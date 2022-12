Interview de Ben Brereton Diaz: Manquer la Coupe du monde, le Chili rêve et Blackburn vise | Nouvelles du football

À certains égards, cela a été une expérience bienvenue et rajeunissante pour Ben Brereton Diaz d’avoir une pause de mi-saison. Mais dans d’autres, l’attaquant de Blackburn sait où il aurait préféré être ces dernières semaines.

L’effondrement tardif du Chili lors des qualifications, perdant quatre de ses cinq derniers matchs, l’a privé d’un voyage pour la Coupe du monde au Qatar.

“J’adore regarder le football et je regarde autant de matchs que possible chaque jour”, a déclaré Brereton Diaz Sports du ciel. “Ça a été très divertissant jusqu’à présent, j’ai vraiment apprécié.

Ben Brereton Diaz des Blackburn Rovers a été en pleine forme cette saison, jetez un œil aux 9 buts du Chilien du Sky Bet Championship jusqu’à présent cette saison.



“Mais bien sûr, je voudrais être là. Moi-même et tous les garçons chiliens, nous aurions adoré être à la Coupe du monde. C’est la plus grande étape du football.

“Nous n’avons pas pu y arriver cette fois, mais nous devons travailler dur et être sur les rails lorsque les qualifications commenceront en mars pour nous assurer de ne pas manquer à nouveau.

“Quand je les rencontrerai, ce sera la conversation avec le gaffer et les garçons. Nous avons une excellente équipe, alors j’espère que nous pourrons obtenir de bons résultats et être là dans quatre ans.”

La perte du Chili sera sans aucun doute le gain de Blackburn. Le joueur de 23 ans a déjà fait 25 apparitions cette saison et le reste lui aura fait du bien.

Son équipe nationale est clairement d’accord car l’entraîneur-chef Eduardo Berizzo l’a exclu de leurs deux matches amicaux le mois dernier afin qu’il puisse faire une pause.

“Nous avions 10 jours de congé, j’ai donc passé des vacances et je me suis détendu”, a déclaré Brereton Diaz. “Mais nous sommes de retour depuis que nous nous sommes entraînés en Espagne avec quelques matches amicaux pour reprendre du rythme. Nous sommes prêts à nous lancer dans la seconde moitié de la saison.”

Voici les nominés pour le prix Sky Bet Championship Goals of the Month d’octobre.



C’était un camp international rare manqué pour un attaquant qui a été l’un des récits de football remarquables de ces dernières années. Né à Stoke d’un père anglais et d’une mère chilienne, sa trajectoire de carrière a complètement changé lorsqu’il a mentionné sa lignée dans un programme de match de Blackburn.

Il a vu son profil mis à jour sur le jeu PC populaire Football Manager, qui a attiré l’attention de la FA chilienne. Et au milieu de l’année dernière, Ben Brereton est devenu Ben Brereton Diaz, car il a ajouté le nom de famille de sa mère, et tout d’un coup, il jouait dans la Copa America aux côtés d’Alexis Sanchez, Arturo Vidal and Co.

Qu’il s’agisse de s’entraîner avec des talents de classe mondiale ou de la confiance apportée par la convocation, son jeu a atteint un nouveau niveau. Il a marqué sept buts en 40 matchs dans le championnat en 2020/21 pour Blackburn, tandis que la saison dernière, il en a rassemblé 22 en 37.

“Pour moi, l’une des meilleures choses a été de s’entraîner avec tous les joueurs, de les regarder jouer et d’apprendre d’eux”, dit-il. “Il y a des footballeurs exceptionnels dans cette équipe.

“Marquer pour eux lors de ma première sortie là-bas a été un moment incroyable pour moi et ma famille, ici et au Chili.”

Image:

Brereton Diaz a marqué quatre buts en 17 sélections pour le Chili





De retour à la maison, la saison a été bonne jusqu’à présent pour Blackburn. Avant le redémarrage de la campagne – qui démarre alors que Blackburn accueille Preston samedi, en direct sur Ciel Sports Football – ils se retrouvent troisièmes du tableau.

Étrangement, ils n’ont pas encore fait match nul en 21, l’approche du nouveau patron Jon Dahl Tomasson se terminant généralement par un résultat tout ou rien. Une chose qui n’a pas changé par rapport à la saison dernière, c’est que Brereton Diaz s’est à nouveau révélé vital pour leur cause, avec neuf buts – dont une frappe contre Sunderland qui lui a valu le prix Sky Bet Championship Goal of the Month pour octobre – et une aide contribuant à leur total de 24.

Et il a beaucoup aimé travailler avec un ancien attaquant qui a été l’un des meilleurs d’Europe au cours du dernier quart de décennie.

Image:

Jon Dahl Tomasson a propulsé Blackburn à la troisième place du tableau





“Le manager a été brillant”, déclare Brereton Diaz. “Il veut jouer de la bonne manière et tous les garçons ont adhéré à sa philosophie.

“Sa gestion des hommes est excellente, il discute toujours avec tout le monde et pour moi, il a été formidable pour le club. Cela se voit dans la façon dont nous jouons sur le terrain.

“L’entraînement est toujours compétitif. C’était aussi un attaquant de haut niveau, alors il me montre parfois des trucs sur lesquels je peux travailler. Mais il n’a pas encore tout à fait les chaussures sur lui-même !”

Brereton Diaz est satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées jusqu’à présent cette campagne, mais sera conscient de la façon dont tout cela peut se dérouler. La saison dernière, Blackburn a atteint la deuxième place en février, mais un rodage désastreux les a vus manquer complètement les barrages sous l’ancien patron Tony Mowbray.

Il espère que les choses seront différentes cette fois-ci et qu’elles pourront tenir le coup. Une pause de mi-saison pourrait bien aider leur équipe relativement petite dans cette mesure.

“J’ai vraiment apprécié le début de saison”, dit-il. “Nous sommes dans le top six, donc nous n’avons rien à redire, mais j’en veux toujours plus. Je suis content des buts que j’ai marqués jusqu’à présent, mais je pense vraiment que je dois encore travailler sur mon jeu de hold-up.

“J’ai besoin d’obtenir plus de passes décisives et de créer plus d’occasions. Mais je travaille dur à l’entraînement et j’espère pouvoir tout mettre en jeu lors d’une journée de match.

“Nous avons eu plus de draps propres. Défensivement, nous avons été bons. Si vous obtenez des draps propres, vous gagnez des matchs et c’est une chose que nous avons vraiment améliorée cette saison.

“Quand nous marquons, nous gagnons des matchs. Nous jouons un beau football à l’arrière et nous le terminons avec un bon jeu dans le dernier tiers.

“Nous avons eu cette pause et une petite recharge, maintenant nous devons repartir dans la seconde moitié de la saison. Tout le travail n’aura servi à rien si nous ne le continuons pas.

“Chaque équipe du championnat veut participer aux barrages ou être promue. Nous avons eu un bon début de saison, mais comme je l’ai dit, nous devons continuer à travailler dur et l’équipe veut participer aux barrages, parce que tout le monde veut jouer en Premier League.

“La seconde moitié de la saison sera énorme. Nous savons pour quoi nous travaillons.”