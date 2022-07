[Interview] Comment Samsung Electronics s’est efforcé d’offrir une expérience télévisuelle immersive grâce au meilleur son – Samsung Global Newsroom

Recherche Samsung1 America’s Audio Lab s’est efforcé d’atteindre son mandat consistant à «amener la technologie audio de Samsung au sommet de l’industrie» depuis sa fondation. Qu’il s’agisse d’apporter des améliorations dans la sphère audio pure ou de devenir un leader dans l’avancement de la technologie du son TV, le laboratoire audio a surpris l’ensemble du secteur avec des solutions innovantes, notamment les technologies Q-Symphony et OTS (Object Tracking Sound).

Suite à la sortie de la barre de son ultra mince HW-S800B pour la gamme de téléviseurs QLED de Samsung, qui a été dévoilée plus tôt cette année au CES, Samsung Newsroom s’est entretenu avec Ema Souza Blanes du laboratoire audio de Samsung Research America. Elle est la personne derrière le processus de validation des produits et de recherche qui comprend d’innombrables tests d’écoute, qui sont tous menés pour offrir les meilleures expériences de visionnage immersives possibles avec le son le plus fin.

1. Parlez-nous brièvement de vous et de votre rôle au sein du Samsung Audio Lab.

Je suis un ingénieur du son français, et après avoir été diplômé de l’école d’ingénieur Arts et Métiers ParisTech (ENSAM) et de l’Université Paris-Saclay, j’ai rejoint le laboratoire audio de Samsung Research America à Valence, en Californie. Mon rôle au sein du laboratoire audio est d’effectuer des tests d’écoute pour la validation du produit et à des fins de recherche globale.

2. Quelle est la tendance nouvelle ou récente dans l’industrie de la barre de son ?

L’immersion est un sujet d’actualité dans le développement des barres de son, avec l’inclusion de technologies audio plus avancées telles que Dolby Atmos dans l’audio domestique. Les barres de son ont également naturellement suivi la tendance du design des téléviseurs dans le but de se fondre dans le décor de la maison avec une construction élégante et discrète. Cependant, malgré ces nouvelles conceptions minces, la qualité sonore et l’immersion restent au cœur du développement de la barre de son.

3. Samsung a récemment lancé la barre de son ultra-mince HW-S800B. Quels étaient certains des principaux objectifs de ce modèle ?

Le processus de conception du HW-S800B visait à combiner tous les aspects de ces tendances récentes en un seul produit. Notre objectif était de développer une barre de son qui se marie parfaitement avec des écrans discrets tels que The Frame, qui nous a mis au défi en matière de personnalisation et d’optimisation en raison de sa conception mince.

4. La profondeur et la hauteur de la barre de son sont de 1,6″ x 1,5″, ce qui est une taille difficile pour inclure tous les amplificateurs et haut-parleurs multicanaux. Pouvez-vous décrire certains des défis auxquels vous avez été confrontés au cours du processus de développement ?

La plupart des barres de son sur le marché qui sont conçues pour être minces ou petites ont généralement une intégration plus faible du caisson de basses à la barre de son. Le résultat est un son coloré, surtout quand il s’agit de voix. Le défi consistait à éviter cet effet et à faire en sorte que les voix soient maintenues au centre du champ sonore. Cela nécessitait des transducteurs de barre de son personnalisés et une conception capable d’une faible fréquence de croisement vers le subwoofer.

5. Nous avons remarqué que le subwoofer semble différent des modèles précédents. Pouvez-vous détailler cette différence ?

La plupart des subwoofers disposent d’un port pour améliorer la réponse des basses. Étant donné que le subwoofer du HW-S800B a un boîtier plus petit qui limite la taille du port, nous avons reconnu que cela provoquerait un mouvement d’air turbulent, entraînant une distorsion et moins de basses. Cette contrainte a été résolue en concevant un radiateur passif personnalisé à la place d’un port et d’un woofer de 6,5 pouces à longue excursion capable de déplacer autant d’air qu’un woofer plus grand.

6. Semblable à d’autres barres de son Samsung haut de gamme, ce modèle dispose d’une connexion sans fil entre la barre de son et le téléviseur ainsi que de la technologie audio Dolby Atmos. Pourquoi les consommateurs devraient-ils vouloir ces fonctionnalités ?

Les barres de son 2022 de Samsung sont livrées avec la connectivité sans fil Dolby Atmos, une connexion sans fil Smart TV à la barre de son dans laquelle l’écran et les haut-parleurs de la barre de son offrent une expérience audio incroyable sans câbles gênants. Il permet des configurations de montage mural plus fluides en minimisant le nombre de câbles visibles. Personne ne veut que sa maison soit encombrée ou désorganisée, et nous vivons à une époque où de plus en plus de consommateurs recherchent des produits qui allient parfaitement leur style sophistiqué et personnel à l’intérieur et à l’extérieur de la maison avec l’innovation technologique pour une meilleure expérience connectée. Je crois que nos barres de son illustrent ce désir que nous voyons dans l’industrie de l’électronique grand public.

7. La technologie sonore Q-Symphony de Samsung s’est également considérablement améliorée au cours de la dernière année. Quelles sont certaines des mises à niveau par rapport à la version précédente ?

Dans les modèles de téléviseurs 2021, Q-Symphony combinait la puissance des haut-parleurs supérieurs et de la barre de son. Le nouveau Q-Symphony améliore le son surround et la sensation d’immersion grâce à la technologie de séparation des canaux. Cela permet à la barre de son et aux haut-parleurs du téléviseur de fonctionner avec tous les haut-parleurs des téléviseurs, y compris les haut-parleurs du haut, du bas et des côtés, offrant un paysage sonore étendu et puissant.

8. Y a-t-il autre chose que nous devrions savoir sur l’Audio Lab et votre travail ?



La réalisation de tests d’écoute est cruciale pour garantir la qualité de nos produits. Chez Samsung, nous travaillons en étroite collaboration avec nos auditeurs qualifiés dans des tests d’écoute variés et rigoureux où ils donnent leur avis sur nos produits, y compris la comparaison entre nos modèles précédents. Le HW-S800B ne fait pas exception et a montré des résultats convaincants tout en rivalisant avec des barres de son beaucoup plus grandes.

1 Samsung Research, agissant en tant que centre de R&D avancé de Samsung Electronics, dirige le développement de technologies futures pour la division Device eXperience (DX) de la société.