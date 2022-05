Interview: Bill Gates parle avec Recode de son nouveau livre, philanthropie, santé publique

L’OMS estime que la pandémie de Covid-19 a tué près de 15 millions de personnes dans le monde – pas seulement à cause du virus, mais en conséquence indirecte de la crise, comme l’impossibilité d’obtenir d’autres types de soins médicaux parce que les systèmes hospitaliers étaient surchargés. Mais cela ne devait pas être si catastrophique. Les experts disent que ses impacts ont été exacerbés par un certain nombre de facteurs : le monde était mal préparé à une pandémie, de nombreux pays ont mis du temps à se développer et à donner accès aux tests Covid-19, et les inégalités économiques ont tout aggravé.

Les pays à revenu faible et intermédiaire ont encore du mal à accéder aux vaccins vitaux, ce qui expose ces populations à un risque continu de contracter le virus. Aux États-Unis, un article préimprimé a révélé que les Américains de la classe ouvrière étaient cinq fois plus susceptibles de mourir de Covid-19 que les Américains diplômés d’université. Dans l’ensemble, la pandémie a également creusé les inégalités de revenus dans le monde, en partie parce que les pays riches ont été en mesure de fournir davantage de secours économiques à leurs résidents, tandis que les pays les plus pauvres disposaient de beaucoup moins d’outils pour se rétablir.

Deux ans après que Covid-19 a été déclaré pandémie, Bill Gates a écrit Comment prévenir la prochaine pandémie, un livre qui explique comment le cofondateur de la Fondation Bill et Melinda Gates et expert en santé mondiale estime que le monde devrait se préparer aux futures crises sanitaires – y compris comment nous pouvons nous attaquer au problème persistant de l’inégalité économique qui expose les personnes déjà vulnérables à un risque encore plus grand . Aux États-Unis, les taux de pauvreté ont chuté en 2021 en raison des dépenses de secours en cas de pandémie comme les chèques de relance et l’élargissement du crédit d’impôt pour enfants. Mais depuis lors, la pauvreté a de nouveau augmenté, les taux de pauvreté des enfants augmentant fortement après l’expiration du crédit d’impôt élargi pour enfants, qui a accordé à de nombreux parents une prestation mensuelle en espèces de juillet à décembre 2021.

Voici cinq idées que Gates a explorées avec Recode par e-mail sur la façon de prendre en compte les inégalités économiques lors de la préparation de la prochaine pandémie. L’interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

Whizz Kim

Dans votre livre, vous mentionnez à quel point les gens se méfient de la grande influence que les riches philanthropes ont aujourd’hui – tout en reconnaissant également que de nombreux gouvernements n’ont pas suffisamment intensifié lorsque la pandémie a frappé.

Comment pouvons-nous nous assurer que le gouvernement sera en mesure d’intervenir la prochaine fois? Pensez-vous qu’il s’agit principalement de financer les bonnes agences (et cela nécessiterait-il des impôts plus élevés) ? Est-ce une question de volonté politique ? Est-ce autre chose ?

Bill Gates

J’espère qu’après les deux dernières années – avec des millions de vies perdues et des billions de dollars d’impact économique – chaque pays comprend maintenant qu’il doit être mieux préparé au niveau gouvernemental. La philanthropie peut aider à tester de nouvelles idées et à mobiliser des ressources plus rapidement que le gouvernement, mais la prévention des pandémies doit être financée et soutenue à long terme, et elle nécessite une collaboration mondiale. Le monde ne peut pas et ne doit pas compter sur la philanthropie pour diriger cela.

Dans mon livre, j’écris que les gouvernements doivent se préparer aux épidémies et prévenir les pandémies de la même manière qu’ils financent les mesures préventives et pratiquent les incendies et les tremblements de terre. Pour mettre fin aux maladies évitables et empêcher les maladies émergentes de devenir des pandémies, les gouvernements devront augmenter leurs investissements dans la R&D pour les vaccins et les thérapies, la surveillance intégrée des maladies et les organisations multilatérales bien financées, comme l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Ils devront également faire des investissements plus importants pour améliorer les soins de santé primaires dans tous les pays.

L’endroit naturel où le financement gouvernemental doit aller est l’OMS, puisqu’elle a été créée pour coordonner la réponse mondiale aux problèmes de santé. La philanthropie ne peut pas être membre votant de l’OMS. Il appartient à chaque pays membre de décider que l’OMS doit se concentrer sur la prévention des pandémies. Mais à l’heure actuelle, l’OMS n’est pas financée pour faire beaucoup de travail sur les pandémies. Il n’y a pas beaucoup de personnel à plein temps. Il n’oblige pas les pays à passer par des exercices. Cela doit changer si le monde veut sérieusement faire de Covid la dernière pandémie.

Whizz Kim

Pensez-vous qu’il y aura toujours un besoin et un espace pour que la philanthropie privée coexiste avec les gouvernements ? Qu’est-ce qui doit changer, le cas échéant, dans la relation entre les secteurs privé et public ? Comment pouvons-nous y arriver? Qui doit le changer ?

