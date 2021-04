À deux reprises avant les vacances de Pâques, la Nouvelle Europe a eu l’occasion de rencontrer Matteo Salvini, le leader de l’Italie Lega parti et l’ancien vice-premier ministre, à Rome sur un large éventail de questions qui comprenaient la politique d’immigration de l’UE, la gestion de la pandémie COVID-19, les vaccins et un plan de développement pour le sud de l’Italie proposé par son parti.

Nouvelle Europe (NE): Après votre rencontre avec les Premiers ministres de Pologne et de Hongrie, envisagez-vous de fonder un nouveau groupe au Parlement européen? Dans l’affirmative, et si nous parlons d’immigration, quelles sont vos priorités au niveau de l’UE?

Matteo Salvini (MS): Les priorités absolues sont la politique de rapatriement de l’UE et la protection des frontières. Lorsque nous parlons de ces deux problèmes spécifiques, nous demandons «plus d’Europe». Dans certains domaines politiques, nous voulons que les autres membres de l’Union européenne puissent décider eux-mêmes d’autres questions, mais sur ces deux points spécifiques, nous pensons que l’Europe devrait jouer un rôle majeur en termes de coopération. Parlant d’une vision plus large de l’avenir de l’Union européenne, je pense qu’après la crise du COVID, l’UE doit se réinventer et trouver une nouvelle âme. Les groupes politiques au sein du Parlement européen devraient saisir l’occasion et l’utiliser comme un moyen de changer. Si aujourd’hui nous pouvions fusionner les conservateurs et réformistes européens et les groupes Identité et Démocratie, nous pourrions avoir le deuxième plus grand groupe du Parlement, une véritable alternative au duo Parti populaire européen / Socialistes et démocrates.

NE: Que pensez-vous de la possibilité de verrouiller toute l’Italie pendant tout le mois d’avril comme l’a suggéré le ministre de la Santé Roberto Speranza?

MME: J’ai personnellement demandé que le premier ministre Mario Draghi prenne toujours en considération les données scientifiques. Si les données nous indiquent que ces zones spécifiques doivent rester dans la zone rouge, alors les restrictions doivent être maintenues. Cependant, si d’autres régions du pays ont de bonnes données en termes de cas positifs et d’hospitalisations, elles doivent être placées dans la zone jaune. Ce n’est pas le cas actuellement en ce qui concerne la façon dont cela se fait. Par exemple, à partir du 31 mars, sur la base des données les plus récentes dont nous disposons, la Sardaigne pourrait rouvrir. Je ne sais pas pourquoi les 1,5 million d’habitants de la Sardaigne devraient être contraints de rester chez eux et de fermer leurs magasins pendant tout le mois d’avril uniquement parce que certains ne voient que du rouge dans tout le pays. Le rouge est la couleur vue par les taureaux et les communistes. Nous demandons un système clair et logique s’il est rouge, nous fermons mais si la situation est bonne, nous devons rouvrir. Je suis d’accord avec ce que le Premier ministre Draghi a dit – que nous devons examiner les données scientifiques. Si en avril, certaines régions doivent être classées dans la zone jaune, alors il faut les rouvrir, ce qui est en jeu, ce sont des milliers d’emplois et la santé mentale des Italiens. Il est complètement absurde de pouvoir vérifier, du 31 mars à la fin avril, des restrictions spécifiques sur les zones rouge et orange. Cette question ne doit pas être traitée d’un point de vue idéologique, mais uniquement d’un point de vue scientifique et pragmatique. Hier, j’ai vu les données mises à jour des régions sur la pandémie en Italie. Le nombre d’hospitalisations, de soins intensifs et de cas positifs diminue tous. Par conséquent, si cette tendance se poursuit au cours des prochains jours, il n’y a aucun moyen de justifier des fermetures prolongées de verrouillage après le 15 avril.

NE: Le manque de vaccins en Italie et dans l’UE reste un problème non résolu. Lequel des autres vaccins disponibles pourrait vous intéresser? Par exemple, je sais que vous avez des contacts avec les autorités indiennes.

MME: Tout vaccin efficace est le bienvenu en Italie. L’Inde est un pays très avancé en ce qui concerne sa recherche pharmaceutique. J’utiliserais le vaccin indien demain matin, si possible. J’ai parlé avec le président de la région de Vénétie, Luca Zaia, et en Vénétie, ils distribuent des vaccins très rapidement, mais maintenant, le principal problème est que les dispositions initiales en matière de vaccins arrivent à terme et que de nouvelles doses n’arrivent pas. En ce qui concerne l’autosuffisance des vaccins, Giancarlo Giorgetti, le ministre du Développement économique, s’emploie à accélérer la production de vaccins en Italie. D’ici la fin de l’année, la production italienne devrait être à plein régime.

NE: Vous avez élaboré un plan pour relancer et accompagner le développement du sud de l’Italie. Comment l’Europe peut-elle contribuer à cette initiative et que demandez-vous à l’UE de contribuer à la mise en œuvre de votre plan?

MME: Nous n’avons rien demandé. L’Europe ne doit respecter que les pactes existants et nous permet de continuer à travailler seuls. L’UE devrait tenir le nombre promis de vaccins et laisser les entrepreneurs, agriculteurs, pêcheurs et chercheurs italiens travailler sans réglementations ridicules qui bloquent le développement futur d’une entreprise comme Alitalia. Nous ne demandons pas d’argent, juste le droit à la liberté de travailler.