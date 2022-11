Interview d’Aaron Collins: comment l’attaquant des Bristol Rovers s’épanouit grâce à la croyance du manager Joey Barton | Nouvelles du football

Aaron Collins a terminé la saison dernière assis au sommet d’un feu de circulation.

Il a bu une canette de bière et a versé les restes sur sa tête, au grand plaisir des hordes de fans des Bristol Rovers en dessous de lui. La vidéo est rapidement devenue virale, naturellement.

Ce n’était pas seulement une cascade pour les caméras, cependant.

Pendant de nombreux mois, il a semblé que lui et l’équipe regardaient le baril d’une saison de médiocrité lors de leur première saison en Ligue Deux.

Pourtant, il y a eu un changement au tournant de l’année, pour les deux parties; Collins a mis fin à une sécheresse de 18 matchs en novembre dernier et a terminé la saison avec 18 buts dans toutes les compétitions, tandis que les Rovers ont obtenu la troisième place – et une promotion automatique – avec une victoire sans précédent de 7-0 sur Scunthorpe le dernier jour.

C’était autant une célébration de promotion qu’une effusion de soulagement.

Il n’y a qu’une seule question à se poser : Qu’est-ce qui a renversé la tendance ?

“Après avoir quitté Forest Green et être entré, c’était difficile et je n’ai pas marqué pendant trois bons mois, mais le manager [Joey Barton] m’a soutenu tout le temps », déclare Collins dans une interview exclusive avec Sports du ciel.

Image:

Le joueur de 25 ans a marqué 16 buts en Ligue 2 la saison dernière alors que les Rovers étaient promus le dernier jour





“Il savait qu’il m’avait signé pour une raison et depuis que j’ai marqué ce premier but, il a été si bon avec moi sur le terrain et en dehors du terrain. Si vous avez quelqu’un qui soutient votre coin, cela va toujours aider parce qu’alors vous ne le faites pas. Vous n’avez pas l’impression d’être seul à aucun moment.

“C’était une lutte au début, ne pas marquer les buts alors que c’est ce que l’équipe, le staff et le manager voulaient que je fasse, et il m’a soutenu tout au long du parcours, m’entraînant de différentes manières et me faisant apprendre ce rôle de numéro 9 la saison dernière.

“Il pense que vous pouvez faire beaucoup plus que ce que vous avez décidé. Cela m’a beaucoup aidé parce que cela m’a aidé à croire beaucoup plus. Nous avons une excellente relation et je pense que je le montre de la manière que je joue.”

Sur cette base, un aperçu des statistiques de Collins cette saison et pourrait vous faire croire que Barton a maîtrisé l’art de la gestion des hommes.

Le joueur de 25 ans a cinq passes décisives en championnat de plus que la saison dernière et n’est qu’à six buts des 16 qu’il a marqués sur le chemin de la promotion de la Ligue deux, après avoir disputé 27 matchs de moins.

Il est difficile de croire qu’il n’avait jamais joué dans le troisième niveau avant cette année.

Il poursuit : “J’étais impatient d’avoir la chance de jouer en Ligue 1. J’ai pas mal joué en Ligue 2 et j’ai joué pour beaucoup d’équipes de Ligue 2, et au cours des deux ou trois dernières saisons, J’ai commencé à atteindre la forme et à progresser.

“Je voulais prouver à beaucoup de gens que je peux jouer en Ligue 1. On ne m’a pas donné cette chance auparavant parce que les gens ont peut-être dit que je ne suis peut-être qu’un joueur de Ligue 2. Il y a eu peu de commentaires.

“C’est un jeu d’opinions – en fin de compte, vous ne pouvez faire que ce que vous pouvez faire pour prouver aux gens qu’ils ont tort.

“Mais je suis entré dans cette saison plein de confiance après le dernier. Vous entrez dans chaque match en voulant marquer et en pensant que vous allez marquer tout en sachant que vous pouvez changer le jeu si vous faites ce que vous pouvez faire .

“Cela nous a aussi énormément aidés en tant qu’équipe. En octobre, où nous avons eu une défaite, j’ai marqué et aidé dans de nombreux matchs et nous avons obtenu de bons résultats. Individuellement, cela vous donne beaucoup de confiance, mais vous pouvez aussi aider massivement l’équipe.”

Les statistiques d’Aaron Collins en Ligue 1 et 2 en un coup d’œil club Parties jouées Buts Aides Forêt verte 72 14 8 Routiers de Bristol 63 26 9 Newport 30 2 3 Comté de Notts 18 2 0 Morecambe 15 8 4 Colchester sept 0 0 TOTAL 205 52 24

La confiance est sans aucun doute aidée par le fait qu’il joue dans un nouveau rôle à gauche cette année. Il admet qu’il est devenu un joueur plus complet la saison dernière, mais maintenant il est exactement là où il veut être.

“L’année dernière, il s’agissait beaucoup plus de marquer des buts que de les créer, mais à l’approche de cette saison, nous avons deux ou trois solides n ° 9 au club”, a déclaré Collins.

“Cela signifie que je suis capable de faire ce pour quoi j’ai toujours été bon, jouer contre un n ° 9 – que ce soit à gauche, à droite ou en tant que n ° 10 – où je peux me promener, trouver de l’espace, créer des choses et être dans cette boîte pour marquer des buts aussi

“J’ai toujours pensé que c’était la meilleure position et c’est là que j’ai pu briller cette saison parce que j’ai pu avoir l’esprit d’un n ° 9 de la saison dernière et faire ce pour quoi je suis bon, flotter autour et créer des choses pour les autres joueurs.”

Faits saillants du match Sky Bet League One entre Bristol Rovers et Fleetwood Town



L’élément le plus intrigant de l’histoire de Collins est peut-être qu’il s’épanouit dans le club même par lequel il a été libéré en tant que jeune, avant de signer son premier contrat professionnel à Newport en 2014.

L’univers fonctionne de manière mystérieuse, mais a-t-il jamais envisagé que les choses se dérouleraient comme elles l’ont fait ?

“Probablement pas, non ! », rit-il. « Mais après la saison dernière, je suis revenu et j’ai prospéré.

“Après avoir été ici quand j’étais enfant et qu’on m’a dit que je n’étais pas assez bon pour revenir huit/neuf ans plus tard, je pense qu’il y avait quelque chose sous-jacent où il était temps pour moi de prouver que je suis assez bon pour beaucoup de les gens là-bas. J’avais un point à prouver en revenant.

Et avec les Rovers sur une trajectoire ascendante avant les dernières semaines de l’année, où se voit-il à la fin de cette campagne ?

“Ce serait une bonne saison si je me retrouvais à nouveau sur un feu rouge…”