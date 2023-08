[Interview] Comment les téléviseurs Samsung et le RNIB établissent une nouvelle référence en matière de technologie accessible – Samsung Global Newsroom

Robin Spinks, responsable de la conception inclusive au Royal National Institute of Blind People (RNIB), a consacré sa carrière à la création d’un environnement inclusif. Dans ce rôle, il représente non seulement les deux millions de personnes aveugles ou malvoyantes au Royaume-Uni, mais plaide également pour le développement d’une technologie inclusive dans le monde entier.

Il existe de nombreuses nuances autour de l’inclusivité technologique, des idées fausses répandues sur les handicaps aux besoins uniques de chaque individu. Grâce au partenariat entre Samsung et RNIB, Robin apporte son point de vue et son expertise pour aider les deux organisations à naviguer dans ces complexités dans le but ultime de créer des « écrans pour tous ».

Samsung Newsroom s’est entretenu avec Robin pour faire la lumière sur ce à quoi ressemble la technologie inclusive d’aujourd’hui, discuter son travail avec Samsung et obtenez son point de vue sur ce que l’avenir nous réserve dans le monde de l’accessibilité.

Robin Spinks est responsable de la conception inclusive à l’Institut national royal des personnes aveugles (RNIB), fer de lance des efforts en matière d’accessibilité des services numériques et des produits à l’échelle mondiale. Avant de rejoindre RNIB, Robin a passé cinq ans en Afrique à travailler en collaboration avec des ONG, des gouvernements étrangers et une société de technologie d’assistance leader au Royaume-Uni pour créer une solution de lecture et d’agrandissement d’écran abordable et sur mesure pour les environnements à faibles ressources. Maintenant au RNIB depuis près de 15 ans, il continue de plaider pour une technologie inclusive.

Évaluation du besoin de technologie accessible

Spinks et son équipe travaillent pour améliorer la conception et la convivialité des produits et services afin de s’assurer qu’ils sont accessibles à tous, tout en renforçant l’engagement de l’organisation à améliorer la convivialité et l’accessibilité dans tous les aspects de la vie quotidienne.

Plaider pour l’accessibilité à travers un portefeuille aussi diversifié de produits et de services s’accompagne de difficultés uniques, a souligné Spinks. « Certaines personnes bénéficieront du grossissement, donc l’activation d’une fonctionnalité de zoom sur une partie de l’écran, par exemple, aidera à optimiser leur expérience de visionnage. Certains peuvent avoir besoin d’aide pour détecter les bords ou rendre les bords plus discernables afin de pouvoir suivre l’action à l’écran », explique Spinks.

La technologie d’aujourd’hui est plus intégrée que jamais dans notre vie quotidienne et il existe d’innombrables possibilités d’innover autour de l’expérience utilisateur. Samsung et RNIB se sont lancés dans ce partenariat pour façonner l’avenir du visionnage accessible en créant des fonctionnalités uniques, puissantes et accessibles qui innoveront l’expérience de visionnage pour tous.

Le pouvoir du partenariat : la mission conjointe de Samsung et du RNIB pour une meilleure accessibilité

Les téléviseurs traditionnels peuvent présenter des défis pour les personnes vivant avec une déficience visuelle. Samsung et RNIB, cependant, ont travaillé en collaboration pour résoudre ce problème pendant près d’une décennie, tirer parti de la puissance de la technologie pour créer une expérience de visionnage plus inclusive.

RNIB est fortement impliqué dans le test des fonctionnalités d’accessibilité des utilisateurs, en tirant parti des informations de la communauté et des points faibles pour stimuler l’innovation. Combinés aux prouesses technologiques et au leadership de Samsung dans l’industrie de la télévision, les téléviseurs et écrans intelligents Samsung continuent d’intégrer des améliorations révolutionnaires dans leurs caractéristiques et fonctions d’accessibilité.

Certaines fonctionnalités populaires telles que le mode Relumino sont nées de ce partenariat.1 Le mode Relumino est conçu pour aider à améliorer l’expérience de visionnage des personnes malvoyantes, permettant à davantage de personnes de s’engager et de profiter de leur contenu préféré. En améliorant des parties spécifiques des vidéos, telles que la mise en évidence des contours et l’amélioration du contraste, de la couleur et de la netteté, il est plus facile de discerner le contenu à l’écran et de suivre toutes les actions. Cette fonctionnalité importante est conçue pour être puissante et personnalisable, afin qu’elle puisse fonctionner comme une solution pour tous.

Les efforts de collaboration entre Samsung et RNIB ont un impact réel, et parmi les nombreuses entreprises avec lesquelles RNIB travaille, le partenariat avec Samsung se démarque, selon Spinks. « Samsung est en tête du peloton en matière de télévision accessible, pas seulement ici au Royaume-Uni mais dans le monde entier », a-t-il déclaré. « Cela a été une chose brillante de faire partie de cette histoire et de continuer à la voir se développer et évoluer professionnellement et personnellement. Cela a été vraiment gratifiant de faire partie de quelque chose d’aussi puissant.

Grâce à ce partenariat, les téléviseurs intelligents de Samsung ont obtenu la certification « Essayé et testé » du RNIB, qui est décernée aux produits en fonction de leur adéquation aux personnes aveugles ou malvoyantes. Non seulement cette certification aide à guider les décisions d’achat des consommateurs, mais elle tient également les fabricants responsables de concevoir des produits en pensant à tous les utilisateurs.

