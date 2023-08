Interview d’Adam Owen: directeur adjoint de Hibs sur la science derrière le travail du club alors qu’ils se préparent pour Aston Villa | Nouvelles du football

Après avoir battu des équipes d’Andorre et de Suisse jusqu’à présent, c’est Aston Villa pour Hibernian en Europe, et Lee Johnson comptera sur le soutien de son directeur adjoint qui a beaucoup voyagé. Adam Owen a déjà de l’expérience sur trois continents différents.

Le Gallois a occupé des postes avec Seattle Sounders, Hebei China Fortune, a été assistant avec Servette en Suisse et directeur de Lechia Gdansk en Pologne. Ancien préparateur physique du Celtic et responsable de la performance des Rangers, il connaît aussi l’Écosse.

« Il y a toujours un changement de culture lorsque l’on passe de l’Europe de l’Est à la Chine et à la Major League Soccer », a déclaré Owen. Sports du ciel. « Mais il y a aussi des similitudes. C’est intéressant. Je pense que cela découle du partage d’idées et d’acteurs qui circulent entre les pays.

« On m’a toujours dit que tu ne peux pas travailler comme ça en MLS, tu ne peux pas travailler comme ça en Pologne, tu ne peux pas travailler comme ça en Chine. La résistance vient de ceux qui sont déjà là-bas. ‘C’est ce que nous faisons. C’est ce que nous avons fait depuis des années. Les gens n’aiment pas le changement. »

C’est en partie pourquoi il aime travailler avec Johnson. « Ma formation en sciences du sport se prête à une approche plus moderne et Lee est très moderne en termes de principes tactiques et de style. Mon travail consiste à étayer cela avec une justification scientifique. »

Owen, 42 ans, a une interprétation nuancée de ce que signifie moderne. Il y a de nombreuses années, il se souvient d’avoir passé du temps au célèbre Milan Lab avec Carlo Ancelotti. « Bien au-dessus de tout ce que j’avais jamais vu en termes de collecte de données et de lien avec la physiologie. »

Plus récemment, il a travaillé avec Benfica et Lech Poznan, qui ont tous deux leur propre Skills Lab – un outil de formation en réalité virtuelle à 360 degrés. « Vous pouvez replacer les joueurs dans ce moment et renforcer le processus d’apprentissage grâce à la technologie », explique-t-il.

« Cette technologie est devenue fondamentale pour le développement des joueurs car vous ne pouvez pas toujours faire le travail pendant une période de récupération. Il y a moins de temps sur l’herbe. Maximiser la technologie, entraîner le cerveau peut faire la différence sans risquer de se blesser.

« Pour moi, moderne signifie se tenir au courant des dernières tendances du jeu. Moderne signifie avoir le doigt sur le pouls, utiliser des données sur l’opposition, analyser les forces et les faiblesses, utiliser une analyse approfondie pour identifier les tendances de l’adversaire. . »

Image:

L’entraîneur des Hibs Owen pense que les clubs ne devraient pas avoir peur de pousser les joueurs





Mais malgré son parcours – il est titulaire d’un doctorat en sciences du sport et de l’exercice et en coaching de l’Université de Lyon – Owen a des inquiétudes quant aux changements dans le jeu. Les taux de blessures dans le football n’ont pas diminué malgré une meilleure compréhension de la science.

« Je ne veux pas avoir l’air de la vieille école, mais il n’y avait pas de zone rouge à l’époque – vous avez passé toute la pré-saison dans la zone rouge. Il n’y avait ni test ni surveillance. Avant cela, vous travailliez jusqu’à la limite chaque jour et de qui est venu un niveau de robustesse.

« Il y a un argument pour dire que les entraîneurs peuvent avoir peur de pousser trop fort les joueurs parce qu’ils ont peur qu’un joueur se blesse. Il s’agit de trouver cet équilibre car la seule façon d’améliorer les joueurs est de les pousser.

« Je pense que nous devons être très prudents avec les groupes d’âge de l’académie pour ne pas sous-cuire les joueurs au point où ils atteignent le niveau élite et ils ne peuvent pas le gérer car ils n’ont pas cette robustesse parce que nous avons trop peur de ce que les données Est en train de dire. »

Image:

Owen aime travailler avec l’entraîneur avant-gardiste Lee Johnson chez Hibs





Owen est convaincu qu’ils ont le bon équilibre chez Hibs, soulignant une solide fin de saison dernière qui a assuré le football européen.

« Vous ne pouvez le faire que si les joueurs sont dans le bon état d’esprit et capables physiquement de continuer. Nous en avons été conscients tout au long de la saison, en essayant d’obtenir cet équilibre entre repos et récupération, et nos joueurs étaient plus frais à la fin.

« Il y avait juste beaucoup de changements qui étaient nécessaires non seulement en termes de recrutement mais en termes de mise en place d’une stratégie, d’une méthodologie, d’une façon de travailler. Les gens recherchent une solution rapide mais cela prend juste du temps. Il n’y a jamais une solution rapide avec ces choses.

« Il s’agissait d’augmenter un peu l’intensité. Avoir une façon spécifique de travailler indépendamment des résultats qui était axée sur les performances sur une longue période. Si vous changez les choses en fonction des résultats que vous recherchez toujours, vous n’obtenez jamais cette cohérence.

« Lee a été brillant pour s’en tenir au processus et croire qu’il ira bien. Si vous mettez quelque chose en place et que vous ne gagnez pas pendant trois ou quatre matchs, les gens veulent revenir en arrière. Mais cela prend du temps. Juste d’un point de vue scientifique voir cela peut prendre de six à huit semaines. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Lee Johnson était ravi de l’attitude de ses joueurs Hibs alors qu’ils battaient Luzern



L’espoir est que Hibs puisse s’appuyer sur ce travail au cours de la saison à venir. La défaite au match aller face au club andorran de l’Inter Club D’Escaldes n’était pas de bon augure, mais une victoire écrasante 6-1 au match retour a corrigé le tir. Aller voir Luzern a été une suite impressionnante.

Cela a mis en place cette occasion phare contre Aston Villa. Un souvenir pour Owen, un homme dont les intérêts personnels restent éclectiques. Il continue d’être fortement impliqué dans la Fédération internationale de science et de performance du football, en donnant des conférences.

« Il y a des gens du monde entier impliqués », dit-il. « Il y a un cours sur la prévention des blessures qui est dispensé par le médecin de Boca Juniors. Vous ne pourriez jamais vous asseoir dans une pièce et avoir des conférenciers de Benfica, du Real Madrid et de Chelsea. Vous pouvez le faire là-bas. »

Les Hibs ont beaucoup à faire s’ils veulent se qualifier pour la phase de groupes de l’Europa Conference League, sans parler de la mélanger avec certains des plus grands clubs du continent. En attendant, ils bénéficient d’un entraîneur à Owen avec un rare mélange d’expériences.