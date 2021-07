[Interview] Comment le kiosque Samsung améliore l’expérience client chez Tim Ho Wan à Séoul – Samsung Global Newsroom

Pendant la pointe de l’heure du déjeuner, les restaurants sont souvent pleins à craquer, ce qui rend difficile de trouver un endroit pour prendre rapidement un délicieux repas. Cependant, les clients découvrent une nouvelle option pratique dans la succursale de Séoul de Tim Ho Wan, une célèbre chaîne de dim sum basée à Hong Kong, après que le restaurant a introduit un kiosque Samsung qui permet des commandes plus rapides et des temps d’attente plus courts.

Les récents changements dans la dynamique sociale ont déplacé les préférences des consommateurs vers les plats à emporter, les clients choisissant désormais souvent de récupérer leur nourriture au restaurant et de l’emporter.

Pour répondre à la demande, la succursale Samseong-dong de Tim Ho Wan à Séoul a récemment installé un kiosque Samsung qui crée une expérience de vente à emporter plus pratique. Alors, comment le directeur, le chef et les habitués de cette succursale de Tim Ho Wan évaluent-ils le Samsung Kiosk ? Samsung Newsroom a visité le restaurant pour le savoir.

[Upgrading for Customers] À emporter ou sur place ? Samsung Kiosk rationalise l’expérience client

Le kiosque de la succursale Samseong-dong de Tim Ho Wan est situé à droite du comptoir, ce qui permet aux clients de le repérer facilement en entrant. L’emplacement du kiosque conduit également à une utilisation plus efficace de l’espace, car il amène les clients à manger sur place et à emporter à entrer dans différentes parties du restaurant. Il ne faut qu’une minute ou deux aux clients pour sélectionner, commander et payer leurs repas, le tout sans l’aide d’un serveur ou d’un commis. Les commandes sont ensuite transférées instantanément en cuisine, réduisant encore le temps d’attente.

Suite à l’introduction du kiosque, les clients qui étaient auparavant réticents à visiter le restaurant en raison des longs délais d’attente ont commencé à s’arrêter plus souvent. Un client a déclaré : « Je suis souvent allé au Tim Ho Wan à Samseong-dong lors de son ouverture, mais j’ai arrêté de venir pendant un certain temps car il y avait toujours trop de monde. Cependant, j’ai recommencé à revenir après l’installation du kiosque, car le processus de commande à emporter est devenu si pratique et a fait des longs délais d’attente une chose du passé.

D’autres clients ont également apprécié le kiosque, un couple international ayant aperçu passant une commande sur le kiosque. Le kiosque Samsung propose des options en anglais et en coréen sur son écran principal, permettant aux clients internationaux de naviguer facilement dans le menu et d’autres options. En riant, le couple a déclaré: « Grâce à l’option anglaise du kiosque, nous avons pu choisir notre repas sans demander de l’aide au serveur. »

[Upgrading for Chefs] De la rationalisation du traitement des commandes à une meilleure gestion des stocks

Avec le kiosque envoyant les commandes directement à la cuisine, les employés du restaurant peuvent désormais traiter les commandes à un rythme beaucoup plus rapide également. Avant l’installation du kiosque, les clients devaient prendre un menu, puis relayer leur commande à un serveur, qui l’entrait dans le système de point de vente. Désormais, cette étape fastidieuse est éliminée, ce qui permet aux chefs de gagner jusqu’à deux à trois minutes par commande. Le chef du restaurant, Cheol Woong Kang, a expliqué l’importance de cela, en disant : « Vous ne pensez peut-être pas que deux à trois minutes, c’est beaucoup de temps, mais pendant les heures de pointe, lorsque le nombre de commandes que nous recevons augmente considérablement, le temps que le kiosque économise est inestimable.

