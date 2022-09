Pour mettre l’art sous les yeux des consommateurs, Samsung s’est associé à The Belvedere pour publier des œuvres d’art de renommée mondiale, notamment des œuvres d’art de Gustav Klimt et Egon Schiele dans le Samsung Art Store. Alors que les consommateurs continuent d’être captivés par l’art physique et numérique, ce partenariat a élargi l’accès à certaines des œuvres d’art les plus remarquables au monde.

Alors que l’adoption de la technologie dans l’espace artistique est inévitable, l’adoption généralisée de la technologie pose un défi important : comment étendre numériquement les œuvres d’art sans enlever le caractère unique de leur forme physique. Pour les consommateurs, la technologie peut briser les barrières et changer la façon dont l’art est consommé. Il peut également donner un aperçu de l’avenir de l’art à mesure que se produit le mélange des mondes de l’art physique et numérique.

Samsung Newsroom a récemment rencontré Wolfgang Bergmann, directeur financier de The Belvedere, pour discuter de la manière dont ce partenariat ouvre la voie à une croissance numérique continue au sein de l’espace artistique tout en préservant la culture et la richesse de l’art physique.

Q : Parlez-nous brièvement de votre travail au Belvédère.

Notre mandat est de tracer le cap du Belvédère, qui est l’un des plus anciens musées au monde et une vitrine de l’art contemporain. Dans cette tâche, nous sommes confrontés au défi de préserver le passé tout en étant tournés vers l’avenir et innovants, et c’est ce qui rend notre travail si passionnant.

Q : L’intersection de l’art et de la technologie s’est considérablement développée ces dernières années, ouvrant la voie à la démocratisation de l’art, et cela semble particulièrement évident dans sa création et son accessibilité. Quelle est votre opinion à ce sujet? En quoi cela a-t-il créé des opportunités et/ou des défis dans le monde de l’art aujourd’hui ?

Le Belvédère ambitionne d’être l’une des institutions culturelles les plus prestigieuses du monde numérique, touchant ainsi de nouveaux publics. Aujourd’hui, environ la moitié de la collection Belvedere est disponible en ligne. Ceux qui s’intéressent à l’art peuvent facilement rechercher l’inventaire du musée et parcourir 900 ans d’histoire de l’art, du Moyen Âge à nos jours. Cependant, je suis convaincu que cela ne fera qu’augmenter leur désir de visiter Vienne et le Belvédère en personne.

Q : La technologie rend également l’art plus pratique et accessible aux collectionneurs. Comment avez-vous vu cela se dérouler au fil des ans?

L’espace artistique numérique est de plus en plus accessible, notamment grâce à la technologie NFT. Cependant, cela ne remplacera pas l’art classique mais plutôt l’ajoutera. Tout récemment, nous avons décidé que le moment était venu d’entreprendre un projet NFT unique, et une pièce maîtresse de la collection du Belvédère – Le baiser de Gustav Klimt – a été dévoilé dans le nouveau format.

Q : Les écrans d’art numérique, tels que Samsung Art Store, ont permis aux utilisateurs de vivre des expériences uniques dans le confort de leur foyer. Comment voyez-vous cette technologie évoluer dans les années à venir et quel impact aura-t-elle sur l’industrie de l’art dans son ensemble ?

Je pense que cette technologie suscite définitivement l’intérêt pour l’art et améliore l’expérience d’appréciation de l’œuvre originale. Les propriétaires et les spectateurs de l’image numérique peuvent établir un lien personnel avec l’œuvre d’art originale.

Q : Quelles différences voyez-vous entre l’affichage de votre travail en personne et numériquement sur The Frame ?

Un écran ne peut pas remplacer l’aura de la pièce d’origine. À la fin de la journée, The Frame et l’Art Store invitent les gens à voir l’original dans le musée. D’autre part, les visiteurs du musée qui ont admiré une œuvre d’art originale sur place seront heureux de l’apporter numériquement dans leur salon. Les écrans modernes sont si avancés techniquement que vous pouvez découvrir numériquement sur The Frame des choses que vous ne pourriez pas voir à l’œil nu dans un musée.

Q : Comment envisagez-vous l’avenir des expositions d’art et des musées ?

Les expositions d’art continueront d’exister en ligne et hors ligne. Le métaverse devient une partie de notre vie, mais ce n’est pas un substitut à la “vraie” vie. L’expérience physique du visiteur dans un musée restera donc toujours importante.

Q : Pouvez-vous nous en dire plus sur la genèse de ce partenariat ? Pourquoi avez-vous choisi The Frame ? De votre point de vue, quels sont les avantages de Samsung Art Store ?

Nous étions ravis à l’idée d’apporter notre collection à de nouveaux formats, comme les téléviseurs intelligents Samsung, afin de donner aux gens l’accès à l’art dans leur propre salon. Le Samsung Art Store offre une variété visuelle sur les écrans, vous pouvez choisir des images en fonction des saisons ou de votre humeur personnelle, et vous pouvez toujours découvrir quelque chose de nouveau. Samsung est le leader de l’industrie en matière d’innovation technologique, le Samsung Art Store est donc le partenaire idéal pour nous.

Les œuvres d’art de la collection Belvedere sur le Samsung Art Store sont vues plusieurs fois par mois. Je suis sûr que les spectateurs sont influencés par les œuvres, consciemment ou inconsciemment.

Q : Certaines des œuvres les plus populaires de Belvedere dans la boutique d’art incluent Dans la Tonnelle de Marie Egner, Le baiser par Gustav Klimt et Coquelicots en fleurs par Olga Wisinger-Florian. Sont-ils également populaires pour les muséesrs et y a-t-il d’autres pièces de la collection de l’Art Store qui, selon vous, gagneront en popularité auprès du grand public ?

de Gustav Klimt Le baiser est une pièce emblématique de l’amour romantique et une pièce maîtresse de la collection The Belvedere – les gens du monde entier en sont épris. Les paysages et les motifs de la nature sont également particulièrement populaires, à la fois en ligne et hors ligne. Quant à la popularité croissante, je vois des peintures d’artistes féminines du tournant du siècle, telles que Broncia Koller-Pinell ou Emilie Mediz-Pelikan, continuer à augmenter, ainsi que d’autres œuvres de Gustav Klimt et Egon Schiele.

Je recommanderais quelques motifs d’automne, tels que Collecteur de broussailles dans les bois de Vienne (1855) par Ferdinand Georg Waldmüller et Orangeraie sur la Côte d’Azur (1903) de Broncia Koller-Pinell.