[Interview] Affiner le design innovant du Bespoke Jet™ de Samsung – Samsung Global Newsroom

Offrant un nettoyage puissant de bout en bout avec une station de nettoyage tout-en-un™, l’aspirateur Bespoke Jet™ de Samsung Electronics rend le rangement de la maison aussi simple que possible.

Pour en savoir plus sur la façon dont Samsung a optimisé l’aspirateur riche en fonctionnalités pour répondre aux besoins changeants des consommateurs, Samsung Newsroom s’est entretenu avec l’ingénieur aspirateur et chef de projet Jongkuk Lim et son équipe qui étaient en charge du développement de l’appareil. Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur l’inspiration de Samsung pour le Bespoke Jet™ et les technologies innovantes qui ont donné vie à l’appareil.

Priorité aux besoins des consommateurs

Récemment, alors que les gens du monde entier ont commencé à passer plus de temps à la maison, ils ont commencé à se concentrer davantage sur la propreté de leurs espaces de vie. Cela a conduit à un intérêt accru pour les aspirateurs-balais à la fois puissants et faciles à utiliser. Comme l’a expliqué Lim, les performances et la facilité d’utilisation ne sont que deux des nombreux facteurs pris en compte par Samsung lors de l’amélioration de la conception du Bespoke Jet™.

“Les marchés du monde entier passent rapidement des aspirateurs filaires à un robot sans fil ou à des aspirateurs-balais, qui aident à réduire le travail manuel”, a déclaré Lim. “Parce que de nombreuses maisons en dehors de la Corée sont recouvertes de moquette et ont des animaux domestiques, il est essentiel que les aspirateurs-balais offrent d’excellentes performances quel que soit le type de sol, et une autonomie de batterie suffisamment longue pour couvrir toute la maison. Ce sont les besoins les plus fondamentaux mais les plus importants des consommateurs.

Cette différence entre les foyers de la Corée natale de Samsung et ceux à l’étranger souligne l’importance d’adapter les appareils pour répondre à un large éventail de besoins des consommateurs. Comme l’a noté Lim, lors du développement du Bespoke Jet™, Samsung a donné la priorité aux performances de nettoyage et à la durée d’exécution tout en veillant à ce que l’appareil réponde à deux aspects clés de la conception de l’aspirateur qui deviennent de plus en plus importants pour les consommateurs d’aujourd’hui : l’hygiène et le poids.

“Les consommateurs coréens sont largement satisfaits de la puissance d’aspiration, des brosses et des performances de la batterie, mais ce qui les distingue des autres consommateurs, c’est qu’ils sont très sensibles au poids de l’aspirateur”, a déclaré Lim. “Ils préfèrent les aspirateurs solides mais légers.”

Les consommateurs nationaux et étrangers manifestant un intérêt accru pour l’hygiène en raison du COVID-19, Samsung a équipé le Bespoke Jet™ d’un système de filtration multicouche qui retient jusqu’à 99,9999 % des particules de poussière.1 Lorsque l’air est aspiré, le cyclone principal sépare les grosses particules de poussière, qui sont captées dans un filtre à grille métallique. Le Jet Cyclone et le microfiltre brevetés de Samsung capturent ensuite les fines particules de poussière. Enfin, un filtre à poussière fine retient les micro-poussières2 qui peut facilement s’échapper.

Pour illustrer comment le Bespoke Jet™ répond aux différences régionales, Hun Kang, membre de l’équipe de développement de l’aspirateur, a noté comment les habitants de certains pays sont habitués à porter des chaussures à la maison, tandis que d’autres les enlèvent. “Ceux qui vivent dans des pays où les gens sont censés enlever leurs chaussures à l’intérieur vivent souvent dans des maisons avec des planchers en bois”, a déclaré Kang. “Nous constatons généralement une forte demande dans ces pays pour les vadrouilles humides.”

Pour répondre à leurs besoins, a ajouté Kang, le Bespoke Jet ™ est livré avec le Spray Spinning Sweeper.3 Ses tampons de vadrouille antibactériens sont réutilisables et permettent aux utilisateurs de pulvériser manuellement autant d’eau qu’ils le souhaitent sans se soucier du dessèchement des tampons de vadrouille.

