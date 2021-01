Le vaccin a reçu un permis d’urgence du régulateur indien dimanche, mais à la condition que le Serum Institute n’exporte pas les vaccins pour garantir la protection des populations vulnérables en Inde, a déclaré Adar Poonawalla, PDG de la société, lors d’un entretien téléphonique avec The Associated. Presse.

En conséquence, a-t-il déclaré, les exportations de vaccins ont gagné pour COVAX – l’initiative ambitieuse conçue pour assurer un accès équitable aux vaccins COVID-19, initiée par l’Organisation mondiale de la santé, l’alliance des vaccins GAVI et CEPI, une coalition mondiale de lutte contre les épidémies. combattre – début mars ou avril.

Poonawalla a déclaré que le Serum Institute était actuellement en train de signer un contrat plus important avec COVAX pour 300 à 400 millions de doses du vaccin. C’est sans compter deux commandes existantes de 100 millions de doses chacune pour le vaccin développé par l’Université d’Oxford et AstraZeneca, et une autre de Novovax. Il a déclaré que l’accord serait finalisé dans les semaines à venir.