Un aperçu de l’avenir de la technologie accessible

Le mode Relumino de pointe de Samsung transforme le divertissement à domicile, le rendant plus inclusif et accessible à tous. Et d’après l’expérience de Spinks, la réception du mode Relumino a été positive. Alors pourquoi ne pas étendre sa portée ?

Spinks a souligné qu’il y a aujourd’hui deux millions de personnes au Royaume-Uni avec une perte de vision importante, et d’ici 2050, ce nombre devrait doubler pour atteindre quatre millions – un nombre considérable de personnes qui bénéficieraient d’une augmentation de la technologie accessible. « Pensez à tous les appareils qui ont une interface ou un écran numérique. Je pense qu’il serait intéressant d’examiner ces autres appareils et d’autres applications, où le mode Relumino pourrait être utile.

Spinks a suggéré que ce type de technologie devrait être étendu à une gamme de produits que les consommateurs rencontrent quotidiennement. Utiliser des kiosques publics pour commander de la nourriture, acheter un billet de train, se connecter numériquement au cabinet du médecin, et tout le reste devrait être une expérience équitable et accessible pour tous. « Notre quête est vraiment de parvenir à une culture où il n’y a pas d’obstacles pour les personnes ayant une perte de vision lorsqu’elles accèdent au monde numérique », a-t-il déclaré.

Alors que nous nous tournons vers l’avenir de la technologie accessible, il envisage un «mélange dynamique de technologies grand public intégrées accrues» et un soutien plus spécialisé pour des cas d’utilisation spécifiques. Il voit la nécessité pour l’accessibilité de se développer parallèlement aux systèmes d’exploitation.

Lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait aux entreprises ou aux concepteurs qui cherchent à développer des fonctionnalités d’accessibilité, il a répondu : « Avant tout, parlez aux utilisateurs et écoutez leurs histoires. Écoutez activement et comprenez les obstacles auxquels ils sont confrontés et, si vous le pouvez, utilisez un peu de simulation qui vous permet d’apprendre et de comprendre cela. » Il a poursuivi en disant : « L’une des meilleures choses à propos de l’investissement dans l’accessibilité est que tout le monde bénéficie des fruits de votre travail. »

Au centre de tout cela se trouve une excellente expérience utilisateur pour tout le monde. « C’est l’élément critique et, en fin de compte, c’est sur quoi il sera jugé – sa facilité et son plaisir d’utilisation », ajoute Spinks. « Il s’agit de créer et de co-créer des expériences réfléchies que les gens ne trouvent pas seulement faciles à utiliser, mais qu’ils veulent revenir en arrière et utiliser encore et encore parce qu’ils apprécient l’expérience. »

Spinks a noté que les concepteurs, les fabricants et les ingénieurs doivent adopter une attitude avant-gardiste pour améliorer l’expérience utilisateur, offrant une feuille de route pour l’avenir de la technologie inclusive. « Les gens parlent de progrès technologique, mais de notre point de vue, ce n’est un progrès que s’il est équitable », a-t-il déclaré. « Si la technologie est intrinsèquement visuelle, elle est alors exclusive et les personnes ayant une déficience visuelle ont plus de mal à participer pour profiter de ces technologies. »

Samsung et RNIB comprennent cela, en particulier en ce qui concerne les téléviseurs, car les fonctionnalités d’accessibilité sont conçues pour créer des expériences plus équitables et plus agréables pour tous. « Ce qui est particulièrement impressionnant avec le mode Relumino, c’est qu’il ne perturbe pas visuellement l’image au point où les personnes non malvoyantes n’aimeraient pas regarder », a déclaré Spinks. « Je peux m’asseoir avec ma famille et, pour la première fois, regarder la télévision ensemble. »

Le voyage vers un paysage technologique entièrement accessible est loin d’être terminé, mais avec les efforts combinés de défenseurs engagés comme Robin Spinks et d’innovateurs comme Samsung, des progrès seront réalisés. Samsung et RNIB partagent le point de vue selon lequel les progrès de la technologie accessible soulignent la vérité essentielle : la technologie devrait et doit être pour tout le monde.

Pour en savoir plus sur la technologie accessible de Samsung, visitez https://www.samsung.com/.

Pour plus d’informations sur l’Institut national royal des aveugles, visitez https://www.rnib.org.uk/.

1 Le mode Relumino cible ceux qui souffrent d’une grave perte d’acuité visuelle (Source : OMS, Rapport mondial sur la vision, 2019) et de symptômes de vision floue. Cette fonctionnalité n’est pas destinée à être utilisée dans le diagnostic d’une maladie ou d’autres conditions, ou dans la guérison, l’atténuation, le traitement ou la prévention de toute maladie ou problème médical. Toute information trouvée, acquise ou accessible via cette fonctionnalité est mise à disposition pour votre commodité et ne doit pas être considérée comme un avis médical.

Certaines fonctionnalités peuvent être prises en charge à un moment différent et la disponibilité du service peut ne pas être disponible au moment de l’achat de ce produit. Le mode Relumino est appliqué aux modèles de téléviseurs QN80C, QN90C, QN800C, QN900C et fonctionne uniquement sur les sources fournies via DTV et HDMI. Le mode ne fonctionne pas sur d’autres sources, OTT, etc.