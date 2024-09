[Interview] Comment l’Odyssey OLED G8 de Samsung donne vie au combat dans « Solo Leveling:ARISE » – Samsung Newsroom France

« L’Odyssey OLED G8 a été incroyablement utile pour les discussions avec l’équipe artistique, nous permettant de discuter des couleurs et des expressions plus en détail »

– Hwang Junha, responsable du donjon, « Solo Leveling:ARISE »

Dans le monde de la production de jeux, transformer une histoire populaire en une expérience immersive et interactive est à la fois un défi et un art. Solo Leveling:ARISE,[1] La première adaptation en jeu de la franchise Solo Leveling, qui a captivé des millions de personnes avec plus de 14,3 milliards de vues dans le monde, est un parfait exemple de cette transformation. Alors que l’industrie du jeu vidéo repousse les limites de la narration visuelle, la technologie derrière l’écran joue un rôle crucial pour donner vie à ces univers dynamiques.

Pour explorer cette fusion entre créativité et technologie, Samsung Newsroom s’est entretenu avec les développeurs de Solo Leveling:ARISE. Ils ont partagé leurs réflexions sur la manière dont ils ont capturé l’action intense et les visuels élégants du webtoon dans le jeu, et sur la manière dont l’Odyssey OLED G8 a joué un rôle déterminant dans ce processus.



Fondée en 2000, Netmarble est devenue un leader de l’industrie du jeu en Corée, grâce à des stratégies innovantes et à des partenariats solides avec des studios tiers. Depuis 2012, la société s’est imposée dans le jeu mobile avec des titres populaires comme Modoo Marble, Seven Knights et Solo Leveling: ARISE. S’appuyant sur son succès national, Netmarble étend désormais sa portée mondiale, offrant des expériences de jeu captivantes aux joueurs du monde entier.

«[With the Odyssey OLED G8,] « J’ai pu voir plus clairement les animations d’attaque, ce qui m’a aidé à esquiver avec plus de précision. J’ai également remarqué des effets et des détails d’arrière-plan qui m’avaient échappé auparavant. »

Kim JaeSeong, partie d’équilibrage de combat, Solo Leveling:ARISE’

Q : Quels sont vos rôles dans le développement de Solo Leveling:ARISE ?

Junha: Je suis responsable de la création des donjons et des monstres de Solo Leveling:ARISE. Cela comprend la conception des environnements dans lesquels se déroulent les combats et le développement des monstres que les joueurs rencontrent. Essentiellement, j’établis la META du jeu pour garantir aux joueurs une expérience de combat enrichissante et engageante.

*META : acronyme de « Most Effective Tactics Available », représentant les stratégies ou approches optimales utilisées par les joueurs dans un jeu.

Jae Seong : Je suis en charge de l’équilibrage des combats. Mon rôle est de permettre aux joueurs de créer leurs propres styles de combat en combinant divers éléments comme les armes, les compétences, les chasseurs et les ombres. Les joueurs apprécieront les commandes et les actions dépendantes des combinaisons, ainsi que la variété de buffs et de debuffs accordés aux personnages et aux ennemis, qui améliorent encore leurs attaques pour éliminer les donjons et les boss difficiles.

Q : Pouvez-vous nous donner un aperçu de Solo Leveling:ARISE ? Quel a été votre objectif principal lors du développement du jeu ?

Junha: Solo Leveling:ARISE est un RPG d’action basé sur Mise à niveau en solole webtoon populaire. Nous nous sommes efforcés de rester fidèles à l’œuvre originale tout en tirant parti de notre expertise pour améliorer l’expérience avec des scènes d’action de haute qualité et des cinématiques, immergeant les joueurs d’une manière que seul un jeu peut faire.

Jae Seong : Étant donné la popularité de l’œuvre originale, notre objectif était de retranscrire fidèlement le style de combat unique de chaque personnage tel qu’il est représenté dans le webtoon. Dans le jeu, nous permettons aux joueurs d’expérimenter différentes compétences et armes. De plus, nous voulions offrir quelque chose de spécial, c’est pourquoi nous avons inclus du contenu inédit et original ainsi que des histoires en coulisses qui n’étaient pas dans le webtoon. Cela ajoute une nouvelle dimension au jeu, améliorant l’expérience globale.

Junha: Pour Solo Leveling:ARISE, nous voulions des combats rapides et la liberté d’adopter différents styles de combat. L’objectif était d’éviter une approche unique et de permettre aux joueurs d’adapter leurs stratégies en fonction du boss ou du défi auquel ils sont confrontés.

Jae Seong : Notre objectif était d’équilibrer les différents personnages, monstres et donjons pour offrir des expériences de combat variées. Pour chaque personnage, nous avons ajouté des compétences et des combos spécifiques en plus de leurs capacités uniques de la série originale. Le défi était de maintenir l’équilibre en modifiant les portées d’attaque, les taux de dégâts et la vitesse pour rendre le combat plus engageant, en particulier lorsque l’on joue en équipe.

