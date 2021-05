[Interview] Comment Samsung propose aux utilisateurs un monde d’hyper-personnalisation avec leurs produits de télévision innovants – Samsung Global Newsroom

Chaque jour, les ingénieurs et les planificateurs de produits de Samsung Electronics travaillent ensemble pour créer des produits aussi frais qu’innovants et révolutionnaires. Leur mission n’est pas simple: introduire de nouvelles idées et des avancées technologiques tout en relevant la barre, année après année.

Depuis la première introduction du téléviseur phare QLED en 2017, les planificateurs de produits de Samsung ont été responsables de l’introduction d’innombrables innovations, idées et partenariats dans le but d’offrir aux utilisateurs les expériences de visionnage personnalisées et réalistes auxquelles ils s’attendent.

Alors que Samsung fête ses 15 anse année en tant que leader mondial de la télévision, aucun produit ne démontre mieux l’innovation produit de pointe des équipes de l’entreprise que le 2021 Neo QLED. Afin d’en savoir plus sur le développement de la gamme Neo QLED 2021, Samsung Global Newsroom s’est entretenu avec deux membres de l’équipe CX de planification des produits TV de Samsung Visual Display, Taejin Hong et Woomin Lee.

Une innovation qui comprend l’utilisateur

«Les consommateurs s’attendent à des produits nouveaux et passionnants chaque année, mais il y a beaucoup de concurrence là-bas», a noté Hong. «De nombreuses marques ont des téléviseurs de la même taille que ceux de Samsung, et prétendent également avoir plusieurs des mêmes fonctionnalités et résolution, donc au cœur de notre développement de produits est de briser la concurrence en se concentrant vraiment sur la fourniture des expériences utilisateur les plus optimisées pour notre Gamme Neo QLED », a-t-il ajouté.

L’utilisateur est donc au centre de la direction de la stratégie QLED des équipes. «Récemment, nous avons constaté un changement radical dans ce que les consommateurs recherchent et demandent», a souligné Hong. «Les utilisateurs abandonnent les spécifications et les flux pour se tourner vers des mises à niveau centrées sur des expériences de visionnage personnalisées, la conception et une qualité d’image fidèle à la réalité.»

Afin de réaliser cela, Hong et Lee ont tous deux souligné que la rétroaction opportune des utilisateurs réels ainsi que du marché dans son ensemble est essentielle. «Il est si important pour nous de recevoir en temps opportun les commentaires et les commentaires de nos clients, détaillants et experts en comportement afin que nous puissions comprendre pleinement les tendances télévisuelles les plus récentes», a déclaré Lee. «Pour notre gamme 2021, nous nous sommes concentrés sur le développement d’une nouvelle expérience de visionnement qui reflète les temps difficiles et sans précédent de la fin, centrée sur les écrans hyper-personnalisés.»

Intégrer la nouvelle norme dans le développement de la télévision

Non seulement la situation mondiale récente a complètement transformé la façon dont les utilisateurs interagissent avec leurs téléviseurs, mais elle a également eu un effet sur la façon dont la planification des produits télévisuels est effectuée. «Traditionnellement, les grands salons tels que le CES et l’IFA sont des opportunités parfaites pour nous de recueillir les commentaires de l’industrie, tandis que les ventes en personne fournissent des commentaires des consommateurs sur place», a expliqué Hong. «Étant donné que ces deux opportunités n’étaient plus envisageables depuis le début de l’année dernière, nous avons dû créer un nouveau système de réunion interne qui soit à la fois suffisamment rapide et agile pour nous fournir les commentaires des divers bureaux régionaux concernant leurs situations locales. Ce système intègre des points de contact avec les fournisseurs, partenaires, détaillants et clients, et nous permet de communiquer facilement avec tous ceux qui sont sur place et nous aide à réagir efficacement à l’évolution du paysage. »

Depuis son lancement en 2017, la gamme QLED a pris d’assaut le marché de la télévision haut de gamme. L’année dernière, les ventes de QLED ont atteint 7,79 millions d’unités, représentant 35,5% des ventes totales de téléviseurs Samsung. La gamme 2021 Neo QLED de la société, récemment lancée dans diverses régions en mars et avril, a également fourni des informations précieuses aux équipes de planification. «Rien qu’en Corée, nos ventes de téléviseurs Neo QLED ont atteint 20 000 unités en moins de deux mois depuis le lancement du produit», a déclaré Lee. «Cela en dit long sur l’importance des études de marché et des commentaires des consommateurs en temps opportun.»

