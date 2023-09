[Interview] Dans les coulisses avec la star du football Son Heung-Min et sa vie SmartThings – Samsung Global Newsroom

Diffusée le 28 août, la vidéo de la campagne « Everyday SmartThings with Son » de Samsung Electronics a attiré l’attention des fans de Galaxy et de football pour avoir présenté le système domestique innovant SmartThings. Pour en savoir plus sur son expérience de tournage, Samsung Newsroom s’est entretenu avec la star du football de renommée mondiale Son Heung-min et en a appris davantage sur ses fonctionnalités SmartThings préférées.

Q. Qu’est-ce qui vous a motivé à participer à la campagne Samsung SmartThings ?

Lorsque le Galaxy Z Flip est sorti pour la première fois, je me souviens avoir été impressionné par son design — ce qui m’a amené à acheter immédiatement un smartphone Galaxy et à basculer ma tablette et ma montre sur des appareils Galaxy. En tant que fan de Galaxy, j’aime la façon dont mes produits Galaxy sont tous connectés, ce qui me permet de faire des choses comme vérifier la progression de l’entraînement ou les calories brûlées sur mon téléphone ou ma tablette pendant que je fais de l’exercice. Naturellement, j’étais enthousiasmé lorsque Samsung m’a contacté pour participer à cette campagne.

Q. Quelle est la meilleure chose à propos de l’utilisation de SmartThings ?

SmartThings est devenu une fonctionnalité dont j’ai vraiment besoin. Une fois installée, la plateforme gère tout et me laisse le temps et l’énergie pour me concentrer sur autre chose. La possibilité de trouver des produits compatibles à proximité et de les associer automatiquement est si simple à réaliser. Cela me permet d’être beaucoup plus efficace et productif.

Q. Utilisez-vous SmartThings depuis le tournage ?

Absolument! En fait, j’ai récemment remplacé mon téléviseur et mon aspirateur par les derniers appareils Samsung. Comme ma famille est très sérieuse en matière de nettoyage, je peux facilement suivre les zones que j’ai nettoyées pour la dernière fois avec SmartThings, ce qui m’aide à garder ma maison bien rangée pendant mes jours de congé.

Q. Quelle a été votre scène préférée dans ce tournage ?

Si je devais choisir une seule fonctionnalité, ma préférée serait la scène gaming puisque j’adore jouer aux jeux vidéo. Dans la vidéo, une fois que je place mon téléphone sur le chargeur sans fil, SmartThings crée automatiquement l’environnement de jeu parfait. Et il y a même un éclairage synchronisé avec l’écran de jeu via Hue Sync, donc j’aime vraiment jouer à des jeux.

C’est alors que vous découvrirez que SmartThings amène le jeu à un autre niveau. Si vous aimez jouer à des jeux vidéo, je vous recommande fortement d’utiliser le mode Gaming sur SmartThings pour une toute nouvelle expérience de jeu.

Q. Quelles sont les fonctionnalités spécifiques de SmartThings que vous souhaiteriez mettre en avant ?

SmartThings m’aide à réduire la consommation d’énergie et à contrôler la consommation d’énergie de tous mes produits en temps réel. Je suis en mesure de visualiser la consommation d’énergie et de maximiser l’efficacité énergétique grâce au mode AI Energy pour être plus conscient des économies d’énergie.

De plus, j’aime la façon dont SmartThings me permet d’élargir la façon dont j’utilise mon téléviseur. Avant le tournage, je jouais uniquement aux jeux vidéo et regardais le football sur ma télé. Maintenant, après avoir découvert SmartThings et ses fonctions, j’utilise mon téléviseur pour contrôler les appareils électroménagers, discuter avec des amis tout en regardant le football et suivre la progression de mon entraînement pendant l’exercice. J’espère que davantage de personnes pourront utiliser ces fonctionnalités innovantes.

Q. Souhaitez-vous partager quelque chose sur votre expérience dans le cadre de cette campagne ?

Grâce à cette campagne, j’ai pu découvrir comment SmartThings peut programmer mes appareils électroménagers en fonction de ma routine quotidienne. SmartThings va au-delà de la commodité : il offre une toute nouvelle expérience.

Pour ceux qui n’ont pas encore expérimenté SmartThings, je vous encourage à l’essayer ! J’ai hâte de participer à d’autres campagnes Samsung et de voir l’avenir de SmartThings !

Apprenez-en davantage sur la vie intelligente de Son en regardant la vidéo complète ci-dessous.