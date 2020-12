« L’image raciste du club a été l’un des éléments clés qui m’a amené à acheter ce club », a déclaré Hogeg à l’Associated Press dans une interview au centre de formation de l’équipe à Jérusalem.

« J’ai vu ce problème qui est non seulement mauvais pour le club, mais aussi pour Israël », a-t-il déclaré. «J’adore le football, et je pensais que c’était l’occasion d’acheter ce club et de résoudre ce problème raciste. Et puis je pourrais faire quelque chose de plus grand que le football. «

Enraciné dans le même mouvement sioniste pré-étatique qui a inspiré le parti au pouvoir, le Likud, Beitar est l’une des franchises sportives les plus réputées du pays, comptant parmi ses fans le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le président Reuven Rivlin. Il est considéré comme un symbole puissant de la classe ouvrière israélienne au cœur de la base nationaliste de Netanyahu.

Mais ces dernières années, il a attiré une attention négative sur son refus de s’intégrer. La minorité arabe d’Israël représente environ 20% de la population du pays, et les joueurs arabes jouent dans des équipes rivales et dans l’équipe nationale.

Les responsables du club ont déclaré dans le passé que leurs mains étaient liées par une base inconditionnelle de fans qui exercent une influence significative sur les décisions de dotation en personnel. Un petit groupe de fans connu sous le nom de « La Familia » a chanté « la mort aux Arabes » et d’autres blasphèmes contre des opposants arabes.

Au cours de la saison 2013 de l’équipe, une tentative de faire venir deux joueurs musulmans de Tchétchénie a mal tourné. La Familia a mené un boycott qui a laissé le stade vide lors d’un match à domicile, plusieurs supporters ont été accusés d’avoir brûlé les bureaux de l’équipe et le club a presque été relégué en deuxième division lorsque la saison s’est effondrée.

Hogeg, un entrepreneur de haute technologie et commerçant de crypto-monnaie, a acheté Beitar il y a deux ans et a déclaré qu’il voulait changer la culture dès le départ.

Il a déclaré qu’il s’était prononcé contre le racisme et avait même intenté des poursuites judiciaires accusant les fans de nuire à la réputation de l’équipe. L’année dernière, Beitar a signé Ali Mohamed, un joueur d’origine musulmane du Niger, pays africain.

Mais de loin, son plus grand mouvement a été le blockbuster de ce mois-ci lorsqu’il a vendu une participation de 50% dans le club au cheikh Hamad bin Khalifa Al Nahyan, membre de la famille dirigeante d’Abou Dhabi. Al Nahyan s’est engagé à injecter 90 millions de dollars dans l’équipe au cours de la prochaine décennie.

Hogeg a déclaré qu’il était inspiré de rechercher un partenaire émirati à la suite de l’accord négocié par les États-Unis établissant des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis en septembre. Il s’est entretenu avec plusieurs investisseurs potentiels avant que des connaissances mutuelles ne le mettent en contact avec Al Nahyan.

Les Israéliens juifs ont embrassé de tout cœur l’établissement de liens avec les Arabes du Golfe, malgré la discrimination continue contre la minorité arabe d’Israël dans des domaines tels que le logement, l’emploi et les budgets gouvernementaux. Hogeg pense que le sport peut être un exemple à suivre pour les autres.

«Je cherchais un partenaire qui aura la même vision pour montrer au monde, montrer aux enfants, montrer à tout le monde que les musulmans et les juifs peuvent travailler ensemble et construire de belles choses ensemble», a-t-il déclaré. « Et je pense que le football est la meilleure plateforme pour cela. »

Le Hogeg barbu, vêtu d’un costume pointu et de chaussures de ville noires, se tenait sur un terrain de football près de la salle de répétition pour l’interview. Il a joyeusement dribblé un ballon de football et lui a donné un coup de pied dans le but tout en discutant de son amour pour le jeu qu’il joue toujours de manière récréative.

Hogeg a déclaré que lui et son partenaire prévoyaient une approche «carotte et bâton», utilisant leur expertise et leurs poches profondes pour récompenser les fans avec une puissance éternelle du football, tout en faisant savoir à quiconque s’oppose à leur message. vivre ensemble n’est pas le bienvenu.

«Soit vous êtes pour le club, soit vous optez pour autre chose. Si vous avez affaire à la haine et au racisme, vous ne faites pas partie de nous », a-t-il déclaré.

L’équipe est en bas de la ligue cette année et a peu de chances de réussir. Mais Hogeg prédit un revirement rapide l’année prochaine et compte concourir pour le championnat israélien grâce à des acquisitions agressives de joueurs. À plus long terme, lui et son partenaire envisagent d’investir massivement dans les jeunes talents de leur propre sol et ils veulent concourir sur la scène européenne.

Co-détenu par Al Nahyan, Hogeg a déclaré que l’ajout de joueurs arabes à la liste était un « non-problème ». Il a déclaré que l’équipe essayait déjà de recruter un joueur arabe pour concourir en Europe, même s’il n’est pas certain que son équipe actuelle le libère.

«Nous recherchons activement des joueurs de classe A qui peuvent améliorer le niveau de notre équipe», a-t-il déclaré. « La religion ne joue aucun rôle en aucune façon. »

Avigail Sharabi, un partisan inconditionnel de Beitar apparaissant actuellement dans une émission de télé-réalité, a accusé Hogeg de quitter les traditions de l’équipe pour de l’argent.

Sharabi, 54 ans, a insisté sur le fait qu’elle n’était pas raciste, mais qu’il était impénétrable pour elle de voir un joueur arabe porter le logo du chandelier juif de l’équipe et chanter l’hymne national israélien aspirant à une patrie juive.

«Il a tout vendu. Il a vendu notre nom, nos principes, notre vie, notre cœur », a-t-elle déclaré à propos de Hogeg.

Maya Zinshtein, une réalisatrice qui a réalisé un documentaire primé aux Emmy, « Forever Pure », sur la tumultueuse saison 2013, s’est qualifiée de « folle optimiste » et a déclaré qu’elle pensait que Hogeg réussirait à changer la culture de l’équipe.

Zinshtein a décrit La Familia comme une minorité petite mais vocale qui avait été autorisée à intimider la plus large base de fans dans le passé. Elle a dit que beaucoup de choses avaient changé depuis la sortie de son documentaire en 2016, en partie à cause des scènes embarrassantes de comportement raciste. Ces changements n’ont pris de l’ampleur que depuis l’arrivée de Hogeg, a-t-elle déclaré,

«La Familia ne changera pas. C’est juste une question de l’espace dont ils disposent », dit-elle. « La plupart des fans ne sont pas radicaux. »

Depuis que Hogeg a amené son partenaire émirati à bord, les membres de La Familia font du bruit sur les réseaux sociaux. Mais lorsqu’ils ont récemment tenté de protester contre l’accord lors d’une séance d’entraînement en équipe, ils étaient dépassés en nombre par les supporters.

«Ce ne sera pas facile», a déclaré Hogeg. «Il existe un groupe de fans radicaux qui feront tout ce qu’ils peuvent pour nous nuire. Mais je suis sûr que nous gagnerons. «