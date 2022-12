[Interview] Comment les plateformes artistiques de Samsung favorisent la diversité et l’inclusion grâce à des collaborations de conception – Samsung Global Newsroom

Des lignes audacieusement dessinées et des couleurs vives dans une œuvre d’art peuvent attirer l’attention d’une personne. Lorsque le spectateur interagit avec l’œuvre d’art, il peut voir à travers les yeux de l’artiste et avoir un aperçu de sa perspective unique.

Les œuvres ci-dessous ont été créées en collaboration avec les concepteurs spéciaux de KIMUSTUDIO (KIMU), une organisation qui fait tomber les barrières sociétales grâce au contenu. Les Special Designers sont une équipe de designers ayant une déficience intellectuelle qui travaillent à la création d’œuvres d’art uniques et captivantes pour le monde.

Désormais, leurs œuvres d’art peuvent être vues sur une variété de plates-formes d’art de Samsung Electronics. Samsung et KIMUSTUDIO se sont réunis pour dévoiler un nouveau projet spécial dans le but d’apporter les pièces et les valeurs uniques et esthétiques de KIMU dans la vie quotidienne des consommateurs. Pour en savoir plus sur le projet Drawing Diversity, Samsung Newsroom a rencontré les membres du projet et a découvert l’équipe et comment cette collaboration s’est concrétisée.

Contenu de la plate-forme d’art : simplement consommer de l’art augmente la valeur de la D&I

“Nous avons longuement réfléchi à ce que les consommateurs de Samsung peuvent faire dans leur vie quotidienne pour nous rejoindre dans la création d’un avenir meilleur”, a déclaré Bora Kim du Corporate Sustainability Center, qui a planifié le projet Drawing Diversity. “Nous pensions que si nous pouvions défendre les valeurs de diversité et d’inclusion (D&I) dans nos produits et services, alors nos consommateurs pourraient naturellement participer à la consommation et à la diffusion de ces valeurs”, a-t-elle expliqué.

“Chez KIMUSTUDIO, tous les membres se complètent et sont placés dans des rôles qui utilisent leurs talents et leurs forces”, a déclaré Yeonji Chee du Corporate Sustainability Center en expliquant comment la coopération avec KIMUSTUDIO a commencé. « KIMUSTUDIO n’apporte pas d’aide unilatérale, mais encourage plutôt chacun à s’accepter tel qu’il est et à libérer son talent. La création d’œuvres d’art de cette manière coïncidait avec notre vision de créer un avenir durable grâce à la collaboration et à la croissance mutuelle avec divers employés, partenaires et parties prenantes.

“En ce qui concerne cette collaboration, nous ne pouvons pas nous empêcher de mentionner la qualité des illustrations de KIMUSTUDIO”, a déclaré Chee. “Tout d’abord, nous avons été fascinés par les œuvres d’art distinctes qui sont uniques à KIMUSTUDIO. Non seulement j’aimais personnellement les couleurs vives et le style charmant des œuvres d’art, mais leur qualité était également exceptionnelle et adaptée pour être présentée à nos consommateurs via les plateformes artistiques de Samsung », a ajouté Chee.

« Les œuvres de KIMU brisent les stéréotypes qui ont précédemment créé des préjugés dans l’art. Au lieu de cela, ils nous aident à offrir de nouvelles perspectives sur les différences entre les gens », a déclaré Kim. “Nous voulions partager les œuvres d’art de KIMU, qui intègrent l’art et les valeurs de D&I de manière transparente, avec les consommateurs via les produits et services de Samsung”, a-t-elle déclaré.

Lorsque les consommateurs achètent les œuvres d’art des designers spéciaux sur les plateformes d’art de Samsung, une partie des bénéfices est immédiatement partagée avec KIMU. De cette façon, les consommateurs peuvent participer à la fois à la promotion des valeurs de D&I dans leur vie quotidienne tout en appréciant les belles œuvres d’art de KIMU.

Partager la valeur de la diversité avec le reste du monde

Les œuvres d’art de KIMU sont créées grâce à la collaboration de nombreuses personnes. Les concepteurs spéciaux et les autres membres de l’équipe travaillent ensemble en utilisant leurs propres talents artistiques uniques, y compris le dessin, la coloration, la conception et plus encore. Au total, 16 designers KIMU ont travaillé ensemble pour le projet Drawing Diversity de Samsung.

