Interview d’Andrés Cantor sur la Coupe du monde 2022

Le commentateur de la Coupe du monde Andrés Cantor est notre invité dans le dernier épisode de notre podcast.

Le commentateur principal de Telemundo Deportes discute du déplacement de la Coupe du monde un jour plus tôt, de son inquiétude concernant les joueurs qui se blessent avant la Coupe du monde, de l’ambiance de match de la Coupe du monde la meilleure de son histoire d’appeler de nombreux tournois, de ses réflexions sur les chances de l’équipe nationale mexicaine à la Coupe du monde du Qatar, et ce que nous pouvons attendre de Miguel Herrera et d’autres experts de la couverture de la Coupe du monde par Telemundo.

Écoutez l’émission via le player ci-dessus ou via ce lien.

Cantor a près de trois décennies d’expérience en tant que diffuseur sportif de premier plan à la télévision et à la radio. Il est un vétéran de quatre Jeux olympiques d’été successifs : Sydney 2000, Athènes 2004, Pékin 2008 Londres 2012 et les Jeux olympiques d’hiver de Turin 2006. Les Jeux olympiques d’été de Rio 2016 marqueront ses sixièmes Jeux olympiques en tant que co-hôte de notre couverture et diriger l’annonceur jeu par jeu pour le soccer.

Cantor a couvert toutes les Coupes du Monde de la FIFA depuis l’Italie en 1990 et est devenu culte pour son cri de signature “GOOOOOOOOAAAAAAAAL” lors de la Coupe du Monde de 1994 aux États-Unis. Sa montée en popularité en 94 a vu Cantor explorer de nouvelles frontières à Hollywood, y compris des apparitions dans des films tels que “Speed ​​Racer” et The Muppets et une apparition en tant que lui-même dans la comédie animée populaire “The Simpsons”. Les appels de but de Cantor sont devenus synonymes de la croissance du sport aux États-Unis; son appel du but de dernière minute de Landon Donovan pour les États-Unis contre l’Algérie lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud et plus récemment, son appel de but épique de 38 secondes sur un score spectaculaire de l’Américaine Carli Lloyd lors de la finale de la Coupe du Monde Féminine, sont devenus sensations virales et sont gravés dans l’histoire du sport.

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag.

Envoyez vos questions, commentaires et réactions par e-mail web@worldsoccertalk.cms.futbolsitesnetwork.com, via Twitter (@worldsoccertalk) ou Facebook.