L’hygiène est reine

Lors de la conception du Bespoke Jet™, Samsung a accordé une attention particulière aux détails et aux fonctionnalités qui offriraient un nettoyage puissant et hygiénique. Cet engagement envers la propreté se reflète dans des fonctionnalités telles que la station de nettoyage tout-en-un™ de l’aspirateur, qui vide automatiquement la poubelle. Comme l’a expliqué Daon Lee, membre de l’équipe, cette fonctionnalité pratique devient de plus en plus importante.

“Il y a quelques années, seule une poignée d’aspirateurs robots pouvaient vider automatiquement leur poubelle”, a déclaré Lee. « Cependant, depuis l’introduction de la Samsung Jet Clean Station™, cette capacité est devenue une fonction essentielle des aspirateurs, y compris les modèles de balais. Avec le besoin croissant de produits hygiéniques, pouvoir vider automatiquement la poubelle n’est plus un « plus » pour les aspirateurs ; c’est un facteur d’achat clé.

Lorsque le Bespoke Jet™ est connecté, la station de nettoyage tout-en-un™ commence automatiquement à charger l’appareil et vide la poubelle pour que les utilisateurs n’aient pas à le faire. Lors du vidage de la poubelle, la technologie innovante Air Pulse de Samsung4 utilise une forte pression d’air pour empêcher les fines particules de poussière de se disperser dans l’air, gardant les espaces de vie propres et hygiéniques.

Léger mais puissant

La puissance d’aspiration était une autre considération clé pour Lim et son équipe. Les améliorations introduites par l’équipe dans le nouveau modèle maximisent la puissance d’aspiration en amplifiant l’efficacité.

“Le Bespoke Jet ™ est équipé d’un moteur à onduleur numérique plus avancé qui est plus rapide, plus petit et plus efficace qu’un moteur typique, et a également une durée de vie de la batterie plus longue”, a déclaré Lim. « Ce moteur plus léger produit une puissance d’aspiration incroyable. Il est capable de tourner jusqu’à 135 000 tr/min, ce qui représente une amélioration significative par rapport à la vitesse maximale de 110 000 tr/min du modèle précédent.

La puissance d’aspiration de l’aspirateur est renforcée par la technologie Jet Cyclone. Équipé de 27 trous d’air qui minimisent la perte d’aspiration, la structure multicyclone à haute efficacité de la fonction crée un chemin d’air optimal qui réduit la résistance de l’air autour de la poubelle et emprisonne de manière hygiénique les fines particules de poussière aspirées dans l’aspirateur.

Lim a également mis en lumière la façon dont Samsung a complété les puissantes innovations du Bespoke Jet ™ avec un design léger qui établit une nouvelle norme pour les aspirateurs-balais à suivre. “Avec seulement 2,44 kg, le Bespoke Jet™ amélioré est le plus léger de sa catégorie grâce à son moteur haute performance et extrêmement léger qui a été développé grâce à une étroite collaboration entre l’équipe de développement de moteurs de Samsung et d’autres”, a déclaré Lim. “Nous avons également réduit le diamètre d’un tambour à l’intérieur de la brosse Slim Action de 62 mm à 44 mm pour rendre la brosse encore plus légère et réduire la fatigue du poignet lors du nettoyage.”

Nettoyage pratique

Samsung s’est donné beaucoup de mal pour équiper le Bespoke Jet™ d’un design accrocheur à la fois élégant et intuitif. Le résultat du travail acharné de l’équipe est un aspirateur qui non seulement s’intègre parfaitement au décor des consommateurs, mais présente également des améliorations clés qui maximisent la commodité.

Comme l’a expliqué Lim, l’amélioration de la forme de l’aspirateur a nécessité une coordination minutieuse avec l’équipe de conception de Samsung pour explorer comment offrir aux utilisateurs plus de commodité tout en conservant l’esthétique élégante de l’appareil. “Grâce à une série de discussions avec l’équipe de conception, nous avons pu proposer la station de nettoyage tout-en-un ™, qui peut contenir le nettoyeur de bâton sans support séparé”, a déclaré Lim. “Cela permet à l’aspirateur d’avoir l’air beaucoup plus élégant tout en prenant moins de place.