Un autre avantage d’avoir le kiosque est que la solution collecte les données des commandes à emporter séparément des données des commandes à manger. En utilisant le kiosque, Tim Ho Wan à Samseong-dong est en mesure d’identifier les éléments de menu ayant un taux de commandes à emporter élevé et d’utiliser ces données pour préparer les ingrédients et gérer les stocks. Le chef Kang (photo ci-dessus) a déclaré : « Au début, nous avons préparé une grande quantité d’ingrédients nécessaires à la fabrication de nos petits pains de porc BBQ cuits à la vapeur, en supposant qu’ils seraient commandés le plus souvent. Mais après avoir analysé les données collectées par le kiosque, nous avons réalisé que nos offres de dim sum les plus populaires (crevettes, crevettes et porc et épinards et crevettes) affichaient des taux de commandes à emporter plus élevés que prévu.

Comme le kiosque permet de séparer les données des commandes de repas sur place et à emporter, l’équipe du restaurant a également été en mesure de gérer les ventes plus efficacement. Auparavant, les restaurants avaient eu du mal à identifier pourquoi certains plats étaient commandés à emporter à certains moments de la journée, ainsi que ce qui causait des changements dans les volumes de vente. Le chef Kang a noté que « Selon notre analyse des données de vente, en ce qui concerne les commandes à emporter, les clients préféraient les dim sum aux nouilles ou aux aliments frits. Ainsi, nous portons une attention particulière à préserver au maximum leur goût et leur fraîcheur lors du conditionnement de ces plats.

[Upgrading for Managers] Une large gamme d’avantages, y compris un service après-vente fiable

Avec de plus en plus de clients préférant les plats à emporter, les restaurants sont de plus en plus tenus de gérer à la fois les commandes de repas sur place et à emporter en même temps. De nombreux restaurants se tournent ainsi vers les kiosques pour leur permettre d’offrir le meilleur service possible, même lorsqu’ils disposent de ressources limitées.

Célèbre pour sa qualité et sa valeur renommées, Tim Ho Wan à Samseong-dong est souvent bondé à l’heure des repas. Le restaurant a ainsi introduit le kiosque pour à la fois améliorer l’efficacité des employés et augmenter la satisfaction de la clientèle. Les résultats étaient impressionnants. Les caissiers n’avaient plus à équilibrer la prise des commandes et le traitement des paiements, et le restaurant est devenu moins encombré de clients en salle et à emporter visitant différentes zones des locaux.

Le directeur de succursale, M. Je Hyeon Cho (photo ci-dessus) a raconté que «Au départ, la remise du menu et l’explication du processus de commande aux clients étaient des éléments importants de notre service. Mais l’installation du kiosque a maintenant complètement supprimé cette partie du processus. Maintenant, les heures de pointe sont devenues beaucoup plus faciles à gérer et nous pouvons nous concentrer davantage sur les besoins de nos clients au restaurant. De plus, nos clients à emporter sont également satisfaits, car le kiosque leur permet de passer directement de la commande au paiement sans attendre.

En fin de compte, ces kiosques sont toujours des machines. Les utilisateurs sont donc tenus de les maintenir et de réagir rapidement s’ils rencontrent des erreurs. L’un des avantages du Samsung Kiosk est que les erreurs peuvent être résolues en temps réel via la télécommande, minimisant ainsi les perturbations. M. Cho a noté qu’« une fois, l’écran s’est figé lorsqu’un client a inséré une carte dans le kiosque pour effectuer le paiement. Mais, à cette occasion, le centre d’appels a pu résoudre le problème immédiatement via l’assistance à distance. Sachant qu’il existe un service après-vente fiable pour vous soutenir, vous vous sentez vraiment en sécurité lorsque vous dirigez un restaurant comme celui-ci.

Cela fait sept mois que Tim Ho Wan à Samseong-dong a installé le kiosque Samsung, et le personnel adore la commande pratique, la gestion intelligente des données et l’utilisation efficace de l’espace qu’il offre. M. Cho n’a pas hésité à parler de l’avenir avec le Samsung Kiosk, racontant qu’à l’avenir, lorsque nous développerons des offres saisonnières et de nouveaux plats principaux, nous sommes impatients de les promouvoir activement en les affichant en haut de l’écran principal du kiosque.