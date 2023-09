Les tablettes combinent les capacités uniques d’un smartphone et d’un ordinateur portable — offrir aux utilisateurs le meilleur des deux mondes dans un seul appareil. Au début des tablettes, les utilisateurs devaient souvent faire attention, car l’appareil pouvait facilement se briser en cas de chute ou subir des ralentissements de performances s’il était utilisé trop longtemps à l’extérieur.

Face à ces préoccupations, Samsung Electronics n’a cessé d’améliorer ses tablettes à chaque génération. La nouvelle série Galaxy Tab S9 de la société est son itération la plus puissante et la plus durable à ce jour, avec une résistance à l’eau et à la poussière IP68.1 capacités à supporter les éléments extérieurs les plus rudes. Pour une qualité d’image inégalée, la technologie Vision Booster améliorée ajuste la luminosité de l’écran en fonction des conditions d’éclairage environnantes pour faire de la série Galaxy Tab S9 le compagnon idéal pour les activités intérieures et extérieures.

Samsung Newsroom a rencontré Jingyu Hwang du groupe de R&D mécanique New Computing (NC) et Wooseok Ko du groupe Display de Samsung Electronics pour en savoir plus sur la création derrière la série Galaxy Tab S9 et discuter de la naissance de l’appareil.

Une tablette conçue pour affronter les éléments

La série Galaxy Tab S9 est équipée de capacités résistantes à l’eau et à la poussière — le premier de la série Galaxy Tab S. Lors du développement de la tablette, Samsung avait pour objectif de créer un produit durable offrant les mêmes performances de pointe que ses autres appareils. « Les tablettes précédentes résistantes à l’eau ou à la poussière mettaient l’accent sur la durabilité physique du produit et se concentraient moins sur les autres spécifications de l’appareil », a déclaré Jingyu Hwang, responsable de la structure mécanique, de la conception des pièces et de l’ingénierie de la série Galaxy Tab S9. « La série Galaxy Tab S9 offre des performances élevées et un grand écran, afin que les utilisateurs puissent profiter librement de leur tablette à tout moment et en tout lieu. »

La série Galaxy Tab S9 a obtenu une certification IP68 sur tous les modèles — une norme établie par la Commission électrotechnique internationale (CEI).2 L’indice IP68 est accordé aux appareils qui ont obtenu un indice de résistance à la poussière de 6 pour la protection contre les particules solides externes et un indice de résistance à l’eau de 8 pour durer jusqu’à 30 minutes dans une profondeur maximale de 1,5 mètre. Avec cette note, les utilisateurs peuvent moins s’inquiéter d’emporter leurs tablettes dans des endroits humides, comme près de l’évier de la cuisine pendant la cuisine ou à l’extérieur en camping.

Alors que les tablettes plus fines et plus légères deviennent la norme de l’industrie, il était difficile de conserver le design mince de la série Galaxy Tab S9 tout en la rendant résistante à l’eau et à la poussière. « Lors de l’intégration de fonctionnalités résistantes à l’eau et à la poussière, il était inévitable d’agrandir certaines pièces ou d’en ajouter de nouvelles. Nous avons dû utiliser diverses nouvelles technologies lors du développement de la série Galaxy Tab S9, notamment la conception d’une nouvelle structure interne pour loger de manière transparente tous les éléments résistants à l’eau nécessaires dans le corps. Nous avons également développé de nombreuses nouvelles pièces », a expliqué Hwang.

Lors de la fabrication du microphone résistant à l’eau, Samsung a utilisé des matériaux hautement adhésifs capables de résister à la pression de l’eau ainsi qu’une membrane.3 matériau perméable à l’air mais pas à l’eau. La société a également appliqué un matériau en caoutchouc de silicone pour sceller le haut-parleur et a utilisé une méthode de distribution dans laquelle un matériau à base d’uréthane est appliqué sur les pièces puis solidifié pour le port USB. Grâce à la plus grande attention portée aux détails, la série Galaxy Tab S9 a pris vie.

Visualisation cristalline avec des technologies d’affichage améliorées

En plus de ses capacités de résistance à l’eau et à la poussière, la série Galaxy Tab S9 offre une qualité d’image réaliste sur un écran large. La série Galaxy Tab S9 est livrée avec un écran Dynamic AMOLED 2X, auparavant disponible uniquement sur les smartphones et ordinateurs portables phares de Galaxy, et offre des expériences visuelles de niveau supérieur dans la paume de la main.

« Alors que les consommateurs utilisent des tablettes pour visualiser des photos, regarder des vidéos haute définition et jouer à des jeux, nous nous sommes concentrés sur l’amélioration de la qualité d’image de la tablette », a déclaré Wooseok Ko, responsable du développement de l’écran de la série Galaxy Tab S9.

Outre la qualité d’image exceptionnelle offerte sur la série Galaxy Tab S9, la technologie unique Vision Booster aide les utilisateurs à voir leur écran dans n’importe quel environnement.