Parmi les autres améliorations axées sur la commodité, citons la décision d’ajouter un rouleau souple au Jet Dual Brush pour ramasser les grosses particules de poussière des sols durs, et d’équiper l’aspirateur d’un écran LCD intuitif et d’une batterie amovible longue durée. Pour le rouleau souple, Yoonkyung Cho, membre de l’équipe, a expliqué : « Nous avons créé plusieurs maquettes dans différents styles pour développer le design le plus optimal qui permettrait à la partie avant de la brosse de se déplacer de manière naturelle.

“L’écran LCD numérique intuitif permet aux utilisateurs de surveiller les indicateurs clés tels que la durée d’exécution de chaque mode, le temps de charge, les instructions de maintenance et de réparation pour un contrôle et une gestion faciles, tandis que la batterie amovible légère garantit jusqu’à 120 minutes d’autonomie”, a noté Cho. “Cela signifie que les utilisateurs n’ont plus à s’inquiéter de l’épuisement de la batterie de leur aspirateur pendant le nettoyage.”

Performances certifiées

Le Bespoke Jet™ a été reconnu par diverses agences de test et de certification de renommée mondiale pour ses excellentes performances en matière de piégeage des poussières fines et des allergènes, notamment la société allemande SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH et la British Allergy Foundation (BAF).

L’aspirateur a reçu la note cinq étoiles la plus élevée du premier pour piéger 99,999 % des poussières fines de taille comprise entre 0,5 et 4,2㎛, et a été reconnu par le second pour réduire l’exposition aux allergènes. De plus, la Clean Station™ est certifiée par Underwriters Laboratories (UL) pour réduire jusqu’à 400 fois les émissions de poussière lorsque la poubelle est vidée.

Lim a noté que la pandémie a compliqué le processus de développement de l’aspirateur, mais l’équipe ne pourrait pas être plus satisfaite du résultat final.

“Travailler à domicile n’était pas facile”, a déclaré Lim. « Cependant, malgré les défis posés par la pandémie, qui ont limité nos activités de développement, chacun des membres de notre équipe a travaillé fort vers un objectif commun. Je leur suis reconnaissant d’avoir développé un produit aussi merveilleux qui a finalement reçu d’excellentes évaluations de la part d’organisations externes. »

Innover pour les consommateurs

Au cours des années précédentes, le marché des aspirateurs sans fil s’est principalement concentré sur les spécifications des produits, telles que l’aspiration, le temps de fonctionnement et le poids de l’appareil, mais l’équipe de Samsung et Lim a innové dans ce domaine avec l’introduction de la Clean Station™ en 2020. Depuis Depuis son introduction, le deuxième facteur d’achat le plus important sur le marché coréen des aspirateurs est désormais la Clean Station™, avec un nouvel accent mis sur le confort d’utilisation grâce à la vidange automatique de la poubelle.

À l’avenir, l’attention de l’équipe s’est déplacée de l’ingénierie mécanique vers l’ergonomie dans la conception de produits. “Nous prévoyons d’explorer et de développer de nouvelles technologies et de nouvelles fonctionnalités tout au long du processus d’utilisation de l’aspirateur, du tout début du nettoyage au stockage de l’appareil”, a noté Lim. “Nous ferons de notre mieux pour véritablement surprendre nos clients et mener un développement rapide sur le marché des aspirateurs.”

Avec des modes de vie axés sur l’hygiène désormais là pour rester, Lim et son équipe ont une idée claire de ce à quoi devrait ressembler le développement futur du Bespoke Jet™ et d’autres produits d’aspiration. “Mon ambition est de fournir les solutions de nettoyage les plus optimales basées sur les modes de vie des consommateurs qui analysent les modèles de nettoyage à l’aide des technologies d’IA”, a affirmé Lim.

Dans un contexte de concurrence sans cesse croissante sur le marché mondial de l’électronique grand public, Samsung cherche à devenir le meilleur fabricant d’aspirateurs au monde grâce au développement sans fin de ses technologies de base pour garantir des performances optimisées, une fonctionnalité d’hygiène améliorée et un confort d’utilisation optimisé, le tout avec la meilleure qualité possible.

1 Testé en interne sur la base de la norme CEI 62885-2, CL.5.11 en utilisant le mode Jet. Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation réelle.

2 Fait référence aux particules d’une taille comprise entre 0,5 et 4,2 µm.

3 Les options de brosse et d’accessoires peuvent varier selon la région.

4 Testé sur la base de la norme CEI 62885-2, CL.5.11 par Samsung. Les résultats peuvent varier en fonction de l’utilisation réelle.