Cette nouvelle façon de travailler comporte bien entendu autant de défis que d’opportunités. «Le nombre de réunions et d’appels que nous avons tenus avec des chefs de produits régionaux, des détaillants et des ingénieurs du monde entier a plus que doublé au cours de l’année écoulée», a souligné M. Hong. «De plus, nous avons mené activement des enquêtes et des recherches sur nos consommateurs et leurs habitudes d’utilisation de la télévision en constante évolution.» Mais ce travail acharné a porté ses fruits, comme l’a noté Hong: «La pandémie a été un défi pour tous, mais elle nous a également fourni une occasion précieuse de revenir sur ce qui compte vraiment pour nous et nos utilisateurs.»

Exploiter le travail d’équipe pour s’adapter aux dernières tendances

Il est indéniable que les téléviseurs grand public grand public sont de plus en plus volumineux et que les normes de qualité d’image sont plus élevées que jamais. Cependant, les récents changements dans la télévision et les tendances comportementales ont vu les planificateurs de produits de Samsung se tourner vers le développement d’écrans hyper-personnalisés capables de s’adapter aux modes de vie individuels des consommateurs.

«Les dernières années ont été une période d’introspection pour beaucoup de gens et l’auto-amélioration est devenue la force motrice de nombreux achats dans le monde», a déclaré Lee. «Selon un rapport de Salesforce, 5 consommateurs sur 10 ont répondu qu’ils envisageraient de remplacer un produit par une marque différente si celle-ci n’offrait pas une expérience vraiment personnalisée.»

Mais ce changement des tendances comportementales n’a pas abouti à une transformation complète de la planification stratégique de l’équipe. «La qualité de l’image et le design ont été nos principales priorités depuis le lancement de notre premier téléviseur, et l’évolution des modes d’utilisation des consommateurs, ainsi que le besoin accru de fournir une expérience unique en son genre, sont ce qui a finalement conduit à la création de ce la gamme Neo QLED de l’année », a expliqué Lee.

Le modèle Neo QLED 43 pouces de Samsung a également été créé grâce à cette façon de penser aux multiples facettes. «Au départ, nous n’avions pas envisagé de développer des tailles inférieures à 55 pouces pour la gamme QLED étant donné la tendance de l’industrie qui a vu les consommateurs adopter des modèles d’écran plus grands», a noté Hong. «Cependant, à la suite d’une étude que nous avons entreprise, nous avons appris qu’il existe également une demande croissante pour des« seconds »écrans et des écrans plus personnalisés utilisés dans les environnements de bureau ainsi que dans les paramètres de famille et de jeu.»

Selon l’étude menée par Samsung, l’avènement de la « nouvelle norme » qui a vu les consommateurs passer de plus en plus de temps à la maison a semblé accélérer différents cas d’utilisation de la télévision grand public et il y a eu une augmentation de l’intérêt pour les écrans plus petits. «Nous avons constaté une demande accrue d’écrans de petite et moyenne taille», a déclaré Lee. «Mais lorsqu’il s’agit de développer ces téléviseurs plus petits, il ne s’agit pas simplement de réduire la taille. Chaque pièce d’ingénierie doit être adaptée à un modèle de forme différente, et tout, de la chaîne d’approvisionnement à la ligne de production, doit être personnalisé pour chaque produit. » En fin de compte, le travail d’équipe a tout réuni: «Nous nous sommes rapidement réunis avec l’équipe d’ingénierie et avons commencé à développer les modèles phares plus petits pour la sortie cette année – le travail d’équipe à son meilleur!»

Développer Neo QLED pour devenir le hub de divertissement ultime

«Une autre tendance passionnante que nous avons remarquée depuis le début de 2020 est que beaucoup de gens jouent à plus de jeux, que ce soit sur leur mobile, leur ordinateur ou leur téléviseur», a noté Hong. Selon un rapport récent de l’Entertainment Software Association (ESA), il y a environ 214 millions de joueurs aux États-Unis seulement, 75% des ménages ayant au moins un membre jouant régulièrement à des jeux.