Cependant, l’affichage d’œuvres d’art sur des plates-formes d’art est différent de l’affichage d’œuvres d’art dans des galeries, qui était la plate-forme avec laquelle KIMU était le plus familier. Le rôle des appareils électroniques qui affichent les œuvres d’art et les caractéristiques de ces produits, comme l’endroit où ils sont habituellement placés, devaient également être pris en compte. De plus, les participants au projet devaient réfléchir à la manière dont les téléviseurs, les smartphones et les réfrigérateurs sont utilisés dans la vie quotidienne des téléspectateurs.

“Nous avons organisé les différents styles d’œuvres d’art en tenant compte des caractéristiques uniques des plates-formes artistiques de Samsung, qui permettent aux œuvres d’être facilement accessibles dans la vie quotidienne des gens”, a déclaré le PDG de KIMUSTUDIO, Jang-won Nam. « La façon dont nous créons de l’art s’est diversifiée à partir de nos œuvres d’art existantes et nous avons créé de nouveaux motifs, décors et objets artistiques basés sur des projets sur lesquels nous travaillions. En conséquence, nous avons créé des œuvres plus artistiques et présentant une nouvelle aura.

Les œuvres d’art qui sont généralement de forme carrée ont été ajustées en fonction de la taille spécifique de l’appareil, et divers nouveaux motifs, designs et thèmes ont également été créés. De plus, les œuvres d’art affichées sur les réfrigérateurs contiennent généralement de la nature et des animaux, donnant l’impression que la cuisine et l’espace extérieur sont connectés et créent une ambiance plus spacieuse dans la maison.

“Pour Bespoke Atelier et l’Art Store, nous avons pensé à des œuvres d’art qui iraient bien avec les éléments de conception, tels que des couleurs et des formes propres aux appareils électroménagers”, a déclaré Hur. “Pour les thèmes Galaxy, avec lesquels les utilisateurs interagissent quotidiennement sur leurs smartphones, nous nous sommes concentrés sur la création de couleurs ou de styles à la mode qui correspondent aux préférences des utilisateurs.”

Bien que la plate-forme d’affichage des œuvres d’art ait changé, le projet s’est efforcé de maintenir l’ambiance unique de KIMU. Les designers spéciaux Taegyu Lee et ByungHun Song ont participé au projet et ont expliqué le processus de création d’œuvres d’art. “Nous avons essayé de dessiner quelque chose que nous aimons d’une manière unique et ce processus était agréable”, ont déclaré les concepteurs.

“Ce qui me rend le plus heureux, c’est que la plate-forme de contenu de KIMU s’est développée grâce à la collaboration avec Samsung, une entreprise qui compte des consommateurs dans le monde entier”, a déclaré Ran Hur, responsable de l’équipe Bridge de KIMU, qui est en charge de l’embauche de concepteurs spéciaux pour les partenariats. “Nous espérons que les œuvres d’art de KIMU auront une influence positive et aideront KIMU à se rapprocher de son objectif de faire tomber les barrières grâce au contenu.”

Les plates-formes artistiques de Samsung mettent en lumière la valeur de la D&I à différents endroits

Trois divisions commerciales de Samsung ont participé à ce projet collaboratif, faisant de cette collaboration un nouveau défi pour KIMU.

“La direction et la valeur recherchées par chaque plate-forme étaient claires, donc trouver un moyen optimal de les développer a été une expérience agréable et précieuse.” a déclaré le PDG Nam.

Les responsables de chaque division commerciale en charge d’exposer les œuvres de KIMU ont également expliqué leur point de vue sur le projet.

Comment travailler ensemble pour créer du contenu fait tomber les barrières dans le monde

“KIMU, où les concepteurs spéciaux et les autres membres de l’équipe jouent tous un rôle essentiel dans la création de contenu, montre ce qu’est D&I”, a déclaré Bora Kim.

“Avec ce projet, j’espère que nous pourrons également prendre en compte les valeurs de D&I et de durabilité lors de la planification d’autres services”, a déclaré Chee. “J’espère également que nous pourrons continuer à élargir la diversité des créateurs qui fournissent du contenu pour les différents services de Samsung, ainsi que ses plateformes artistiques.”

Les valeurs de D&I sont présentes dans toutes les œuvres de KIMU. “Ce projet avec Samsung a été spécial et précieux pour chacun de nous”, a déclaré le PDG Nam. “Je suis submergé de joie d’avoir cette opportunité de mettre en valeur les talents de nos designers à travers leurs œuvres, permettant aux valeurs de D&I d’être communiquées et reconnues à travers le monde. J’espère que l’aura et les histoires distinctes de KIMU résonneront bien auprès des téléspectateurs à travers les plateformes artistiques.