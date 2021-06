[Interview] Comment le photographe Cody Cobb amène les utilisateurs dans des coins reculés du monde à travers le cadre – Samsung Global Newsroom

Le téléviseur de style de vie primé de Samsung Electronics, The Frame, transforme en permanence l’espace dans lequel il se trouve en offrant aux utilisateurs l’accès à plus de 1 500 œuvres d’art virtuelles de certains des artistes, musées et créateurs de goût de l’industrie les plus renommés au monde.

Ce mois-ci, l’Art Store met en lumière ces chefs-d’œuvre qui apportent les plus beaux paysages de la planète directement dans votre salon avec son projecteur de la Journée mondiale de l’environnement, un ensemble d’œuvres d’art présentant des scènes à couper le souffle du monde entier. Un artiste dont le travail est présenté sous ces projecteurs est Cody Cobb, un photographe qui se rend dans certains des endroits les plus reculés connus de l’homme pour capturer la nature telle qu’il pense qu’elle devrait rester : intacte.

Apporter la beauté de notre planète à plus de gens

Cobb a travaillé dans la photographie au cours des 20 dernières années, d’abord comme une poursuite artistique qui a commencé dans le cadre de ses projets d’illustration numérique et est ensuite devenu son principal médium. Il voyage dans des endroits reculés, y compris le vaste ouest américain, afin de trouver des paysages uniques, des formations naturelles et des moments marquants à capturer. Il passe une grande partie de son temps à travailler seul afin de permettre à un heureux hasard de le conduire à la découverte des scènes exceptionnelles capturées dans son travail.

« Je ne suis pas sûr de pouvoir désactiver la partie de mon cerveau qui est sollicitée lorsque je photographie », a noté Cobb à propos de la façon dont il utilise son appareil photo pour capturer sa vision unique du monde. « J’observe le monde d’une manière spécifique, trouvant de manière obsessionnelle des détails et des modèles. Parfois, il m’arrive d’avoir un appareil photo avec moi, et c’est à ce moment-là que je peux capturer ces observations. La photographie est un prolongement naturel de ma façon d’appréhender le monde.

En apportant ses œuvres à la sélection disponible pour les utilisateurs sur The Frame, Cobb espère que les gens pourront découvrir le monde de la manière dont il le fait lorsqu’il prend des photos. « J’aimerais que ceux qui voient mon travail soient transportés ailleurs pendant un moment », a-t-il noté. « J’espère qu’ils pourront ressentir le sentiment d’immobilité que j’apprécie moi-même pendant le tournage. »

Cobb espère également que lorsqu’un utilisateur admire les scènes incroyables qu’il a eu la chance de voir de ses propres yeux, il pourra s’arrêter un instant et apprécier la beauté de ce qu’il voit. « J’espère que mes œuvres offrent une manière nuancée de découvrir la nature », a-t-il déclaré. « Je veux que ces endroits paraissent mystérieux et j’espère que les gens pourront s’y perdre. »

Vivre le monde à travers le cadre

Sur The Frame, les photos de Cobb sont affichées à l’aide de points quantiques de taille nanométrique qui offrent un volume de couleur de 100 % et apportent plus d’un milliard de nuances de couleurs précises aux utilisateurs afin que les utilisateurs puissent profiter des œuvres d’art avec la couleur, les détails et la texture d’origine voulus par l’artiste . Les utilisateurs peuvent découvrir la beauté naturelle de notre planète telle qu’elle est, pour ce qui ressemble à une vue de première main de ces scènes étonnantes.

« The Frame est une expression si parfaite des images cinématographiques qui me passent par la tête lorsque je crée de l’art », a noté Cobb. « Je veux que mes photos soient vivantes et la technologie qui alimente The Frame le permet. J’aime aussi que mes tirages d’art puissent exister sur le même mur à côté du travail que j’ai disponible sur l’Art Store.

Donner la priorité à la nature grâce aux technologies transformatrices

Ayant collaboré avec The Frame’s Art Store depuis ses débuts, Cobb comprend à quel point il est important d’amener l’art dans les maisons des gens et à quel point la technologie joue un rôle central à cet égard. Il est reconnaissant pour les expériences transformatrices que The Frame offre en tant que plate-forme numérique pour l’affichage de l’art ; « Grâce à The Frame, j’ai maintenant un nouveau public et une toute nouvelle façon de partager mon travail », a-t-il noté. « C’est incroyablement motivant. »

Ardent défenseur de l’environnement et de la protection des espaces qu’il capture, Cobb vend désormais son travail via des NFT (jetons non fongibles) sur des plateformes telles que Hic et Nunc car la forme de monnaie numérique qu’ils utilisent consomme beaucoup moins d’énergie que les autres. plates-formes. Pour chaque vente NFT qu’il réalise, il reverse une partie des bénéfices à des organisations de préservation de l’environnement.

Quinze des pièces de Cody sont maintenant disponibles sur The Frame’s Art Store, et deux de ses photographies sont présentées dans le cadre de la Journée de l’environnement de juin.