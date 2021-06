L’ancien président afghan a déclaré que les États-Unis étaient venus dans son pays pour lutter contre l’extrémisme et apporter la stabilité à son pays torturé par la guerre et qu’ils partaient près de 20 ans plus tard après avoir échoué aux deux

