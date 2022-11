Interview de Barry Bannan: le capitaine de Sheffield Wednesday sur la créativité, l’abandon de l’alcool et la fin de sa carrière à Hillsborough | Nouvelles du football

Aucun joueur des quatre premières divisions du football anglais n’a créé plus d’occasions depuis le début de la saison 2019/20 que Barry Bannan.

Oui, vous avez bien lu.

Au cours de la saison en cours et des trois précédentes, l’Ecossais s’est taillé 372 occasions, soit 22 de plus que Kevin De Bruyne (350) et 92 de plus que Trent Alexander-Arnold (280).

Plus d’occasions créées dans les quatre premières divisions depuis 2019/20 JOUEUR CHANCES CRÉÉES Barry Bannan 372 Kévin De Bruyne 350 Sean McConville 320 Jed Wallace 313 Trent Alexandre-Arnold 280

Depuis qu’il a rejoint Sheffield Wednesday au début de la campagne 2015/16, seuls cinq joueurs ont amélioré ses 55 passes décisives.

Pour certains, les statistiques ne sont rien de plus qu’une réflexion après coup et les jalons sont les bienvenus, mais ils ne s’y attardent pas.

Pour Bannan, ils fournissent la jauge de performance idéale, d’autant plus que les chiffres qu’il affiche sont actuellement de plus en plus impressionnants au fil de la saison, malgré le fait que le milieu de terrain se rapproche de plus en plus de la trentaine.

Il ne se fait cependant aucune illusion.

“Ils [De Bruyne and Alexander-Arnold] jouer à un niveau plus difficile que moi, donc c’est probablement un peu plus facile pour moi de faire bouger les choses”, a-t-il déclaré dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

“Néanmoins, c’est toujours bien d’être au sommet de ces choses parce que c’est sur cela que je base mon jeu. J’ai toujours été du genre à faire bouger les choses et j’essaie toujours de prendre le ballon.

“J’ai le même sentiment si je joue une belle passe et que nous marquons comme je le fais moi-même. C’est comme ça que j’ai toujours été – j’ai probablement trop aimé marquer des buts les saisons précédentes. Mais quand je vois un stat comme ça, je me sens honoré.”

Dans Sky Bet League One cette saison, il a déjà marqué six buts et marqué quatre des siens, ce qui est le troisième meilleur retour de sa carrière. Pour un œil non averti, il semblerait que Bannan soit à son apogée physique alors qu’en vérité, il est au-delà de quelques années.

Alors qu’est-ce qui lui permet de continuer à performer à des niveaux aussi constants ?

Il avoue qu’avec l’expérience, sa mentalité a changé dans la mesure où, par exemple, il va tirer lui-même, alors qu’il aurait pu chercher un coéquipier dans les années passées.

Le plus de passes décisives en Premier League et EFL depuis 2015/16 JOUEUR ASSISTANCE Kévin De Bruyne 94 Nicky Adams 68 Sean McConville 67 Marcus Maddison 67 Christian Erikson 60 Barry Bannan 55

Mais les changements les plus significatifs et les plus bénéfiques ont été ceux apportés à son mode de vie en dehors du terrain.

“Ce qui a changé pour moi, c’est que j’ai une femme maintenant et que nous avons eu une petite fille”, explique-t-il.

“Je sortais et des trucs comme ça, mais maintenant je n’en ai plus l’occasion, donc je vis une vie plus propre, ce qui m’a probablement aidé à trouver de la cohérence. Rester à l’écart de l’alcool aide, surtout quand on vieillit.

“Quand vous êtes plus jeune, vous pouvez vous en tirer parce que votre corps y est plus habitué et que vous n’avez pas la gueule de bois pendant deux ou trois jours. Je me souviens d’avoir parlé à des joueurs plus âgés quand j’étais plus jeune et ils disaient que ça attraperait vous un jour – et c’est le cas.