Bill Gates

Les gouvernements jouent le rôle le plus critique dans la protection des personnes contre les maladies infectieuses et autres risques graves pour la santé. Mais je crois que la philanthropie a un rôle à jouer – par exemple, nous pouvons financer des initiatives que les gouvernements ou le secteur privé ne peuvent pas ou ne veulent pas. La plupart des problèmes de santé mondiaux, comme le paludisme, doivent être résolus en dehors des systèmes traditionnels basés sur le marché, car ils ne seront jamais rentables pour le secteur privé. Pendant la pandémie de Covid, une collaboration mondiale entre des scientifiques, des philanthropes et des institutions de santé mondiales (comme l’accélérateur ACT) a développé, testé et déployé des vaccins sûrs et efficaces plus rapidement que jamais. C’est un excellent exemple de la façon dont les trois secteurs peuvent travailler ensemble pour résoudre ces gros problèmes.

Whizz Kim

Comment les politiques publiques pourraient-elles devoir changer afin que nous soyons mieux préparés à la prochaine pandémie, et quel rôle voyez-vous les milliardaires/autres riches philanthropes jouer dans cela ?

Bill Gates

L’une des plus grandes tragédies que le monde a apprises grâce à Covid est que les gouvernements n’ont pas suffisamment investi dans les outils dont ils ont besoin pour se préparer efficacement à une pandémie. Les pays doivent intensifier et développer des politiques et investir davantage dans l’amélioration de la surveillance des maladies, le financement de la R&D et le renforcement des systèmes de santé. Ce que j’essaie de faire, et la fondation est en train de le faire, c’est d’aider à catalyser de nouvelles idées, en particulier celles qui contribueront à donner un accès équitable à des outils vitaux aux habitants des pays à faible revenu, qui sont souvent laissés pour compte à mesure que de nouvelles innovations en matière de santé arrivent. au marché. Nous jouons également un rôle dans l’attraction du secteur privé en aidant les entreprises à obtenir des financements pour produire des tests, des thérapies et des vaccins pour les pays à revenu faible et intermédiaire.

Whizz Kim

Le discours public autour de Covid-19 a été extrêmement polarisé et politisé. Que pensez-vous du rôle que jouent la désinformation par rapport à de bonnes informations fiables dans les résultats de santé publique ?

Bill Gates

Je suis préoccupé par la propagation de la désinformation et des théories du complot sur la santé publique, car cela amène les gens à remettre en question leurs propres médecins et à remettre en question la science. Il est compréhensible que les gens recherchent des réponses faciles, car ces deux années ont été très effrayantes. Et je pense que la plupart des gens s’inquiètent pour leur propre santé et celle de leur famille et de leurs proches. Ils viennent du bon endroit, mais ils sont attirés par de fausses informations.

Whizz Kim

Quel rôle diriez-vous que l’inégalité économique joue dans l’issue de la maladie ? Cela a entravé l’accès aux vaccins et aux médicaments dans les pays à revenu faible à intermédiaire, mais nous avons vu même aux États-Unis que les communautés noires et brunes étaient parmi les plus durement touchées par Covid-19.

Comment s’assurer que les inégalités économiques ne sont pas un facteur aussi important pour survivre à la prochaine pandémie ?

Bill Gates

Melinda et moi avons lancé la Fondation Gates il y a plus de deux décennies parce que nous étions horrifiés par les inégalités en matière de santé dans le monde. Il y a eu des progrès phénoménaux depuis lors, mais même aujourd’hui, un enfant né au Nigéria a environ 28 fois plus de risques de mourir avant son 5e anniversaire qu’un enfant né aux États-Unis.

Lorsque Covid est apparu, ces inégalités sanitaires existantes l’ont aidé à devenir une catastrophe mondiale. Dans mon livre, je propose un plan qui comprend trois mesures clés. Premièrement, nous devons améliorer la surveillance des maladies en développant des systèmes d’alerte précoce qui détectent les nouveaux virus et les épidémies coordonnées au-delà des frontières, et le monde doit soutenir l’équipe GERM, un groupe rémunéré à plein temps engagé dans la prévention des pandémies. [Editor’s note: The Global Epidemic Response and Mobilization team is a permanent disease outbreak watchdog group that Gates’s book proposes we create.]

Deuxièmement, nous devons investir davantage dans la R&D pour des vaccins de nouvelle génération et des traitements efficaces, et garantir une capacité de fabrication dans chaque région du monde. Et nous devons renforcer les systèmes de santé mondiaux en investissant dans les soins de santé primaires, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, mais aussi au sein des communautés à faible revenu des pays riches.

Il existe des programmes qui se concentrent sur des résultats sanitaires équitables, comme le Fonds mondial et l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite, Gavi, le Mécanisme de financement mondial et le CEPI. Le financement intégral de ces organisations aurait un impact important sur l’équité en santé dans le monde. [Editor’s note: These are all global health programs that the Gates Foundation has funded. The Global Fund is a public-private partnership that finances the fight against AIDS, tuberculosis, and malaria. The Global Polio Eradication Initiative is a WHO-led public-private partnership that seeks to immunize all children at risk for polio. Gavi is a public-private partnership that strives to improve vaccine access in low-income countries. The Global Financing Facility is a World Bank-led public-private partnership that focuses on promoting the health and nutrition of women and children. And CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, is a public-private partnership that invests in vaccine research.]