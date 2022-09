Interventions comportementales de perte de poids : fonctionnent-elles dans les soins primaires ?

De multiples relations de soutien dans les milieux communautaires peuvent aider les gens à perdre du poids.



Atteindre et maintenir un poids santé est un problème de santé majeur, non seulement aux États-Unis mais dans de nombreux pays à travers le monde. Les gouvernements cherchent à identifier les services les plus efficaces pour aider les gens à perdre du poids et à améliorer leur état de santé général. UN revue systématique et méta-analyse récentes (une étude plus large d’études) a examiné l’efficacité des interventions de gestion du poids réalisées dans les établissements de soins primaires et a inclus des données provenant des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Espagne.

Examen du soutien à la perte de poids dans les soins primaires

Les chercheurs ont évalué 34 études avec des adultes qui avaient un indice de masse corporelle supérieur à 25 (surpoids). Ils ont examiné les personnes ayant reçu des interventions de perte de poids dans les établissements de soins primaires. Les interventions comprenaient des instructions sur les comportements de gestion du poids tels que les régimes hypocaloriques, l’augmentation de l’exercice, l’utilisation de journaux alimentaires et / ou des approches d’autogestion comportementale avec le soutien du personnel de la clinique pour fixer des objectifs liés au poids, résoudre des problèmes et augmenter l’autonomie. efficacité.

Les interventions de perte de poids ont été menées par téléphone, Internet, e-mail ou en face à face, et comprenaient des connexions de groupe et/ou individuelles. La recherche a comparé ces types d’interventions à l’absence de traitement de perte de poids, à une intervention minimale (utilisation d’une éducation imprimée ou électronique sur la perte de poids) ou à des instructions sur le contrôle de l’attention pour résister aux envies ou aux comportements, mais sans se concentrer spécifiquement sur le comportement de perte de poids.

Les programmes dispensés en soins primaires ont produit une perte de poids significative

Les interventions ont été dispensées par divers professionnels de la santé (infirmières, diététistes et médecins généralistes) et des praticiens non médicaux tels que des coachs de santé. Les interventions ont duré entre une séance (avec des patients suivant le programme sans assistance pendant trois mois) et plusieurs séances sur trois ans, avec une médiane de 12 mois.

Les résultats ont montré que la différence moyenne entre les groupes d’intervention et de comparaison (aucune intervention de perte de poids spécifique) à un an était une perte de poids de 5,1 livres, et à deux ans, elle était de 4 livres pour ceux qui ont reçu des interventions de perte de poids en soins primaires. Il existait également une différence moyenne de tour de taille de -2,5 cm, en faveur de l’intervention à un an.

Il est important de noter qu’étant donné qu’il s’agissait d’une revue systématique de 34 essais avec un large éventail d’interventions, les auteurs n’ont pas été en mesure d’identifier spécifiquement les interventions qui ont produit le résultat.

Même une petite perte de poids a un impact sur la santé

Les auteurs ont noté que bien qu’une perte de poids supérieure de 5 livres dans le groupe d’intervention puisse sembler faible, des études ont montré qu’une perte de poids de 2 % à 5 % est associée à des avantages pour la santé, notamment une baisse de la pression artérielle systolique ainsi qu’une réduction des taux de triglycérides et de glucose, ce qui peut avoir un impact sur la santé cardiaque.

Les enregistrements personnels et le soutien ont-ils un impact sur la perte de poids ?

L’étude a reconnu que les groupes de comparaison avaient moins de contacts de personne à personne que les groupes d’intervention, et cela peut avoir joué un rôle essentiel dans les résultats. Un plus grand nombre de contacts entre les patients et les prestataires a entraîné une perte de poids plus importante. La recherche suggère que les programmes devraient être développés pour inclure au moins 12 contacts (en face à face, par téléphone ou une combinaison).

Bien que l’étude n’ait pas déterminé les coûts des programmes, il est probable que les interventions réalisées par du personnel non médical, avec la supervision et le soutien de professionnels de la santé primaires, seraient moins coûteuses. Il se peut qu’une combinaison de praticiens soit plus efficace, puisque les médecins et les omnipraticiens n’auront probablement pas le temps de faire 12 consultations pour soutenir un programme de gestion du poids.

Des recherches antérieures soutiennent les interventions comportementales communautaires pour la perte de poids

Une étude préparée pour le US Preventive Services Task Force et publié en 2018 trouvé des résultats similaires. Cette revue a rapporté une réduction de 5,3 livres chez les participants ayant reçu des interventions de gestion du poids dans divers contextes, y compris les universités, les soins primaires et la communauté. Comparativement aux témoins, les participants aux interventions axées sur le comportement avaient une perte de poids moyenne plus importante entre 12 et 18 mois et une reprise de poids moindre.

Dans les deux plus grands essais (sur les 124 identifiés), il y avait une diminution de la probabilité de développer un diabète de type 2 par rapport à ceux qui n’avaient pas reçu les interventions de gestion du poids. Il y avait une réduction du risque absolu d’environ 14,5 % dans les deux essais sur trois à neuf ans, ce qui signifie que ceux qui ont reçu une intervention de gestion de la perte de poids avaient un risque réduit de 14,5 % de développer un diabète par rapport à un groupe témoin.

Quel est le plat à emporter ?

Les interventions de gestion du poids réalisées dans les établissements de soins primaires sont un moyen efficace de fournir des services. Les pratiques de soins primaires offrent une bonne portée dans la communauté et sont souvent le premier point de contact des personnes avec le système de santé. Avec notre épidémie croissante d’obésité, tous les efforts doivent être envisagés pour entrer en contact avec les patients aux prises avec leur poids et proposer des interventions viables et efficaces.

Que pouvez-vous faire?