Interview AP: Mahuta fait le point sur la diplomatie néo-zélandaise

Mahuta, 50 ans, était un choix surprenant pour le rôle, bien qu’elle ait été une interprète respectée au Parlement pendant près de la moitié de sa vie depuis qu’elle a été élue pour la première fois en 1996 à l’âge de 26 ans. Elle est l’un des groupes de législateurs les plus diversifiés à avoir jamais assumé les postes les plus élevés du cabinet après que la Première ministre Jacinda Ardern a remporté un deuxième mandat lors d’une victoire écrasante le mois dernier.

Mahuta a déclaré qu’elle était heureuse d’avoir été choisie et a promis d’apporter une nouvelle perspective aux affaires étrangères.

Mais Mahuta a pris le pas la semaine dernière pour rejoindre l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis en condamnant la Chine pour avoir imposé de nouvelles règles pour disqualifier les législateurs à Hong Kong.

Mahuta a déclaré qu’elle avait parlé à Ardern avant de décider de signer la déclaration et a estimé que c’était une étape naturelle de “tourner le bouton vers le haut” et de rejoindre d’autres pays. Elle a déclaré qu’elle pensait que la relation avec la Chine était suffisamment mature pour résister à de tels désaccords.

Néanmoins, il sera difficile pour Mahuta de trouver le bon équilibre pour atteindre une Chine de plus en plus affirmée et des États-Unis belligérants.Pour l’instant, Mahuta a déclaré qu’elle prévoyait de se concentrer sur l’établissement de relations avec les voisins immédiats de l’île de la Nouvelle-Zélande. Zélande dans le Pacifique même si le coronavirus l’empêche de s’y rendre personnellement.