy), qui a été entraînée dans une relation sexuelle avec son professeur de lycée), Lina se sent brisée. Lina savoure le fait de pouvoir parler de ce qu’elle ressent dans une sorte de réunion de sensibilisation des femmes locales que Gia organise alors qu’elle cherche des sujets pour son livre. « Puis-je raconter ton histoire d’amour ? », implore Gia, car le parcours de Lina est en fin de compte une histoire d’amour sur elle-même. La réémergence de son amour de lycée, Aidan (Austin Stowell), avec qui elle entame une liaison clandestine, ne fait pas de mal non plus. Mais lorsqu’elle le révèle au groupe, elle est humiliée d’être une mauvaise épouse et une mauvaise mère.

« Lena est à la fois tellement sûre de ce qu’elle veut, passionnée, positive et pleine d’espoir, mais aussi tellement en souffrance et invisible pour les gens qui l’entourent », a déclaré Gilpin à IndieWire. « Elle avait l’impression d’être prisonnière de son corps… personne ne la croit, personne ne la touche, personne ne l’embrasse. Donc quand elle obtient ce qu’elle veut, elle ressent le plaisir physique le plus intense qu’elle puisse imaginer. Il ne faut pas trop donner de crédit à Aidan ! Elle ressent le plaisir toute seule… avec le vibromasseur aussi. »

Gilpin est peut-être la plus vulnérable dans « Trois femmes », dans des scènes de sexe frontales qui abordent la honte, le désir et la douleur féminine. Mais contrairement à ses rôles précédents, la nudité et le sexe semblent ici bruts et honnêtes.

« Dans « Trois femmes », les scènes de sexe sont parmi les plus importantes de toute la pièce. Pour toutes les [characters]« Les scènes de sexe sont des moments très émouvants et déterminants pour ces femmes. Pour Lina, on voit certaines d’entre elles recevoir de l’oxygène alors qu’elles sont sur le point de mourir, ou ressentir une véritable joie et une véritable liberté pour peut-être la première fois de leur vie », a déclaré Gilpin.

En contraste également avec ses rôles précédents, « Trois femmes » était le premier projet filmé par Gilpin dans lequel elle était l’un des personnages principaux depuis qu’elle est devenue mère en 2020. (Bien que « Mrs. Davis » de Peacock soit sorti l’année dernière, « Three Women » est au purgatoire depuis que son réseau d’origine, Showtime, l’a abandonné début 2023. Starz l’a repris peu de temps après et le diffusera enfin chaque semaine à partir du 13 septembre.) Comme son personnage bien-aimé de « GLOW », Lina a aidé Gilpin à se sentir bien dans sa peau. « Quand j’ai fait des scènes de sexe dans le passé, je ne pense pas à mon corps comme à celui du personnage. Je me dis qu’il faut que le corps de Betty ait l’air fantaisiste ou faux et qu’il soit de la poudre aux yeux pour que la scène de sexe se passe bien », a-t-elle déclaré. « Cela ressemblait plus à un réceptacle pour la vraie histoire qu’à une case à cocher d’algorithme et c’était très libérateur. » Ainsi, une cicatrice prothétique de césarienne a été utilisée, ainsi que de fausses vergetures : « En plus des vergetures que j’ai !

Bien que Gilpin rigole en disant qu’elle joue des mères depuis qu’elle a 20 ans (l’actrice en a aujourd’hui 38), « Three Women était exactement le projet dont j’avais besoin pour gérer ces deux sentiments », qu’elle décrit comme une « dualité » de pouvoir et d’invisibilité. « On se sent à la fois comme la personne la plus capable chez elle dans son propre corps et impuissante et étrangère dans son propre corps. »

Alors que Gilpin se sent protégée et renforcée par sa « bulle d’actrice de Brooklyn » composée d’amis et de thérapeutes qui la soutiennent, Lina n’a rien de tout cela et c’est pour cette raison qu’elle se sent presque enfantine, à la fois émotionnellement et sexuellement retardée mais aussi débordante de désir, obsédée par Aidan et négligeant ses enfants pour pouvoir rester près du téléphone comme elle le faisait au lycée.[Her desire was so] « C’est tellement intense qu’elle a réussi à surmonter tous ces obstacles. » Ce n’est pas une coïncidence si un événement traumatisant survenu à cette époque de sa vie lui fait revivre ce moment, que nous voyons à travers des flashbacks ultérieurs.

« Elle était bien plus enveloppée par la honte et le jugement [from] « Elle n’avait pas les ressources nécessaires pour être vue, entendue et célébrée comme elle le méritait, au fond d’elle-même », a déclaré Gilpin.

Pourtant, la spirale dans laquelle se trouve Lina (et, en fait, la plupart des autres personnages) est frustrante, comme regarder quelqu’un appuyer sur un bleu. « J’ai peut-être mal, mais cette fois, je choisis la douleur », dit Lina à un moment donné.

« Three Women » est une série très chargée, certes, mais on peut trouver de la joie dans les trajectoires de ces femmes. « J’ai été surprise de voir à quel point Lina était amusante, douce, pleine d’espoir et passionnée. Je pense que je me suis dit : « Ces six mois vont être assez déprimants », a déclaré Gilpin. « J’ai adoré être Lina. »

« Three Women » a été diffusé pour la première fois sur Starz le 13 septembre.