«Le jeu est devenu une activité de groupe amusante pendant la pandémie, en particulier pour ceux qui cherchent à se connecter avec les autres», a souligné Hong. «Naturellement, nous avons intégré cette tendance dans nos derniers produits pour offrir une expérience de jeu unique en son genre. Ces fonctionnalités dédiées sur le Neo QLED 2021 incluent une vue de jeu ultra-large et la toute nouvelle interface de jeu Game Bar, tout en conservant l’un des décalages d’entrée les plus bas dans chaque catégorie de téléviseurs. »

Hong, en particulier, est fan de ces ajouts centrés sur le jeu à la gamme QLED. «Personnellement, j’apprécie la fonction Super Ultra-Wide Game View, qui permet aux joueurs de découvrir des jeux ultra-larges. Il s’agit d’une fonctionnalité totalement nouvelle pour les téléviseurs avec ses rapports d’aspect 21: 9 et 32: 9, et ce champ de vision élargi est idéal pour trouver des objets cachés ou découvrir des ennemis qui se cachent dans un coin pendant que vous jouez. «

Maintenir l’héritage de Samsung en matière de qualité d’image et de design supérieurs

Hong et Lee conviennent que la dernière gamme Neo QLED ne serait rien sans les 15 dernières années d’innovation en matière d’affichage. «En fin de compte, les nouvelles fonctionnalités du QLED et la stratégie de différenciation des produits ne mèneraient pas à grand-chose sans notre solide base en matière de qualité d’image et de design», a souligné Hong.

Lee, qui a dirigé des études sur l’utilisation de QLED sur les marchés mondiaux, a convenu qu’il s’agissait d’une tendance universelle qui continue de guider le choix des consommateurs. «La gamme Neo QLED est un produit qui reflète une étude méticuleuse des comportements et des priorités des utilisateurs», a-t-il noté. «Nous sommes conscients qu’il y a de nombreux facteurs à prendre en compte lors de l’achat d’un nouveau téléviseur, mais en fin de compte, c’est la superbe qualité d’image et le design élégant offerts par les téléviseurs Samsung qui fournissent le plus de satisfaction à nos clients.»

La ligne Neo QLED représente la toute dernière itération de cette excellence fondamentale. «En particulier, nos téléviseurs Neo QLED sont équipés de la technologie Quantum Matrix et des processeurs Neo Quantum, qui améliorent la qualité de l’image grâce à une technologie de conversion ascendante de pointe qui exploite les Mini LED Quantum qui sont 1/40 de la taille des LED conventionnelles», a expliqué Lee. «Ces technologies sont le point culminant des avancées technologiques de pointe de l’industrie, qui travaillent toutes ensemble pour offrir une qualité d’image inégalée aux utilisateurs dans n’importe quel environnement de visualisation.»

Les LED Quantum Mini innovantes de la gamme 2021 Neo QLED ont en fait joué un rôle très important dans les mises à niveau de conception. «Il est normal qu’avec une qualité d’image aussi époustouflante et des expériences audio immersives, nous cherchions également à améliorer le design du téléviseur», a expliqué Hong. «En raison de la taille des LED Quantum Mini, nous avons pu modifier le facteur de forme du téléviseur pour lui donner un design fin et minimaliste. C’est une pièce d’appoint moderne qui convient à n’importe quel intérieur, tout cela grâce à la maîtrise technique de Samsung. »

Regard vers 2022 – et au-delà

«Je pense que le fait que nous ayons réussi à convaincre les consommateurs au cours des 15 dernières années témoigne du dévouement et de l’engagement de Samsung à développer des produits qui répondent aux besoins des consommateurs», a noté Lee. «En particulier, depuis l’introduction de notre gamme QLED en 2017, nous avons constaté une augmentation rapide de notre part de marché dans le segment de la télévision haut de gamme, dont nous sommes très fiers.»

Sur la base du succès de Neo QLED, l’équipe de planification des produits TV de Samsung est en train de développer une nouvelle gamme de produits impressionnante et révolutionnaire pour 2022. «Il n’y a vraiment jamais de moment ennuyeux pendant le cycle de développement», a noté Lee. «Nous sommes déjà très enthousiastes pour notre programmation 2022, et nous espérons que cela nous verra prolonger notre titre de n ° 1 sur le marché mondial de la télévision jusqu’en 2022 pour une séquence de 16 ans.»