« Vous avez probablement déjà constaté que vous ne parveniez pas à voir clairement l’écran de votre appareil à l’extérieur lorsque la lumière du soleil était très forte », a déclaré Ko. « La technologie Vision Booster peut vous aider à voir l’écran clairement, même sous la lumière du soleil la plus intense. »

La technologie Vision Booster ajuste automatiquement la luminosité et la clarté de l’écran en fonction des conditions d’éclairage externes. Pour garantir une visibilité optimale de tout le contenu, la technologie Vision Booster améliore la visibilité des zones claires et sombres de l’écran.

« Même dans les situations où les graphiques à l’écran changent constamment — comme lorsque vous jouez à un jeu ou regardez un film — L’algorithme avancé de la technologie Vision Booster fait référence aux images précédentes et applique rapidement le même effet à l’aide de calculs spécifiques », a déclaré Ko.

Des tests minutieux pour une tablette de qualité

Pour une expérience utilisateur parfaite, la série Galaxy Tab S9 a subi d’innombrables tests au cours de son développement.

L’entreprise est passée par plusieurs étapes de vérification méticuleuse pour obtenir la certification IP68 de résistance à l’eau et à la poussière de la CEI. La résistance à l’eau de la série Galaxy Tab S9 a été testée au cours de différentes étapes de développement du produit, y compris la fabrication, par plusieurs départements, tels que le département d’ingénierie de fiabilité et de qualité et le département de vérification des produits.

« Comme nous ne disposions pas d’équipement de test d’étanchéité approprié pour le grand écran de 14,6 pouces de la Galaxy Tab S9 Ultra, nous avons travaillé avec les départements concernés pour fabriquer de nouveaux équipements afin de tester le produit », a déclaré Hwang.

De plus, l’application pour la première fois de la technologie Vision Booster à une tablette comportait son lot de défis. « La partie la plus difficile de l’intégration de la technologie Vision Booster dans la série Galaxy Tab S9 a été de s’assurer qu’elle répondait de manière appropriée et précise aux changements d’éclairage », a déclaré Ko. L’optimisation de Vision Booster pour la série Galaxy Tab S9 a nécessité que lui et son équipe vérifient que la fonctionnalité répondait non seulement aux changements drastiques de lumière, comme le passage de l’intérieur à l’extérieur, mais également à des fluctuations plus subtiles.

« Pour offrir aux utilisateurs le meilleur affichage, nous avons testé la qualité et la visibilité de l’image dans diverses conditions et organisé des réunions d’évaluation ultérieures », a déclaré Ko. « Tester la tablette à l’extérieur était crucial, car l’environnement du laboratoire de test et les conditions extérieures réelles peuvent être différents. »

L’avenir des tablettes dirigé par la Galaxy Tab S9

La série Galaxy Tab S9 a redéfini la norme des tablettes haut de gamme, dotée de fonctionnalités avancées qui la différencient des générations précédentes. Les développeurs ont partagé leurs dernières réflexions sur la création de l’appareil et leurs espoirs pour les utilisateurs.

« La série Galaxy Tab S9 illustre l’innovation de pointe de Samsung en matière de développement de tablettes », a déclaré Hwang. « J’espère que cela deviendra un produit sur lequel les utilisateurs pourront compter. »

« Le développement de la série Galaxy Tab S9 a été très gratifiant car nous avons pu reprendre les mêmes technologies visuelles de pointe de nos smartphones et les appliquer aux tablettes », a déclaré Ko. « Dans toutes nos innovations, notre objectif est d’optimiser la visualisation à l’écran pour des expériences plus immersives. »

1 Les Galaxy Tab S9, S9+ et S9 Ultra sont classées IP68. Le S Pen inclus est également résistant à l’eau et à la poussière avec un indice IP68. Conforme à l’indice IP68, résistance à l’eau jusqu’à 5 pieds d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Rincer les résidus/sécher après avoir été mouillé. Déconseillé pour une utilisation à la plage ou à la piscine. L’indice de résistance à la poussière est testé dans des conditions de laboratoire par un tiers : 2 kg de poudre de talc (diamètre maximum de 0,05 mm) par mètre cube ont été soufflés dans une chambre de test abritant l’appareil (pression de l’air à l’intérieur de l’appareil maintenue en dessous de l’air ambiant) pendant deux heures. Classé IP6X. La résistance à la poussière peut varier selon les conditions d’utilisation réelles.

2 Hdont le siège est à Genève, en Suisse, la Commission électrotechnique internationale (CEI) prépare et publie des normes internationales pour toutes les technologies électriques, électroniques et connexes.

3 Les membranes sont perméables aux liquides ou aux gaz selon le type de matériau. La membrane de la série Tab S9 est perméable à l’air mais empêche l’eau de pénétrer.