[Interview] Comment Stuart Franklin trouve l’inspiration dans des moments précis, comme le montre The Frame – Samsung Global Newsroom

Samsung Art Store est la quintessence du mélange numérique-physique prenant le dessus sur les expériences artistiques d’aujourd’hui. Il permet aux galeries, musées et artistes largement acclamés de présenter leurs chefs-d’œuvre aux utilisateurs du monde entier en utilisant l’affichage numérique immaculé de The Frame. Depuis son lancement en 2017, Samsung Art Store permet aux consommateurs d’accéder à des sélections d’art extraordinaires et uniques dans le confort de leur foyer.

Stuart Franklin est un photographe primé qui a voyagé partout dans le monde à la poursuite de son travail. Les titres que Franklin a occupés au fil des ans varient de photographe à documentariste et conservateur d’art, son travail atterrissant sur les pages de journaux, de livres, de magazines et d’autres médias entre les deux.

Au fil des ans, le travail de Franklin a acquis une dynamique et une visibilité considérables — son travail a gagné une place dans des publications renommées à travers le monde. Maintenant, son travail est présenté sur Samsung Art Store, introduisant encore plus de variété dans la collection d’art en constante évolution accessible via The Frame.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Franklin pour parler de son travail et de la façon dont il voit la transformation numérique amener le monde de l’art dans de nouveaux espaces inimaginables.

Q : Parlez-nous brièvement de vous, de votre travail et de l’inspiration derrière votre photographie.

Je suis un photographe Magnum et je travaille dans l’industrie depuis plus de 40 ans. Je m’inspire de beaucoup de choses : la lumière, la forme, le sujet lui-même, souvent l’idée générale derrière un projet plus vaste. Mais ces jours-ci, j’aime aussi dessiner et peindre.

Je travaille actuellement sur un livre sur les arbres. Il y a 25 ans, j’ai publié un livre intitulé Le temps des arbres (1999), et je revisite maintenant le sujet en préparation d’un nouveau livre en 2023.

Q : Vous avez commencé à étudier la photographie en 1976 et vous avez eu un impact considérable depuis lors. Comment votre photographie a-t-elle évolué au fil du temps ?

Après des études de dessin et de peinture, puis de photographie, j’ai commencé une carrière en travaillant pour des journaux et des magazines d’information. Mes histoires ont toujours été des histoires de personnes : dans l’actualité, la photographie de rue et les portraits. Cela a commencé à changer dans les années 1990 lorsque j’ai commencé à me concentrer davantage sur le travail du paysage — J’ai travaillé sur des magazines, des livres ou des commandes d’exposition et une exposition pour les National Galleries of Scotland.

Q : Vous êtes connu pour votre large éventail de styles photographiques. Pourriez-vous nous en dire plus sur votre processus créatif ?

Mon travail a évolué avec le temps. Dans le passé, j’ai travaillé principalement dans les reportages ou les dernières nouvelles. Je n’ai pas abandonné ça : j’ai récemment travaillé sur la pandémie de Covid-19 au Royaume-Uni Mais de plus en plus je me concentre sur la photographie de paysage. Actuellement, je m’intéresse à la relation entre la nature et la mémoire, donc la conversation tourne autour de la relation entre les éléments du paysage qui suscitent une mémoire et quelque chose d’objectivement intéressant dans le paysage lui-même.

Q : Quel est votre cadre ou lieu préféré pour prendre des photos ?

En ce moment, les forêts. J’ai récemment travaillé dans la plus grande forêt de noyers du monde au Kirghizistan.

Q : Pouvez-vous nous dire précisément comment les avancées technologiques et l’émergence de l’art et des plateformes numériques ont changé ou façonné votre carrière ?

Exceptionnellement, mon travail a complètement bougé du travail sur film transparent couleur et négatif noir et blanc à la couleur numérique vers 2004 et maintenant de retour à 80% de film. J’utilise mon Samsung Galaxy S21 Ultra pour environ 90 % de mes photographies couleur numériques ces jours-ci. Le numérique présente de nombreux avantages, notamment en travaillant en basse lumière. Mais actuellement, je travaille en argentique en noir et blanc et en numérique avec le Galaxy S21 pour la couleur.

Le rétroéclairage et la plage dynamique accrue sont toujours un avantage avec les écrans numériques, mais l’inconvénient est souvent la taille réduite de l’image. Il est difficile de mélanger les deux. Tout ce qui est rétro-éclairé dans une exposition se démarquera toujours plus qu’une épreuve à la gélatine argentique.

Q : Îles Carolines (2000) est l’une de vos photographies les plus populaires affichées sur The Frame. Parlez-nous brièvement de cette pièce. Pourquoi pensez-vous que les gens sont attirés par cette image ?

Ce paysage et ces couleurs parlent d’un endroit lointain, d’une escapade, d’une évasion, d’un endroit calme et non perturbé. Dans la vie urbaine trépidante, toutes ces qualités deviennent désirables.

Q : Une grande partie de vos photographies au sein de l’Art Store qui ont gagné en popularité au fil des ans impliquent la nature. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos intentions artistiques pour ces photos ?

J’ai toujours trouvé du réconfort dans la nature et en célébrant sa beauté. Le défi consiste à faire en sorte que des lieux inspirants soient aussi inspirants dans une photographie. Cela implique généralement de choisir la bonne lumière et le meilleur moment de la journée pour photographier afin que les hautes lumières ne soient pas trop lumineuses ou les ombres trop sombres. Lumière — la qualité de la lumière — joue un rôle énorme dans ma façon de penser la photographie.

Q : Pouvez-vous nous donner un aperçu de cette photo ?

Cette photographie a été prise fin 1999 sur commande pour l’article intitulé Celebrations of Earth — publié en janvier 2000 comme l’histoire d’ouverture du nouveau millénaire. En raison de la brume formée par l’eau qui tombe de la cascade, la lumière du matin est restée douce assez longtemps, ce qui m’a donné suffisamment de chances de faire plusieurs expositions à partir de différents points de vue. De plus, les films Polaroid adaptés à mon appareil photo étaient faciles à acheter à l’époque pour m’aider dans les essais avant de faire les expositions réelles.

Q : Où voyez-vous l’avenir des expositions d’art photographique ? Que pensez-vous de ce qui s’en vient ?

Je pense qu’il y aura toujours un attrait à voir l’estampe comme un objet en trois dimensions, comme on voit un tableau. Cependant, je soupçonne à l’avenir que la tridimensionnalité que nous avons l’habitude de vivre dans une galerie sera livrable numériquement et se généralisera dans le temps. L’expérience numérique se développera d’une manière que nous pouvons à peine imaginer. Il y aura plus de galeries et d’expositions virtuelles. J’en suis sûr, et cela rendra l’art plus accessible à un plus large éventail de personnes.

Q : En plus des deux photos listées ci-dessus, avez-vous d’autres pièces recommandées pour les utilisateurs de The Frame ?

Je serai toujours du genre à signaler mon travail le plus récent, donc peut-être le travail de cette année d’Espagne, d’Italie ou du Kirghizistan ou le travail que je m’apprête à faire en novembre au Cambodge et à Bali. Mais alors je recommande les images de Bali que j’ai prises en 1999 pour le projet Celebrations of Earth — J’aime toujours ces belles rizières vertes. Ensuite, il y a le travail de Corée. Trop de choix présents.

