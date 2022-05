[Interview] Comment Samsung Electronics a obtenu la première reconnaissance validée par Pantone du secteur pour les écrans HDR – Samsung Global Newsroom

Les tous nouveaux modèles de téléviseurs QLED 2022 de Samsung Electronics sont devenus les premiers écrans HDR Pantone Validated™ au monde pour les couleurs Pantone Matching System (PMS) et Pantone SkinTone. Pantone est la principale autorité dans l’industrie mondiale de la couleur et plus de 10 millions de designers et de producteurs dans le monde font confiance aux produits et services Pantone pour aider à définir, communiquer et contrôler la couleur, de l’inspiration à la réalisation.

Cette reconnaissance, une première pour un fabricant mondial de téléviseurs, a été décernée aux téléviseurs QLED de Samsung pour leur véritable expression des couleurs de plus de 2 000 couleurs Pantone, ainsi que pour les 110 nouvelles teintes de peau.

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Ed Hattenberger, Senior Technical Product Manager chez Pantone, qui a accumulé plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la couleur et gère le programme Pantone Validated.

Q. Quel est votre rôle actuel et qu’implique-t-il ?

R. En tant que chef de produit technique senior, j’utilise ma connaissance de la couleur pour aider les entreprises à concrétiser leur vision créative, de la conception et des spécifications à la production finale. Je dirige également l’innovation de divers produits de couleur numérique chez Pantone, y compris Pantone Validated, notre processus de test de couleur en instance de brevet pour les écrans et les imprimantes qui garantit que les produits peuvent simuler la gamme complète de couleurs Pantone et de tons chair et, ce faisant, répondent aux critères rigoureux de Pantone. .

Q. Pourquoi la reproduction précise des couleurs est-elle si importante pour les téléviseurs grand public et comment le programme Pantone Validated a-t-il entrepris d’améliorer cela ?

R. Les consommateurs d’aujourd’hui veulent des marques qui représentent l’égalité, l’inclusivité et l’authenticité, et la véritable fidélité des couleurs de leur expérience de visionnage joue un rôle essentiel. Quel que soit le support – physique ou numérique – les consommateurs recherchent et investissent dans des produits qui reflètent cela. Pantone Validated fournit une couche supplémentaire de confiance au consommateur que les couleurs et les tons de peau vus sur un écran sont reproduits de manière authentique selon les définitions trouvées dans les guides Pantone Color et SkinTone et les processus Pantone Validated associés.

Q. Pour les lecteurs qui ne connaissent pas Pantone Validated, que signifie l’obtention de cette approbation ? Pouvez-vous nous dire en termes simples les normes auxquelles un écran doit répondre ? Pourquoi les consommateurs devraient-ils rechercher la coche Pantone Validated lors de l’achat de leur produit Samsung ?

R. Le logo Pantone Validated signifie qu’un produit, tel qu’un téléviseur ou un écran Samsung HDR, répond aux exigences rigoureuses de test et d’étalonnage de Pantone pour reproduire les couleurs Pantone et les tons chair du monde réel avec un haut niveau de fidélité des couleurs. Notre processus Pantone Validated a été créé par des scientifiques et des techniciens de la couleur chez Pantone avec des décennies d’expérience dans la couleur. Il utilise un processus de test rigoureux, en instance de brevet, qui exploite la technologie avancée de gestion des couleurs X‑Rite et Pantone. Au cours de la dernière décennie, nous avons testé et qualifié des centaines d’appareils couleur grand public et professionnels des principaux fabricants du monde entier.

Q Samsung a reçu deux prix — Validé Pantone et validé Pantone SkinTone. Pouvez-vous décrire brièvement ce que Pantone SkinTone Validated signifie pour les consommateurs et en quoi il est différent de Pantone Validated ?

A. Pantone Validated utilise la bibliothèque numérique universellement reconnue Pantone Matching System (PMS) et teste objectivement plus de 2 000 couleurs Pantone. Pour Samsung, nous avons testé les couleurs PMS en mode High Dynamic Range (HDR) pour des capacités de rendu des couleurs maximales.

Pantone SkinTone Validated est une extension du programme Pantone Validated et teste la reproduction des couleurs sur la base de 110 tons de peau uniques, tous disponibles dans le Pantone SkinTone Guide. Ce guide est le premier guide scientifiquement fondé intégrant les mesures physiques de milliers de tons de peau réels de tout le spectre des ethnies, des zones géographiques et des âges.

Pantone SkinTone Validated garantit que les modèles testés des principales sociétés de télévision et d’affichage peuvent représenter avec précision la palette de tons de peau du monde. Cela aide les marques à démontrer aux consommateurs que leurs produits et leur technologie sont plus inclusifs que jamais.

Q. D’après votre expérience avec les téléviseurs Samsung, qu’est-ce qui vous ressort des qualifications Pantone Validated que ces modèles ont reçues ? Pouvez-vous nous dire des faits intéressants ou des points de données qui démontrent comment les téléviseurs Samsung ont reçu l’approbation Pantone Validated ?

R. Samsung est le premier fabricant de téléviseurs et d’écrans HDR au monde à participer et à recevoir Pantone Validated et Pantone SkinTone Validated. Cela témoigne de l’engagement de Samsung à être un leader du marché. Leur confiance dans l’adoption de Pantone Validated est la preuve inébranlable de leur volonté de fournir des produits de télévision et d’affichage de classe mondiale.

Q. La technologie Quantum Dot de Samsung est entièrement axée sur la couleur. Au lieu de produire des bleus et des rouges standard, il affiche des bleus et des rouges très spécifiques, offrant un niveau de précision intense dans la reproduction des couleurs. Selon vous, quel rôle cela a-t-il joué dans l’obtention de la validation Pantone ?

R. Au cours de nos tests de mesure, nous avons constaté que la technologie Quantum Dot de Samsung fournit la gamme complète de couleurs, même à une luminosité maximale. Parce que le processus de test Pantone SkinTone Validated est extrêmement méticuleux, il signalera rapidement tout écart par rapport à ses couleurs Pantone SkinTone cibles à une variété de niveaux de luminosité. La technologie HDR et Quantum Dot de Samsung et les capacités associées permettent à ces téléviseurs d’atteindre et de maintenir les exigences de fidélité des couleurs pour devenir Pantone SkinTone Validated.

Q Selon vous, que nous réserve l’avenir de Pantone ?

A. Pantone reste attaché à la communication et à l’inspiration des couleurs. Nous travaillons sur des solutions qui aident les marques et les créateurs à faire le pont entre les mondes numérique et physique et à garantir une expérience client cohérente – en personne, sur un écran ou dans la méta. Nous continuerons à développer des produits numériques innovants qui prennent en charge les workflows de contenu numérique d’aujourd’hui. Associées aux produits et à la technologie X-Rite, les solutions Pantone peuvent aider à concrétiser l’intention créative dans la forme finale du produit de n’importe quelle marque.