“Vous devez apprendre de cela et vous en débarrasser. Je suis presque abstinent car je ne bois que pour des occasions spéciales.”

Il n’est donc peut-être pas surprenant qu’il ait l’impression d’être au sommet de ses pouvoirs.

“Je ne me sens pas vieux – je sais que je ne suis pas vieux, mais en termes de football, je n’ai pas encore l’impression d’avoir perdu de la netteté, du rythme ou quoi que ce soit. Je me sens bien.

“Quand j’étais plus jeune, j’étais dans et hors des équipes et je ne jouais pas pendant des semaines ou des mois, puis j’avais une chance, et c’était difficile de trouver de la cohérence quand vous savez que, si vous ne jouez pas bien, vous serez celui sur le banc.

“Ici, j’ai joué presque tous les matchs pour lesquels j’étais disponible, donc vous trouvez de la cohérence à travers cela. Je dirais certainement que je suis au sommet de ma carrière à la minute.

“Je sais que j’ai perdu une ligue, mais c’est toujours une ligue difficile et les chiffres que j’ai rassemblés reflètent probablement que je joue au sommet de mon jeu à la minute. Mais je veux toujours faire mieux et viser les étoiles.”

Les efforts de Bannan ont, naturellement, joué un rôle clé dans l’ascension des Owls vers les barrages de la Ligue 1 cette saison.

Avant le voyage de midi de samedi à Derby, les hommes de Darren Moore occupent un point en dehors des deux premiers après 19 matchs. Ils ont remporté huit des 12 dernières sorties en championnat et ont établi un coussin sain de 11 points entre eux et Portsmouth, septième.

Ils ont raté un retour immédiat au championnat lors des demi-finales des barrages la saison dernière, il n’y a donc qu’un seul endroit où ils veulent être lorsque le premier week-end de mai se déroulera.

“Nous voulons gagner la ligue. Nous avons décidé au début de la saison d’être n°1”, ajoute Bannan avec conviction.

“Il y a encore un long chemin à parcourir cette saison, mais nous sommes convaincus que nous sommes encore sur le point d’obtenir ce que nous voulons. C’est ce que nous visons.

“Nous avons eu une saison l’année dernière où nous ne savions pas vraiment en quoi consistait la ligue, mais nous avons appris, nous avons amené des joueurs qui savent comment sortir de cette ligue pour nous aider. Nous avons plus que suffisamment d’outils dans le sac.

“Nous savions que nous devions sortir de la boîte en tirant cette année. Nous avons tendance à être de bons finisseurs des deux dernières saisons, donc nous savions que si nous pouvions prendre un bon départ, cela jouerait un rôle énorme en essayant d’obtenir une promotion automatique.

“Nous ne nous trouvons pas dans des endroits automatiques pour le moment, mais nous nous sommes mis à distance de frappe pour y parvenir et nous devons simplement continuer à avancer.”

Mais d’abord, il pourrait y avoir une autre célébration personnelle à l’horizon.

Bannan a récemment révélé dans une interview qu’il était sur le point d’atteindre un nombre cible d’apparitions qui déclencheraient une prolongation de contrat d’un an jusqu’à l’été 2024.

Il y aura des soupirs de soulagement dans les tribunes de Hillsborough lorsque cette étape sera franchie, mais aussi pour Bannan lui-même, qui a hâte d’apaiser le bruit apparemment annuel entourant son avenir.

“Quand cela arrivera, ce sera un gros bonus pour moi et le club. C’est quelque chose que nous avons mis là-dedans parce que nous voulions le faire et je veux être ici pour le reste de ma carrière.

“Si je continue à jouer aux matchs, j’ai de bonnes chances de le faire. Je peux simplement mettre au lit les rumeurs quant à savoir si je serai ici l’année prochaine et je peux me concentrer pour essayer d’obtenir ce que ce club veut, qui est d’être promu et hors de la ligue.”

Si Bannan continue de produire comme il le fait depuis si longtemps, il pourrait réaliser son souhait.