Q : En tant que développeur de jeux, quels sont selon vous les éléments les plus importants de l’environnement de jeu pour les joueurs ? L’Odyssey OLED G8 a-t-il répondu aux attentes lors du développement et des tests ?

Jae Seong : Dans le jeu d’action RPG Solo Leveling:ARISE, les joueurs s’appuient fortement sur les informations visuelles telles que les mouvements des personnages et les environnements détaillés pendant les combats. Il est donc essentiel de disposer d’un écran capable de présenter clairement ces informations. Un écran large, en particulier, améliore la visibilité des mouvements des personnages et offre un champ de vision plus large, vous aidant à saisir chaque détail lors de batailles intenses.

L’écran large et la haute résolution de l’Odyssey OLED G8 ont permis de saisir facilement les moindres détails du jeu. Cela aide également les joueurs à mieux jouer. Par exemple, j’ai pu voir plus clairement les animations d’attaque, ce qui m’a aidé à esquiver avec plus de précision. J’ai également remarqué des effets et des détails d’arrière-plan qui m’avaient manqué auparavant.

Junha: Un moniteur exceptionnel comme l’Odyssey OLED G8, doté d’un excellent contraste et de couleurs vives, peut vraiment faire ressortir le style artistique unique du jeu, que vous exploriez des portes ou invoquiez des ombres. L’Odyssey OLED G8 a prouvé sa valeur dans le processus de développement du jeu. Les images claires et la large gamme de couleurs de l’OLED 4K ont été incroyablement utiles pour les discussions avec l’équipe artistique sur les effets des personnages, nous permettant de discuter des couleurs et des expressions plus en détail.

Q : Quels autres aspects sont importants pour les RPG basés sur l’action ?

Jae Seong : Un taux de rafraîchissement élevé est essentiel pour un jeu fluide. Il garantit des transitions d’écran fluides, sans déchirure ni saccades, ce qui réduit la fatigue oculaire et rend l’expérience de jeu plus fluide et plus agréable.

Junha: Pour profiter pleinement des combats intenses et des animations des personnages dans Solo Leveling:ARISE, vous avez besoin d’un moniteur avec un temps de réponse rapide et une haute résolution. Le taux de rafraîchissement élevé de l’Odyssey OLED G8 a rendu les combats plus intenses. se sentir sans couture et lisse.

Q: Quelles fonctionnalités de l’Odyssey OLED G8 recommanderiez-vous aux joueurs de Solo Leveling:ARISE ?

Junha: L’Odyssey OLED G8 a de nombreux atouts, mais ce qui m’a vraiment marqué, c’est la fonction antireflet OLED. Les autres moniteurs qui utilisent des films antireflets finissent généralement par ternir les couleurs. Ce moniteur, en revanche, réduit les reflets tout en gardant l’image vive et claire.

De plus, la fonction Dynamic Black Equalizer est très utile dans les donjons sombres, car elle permet de repérer plus facilement les détails cachés et d’améliorer l’expérience de jeu globale. Je recommande vivement aux joueurs de profiter de cette fonctionnalité pour améliorer leur expérience de jeu et profiter de chaque détail.

*OLED sans reflets : une technologie vérifiée UL qui réduit l’éblouissement des sources lumineuses externes et fournit un écran 54 % moins brillant qu’un film antireflet classique.[2]

* Égaliseur noir dynamique : une fonctionnalité qui analyse la luminosité des scènes de jeu et ajuste automatiquement la netteté, la saturation et les détails noirs, tout en améliorant la visibilité dans les zones sombres, permettant des niveaux de noir plus détaillés.

Jae Seong : Une fonctionnalité que les joueurs trouveront très utile est la barre de jeu. En sélectionnant le genre auquel vous jouez, la barre de jeu optimise automatiquement la qualité de l’image et du son pour ce genre spécifique. En fonction du genre sélectionné, la luminosité de l’écran est ajustée pour une meilleure visibilité et offre un son plus riche, ce qui vous plonge vraiment plus profondément dans le jeu.

Q : Quelles dernières réflexions pour les joueurs qui apprécient Solo Leveling:ARISE ?

Junha: J’espère que vous pourrez vous immerger pleinement dans l’incroyable art et le combat de Solo Leveling:ARISE avec un moniteur de jeu prenant en charge un taux de rafraîchissement et une résolution élevés. L’Odyssey OLED G8, avec son écran 4K 240 Hz et son temps de réponse rapide, est un excellent choix pour ce jeu.[3]

Jae Seong : Les fonctionnalités de jeu de l’Odyssey OLED G8 en font un excellent choix pour un gameplay fluide et immersif. Mon conseil est d’expérimenter différentes stratégies et styles de combat dans Solo Leveling:ARISE, pour trouver votre propre style de jeu et vraiment tirer le meilleur parti de l’expérience.

