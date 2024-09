Interventions architecturales dans les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO : un dialogue entre préservation et innovation

© Archives Olgiati | Musée et entrée du site perlier / Valerio Olgiati

L’architecture contemporaine dans les sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO présente un défi unique : revitaliser des sites d’importance historique tout en respectant des directives strictes de préservation. Des centres urbains aux paysages naturels et aux traditions culturelles immatérielles, ces projets illustrent l’équilibre délicat entre innovation et conservation du patrimoine. Qu’ils travaillent dans une mégapole, un paysage protégé ou une zone rurale culturellement riche, les architectes sont chargés de réimaginer ces espaces sans compromettre leur valeur historique. Chaque projet offre une nouvelle perspective sur la manière dont les sites patrimoniaux peuvent évoluer et rester pertinents à l’époque moderne.

Par exemple, le centre d’accueil des visiteurs de Kinderdijk restaure l’intégrité visuelle du paysage emblématique des moulins à vent hollandais en gérant le tourisme grâce à un design minimaliste qui complète l’environnement. À Saint-Émilion, le domaine viticole du Château Barde-Haut intègre des volumes contemporains dans la région viticole historique, préservant l’essence du paysage tout en s’adaptant aux besoins de production modernes. De son côté, le Klaksvík Row Club aux îles Féroé honore la reconnaissance par l’UNESCO de la construction navale traditionnelle en offrant un espace qui soutient et célèbre ce patrimoine culturel immatériel. Ces projets, bien que très différents, trouvent tous des moyens de donner un nouveau souffle aux sites protégés par l’UNESCO.

Lisez la suite pour découvrir six projets uniques qui illustrent la manière dont l’architecture contemporaine peut s’harmoniser avec les contextes du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Kinderdijk, Pays-Bas

© Ossip van Duivenbode | Centre des visiteurs Site du patrimoine mondial de l’UNESCO Kinderdijk / M& DB Architecten

Le centre d’accueil des visiteurs de Kinderdijk, conçu par M&DB Architecten, revitalise le site de Kinderdijk-Elshout, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO en 1997 pour ses moulins à vent emblématiques et son histoire de gestion de l’eau aux Pays-Bas. Le site était encombré de bus et de structures temporaires, occultant les moulins à vent. Situé à moitié sur l’eau et à moitié sur terre, le centre présente un design minimaliste composé de deux volumes en verre qui dégroupent les flux de visiteurs. La structure transparente du bâtiment minimise son impact tout en intégrant des fonctions essentielles comme un café, un cinéma et des toilettes. Une plate-forme d’observation offre des vues vers l’extérieur et l’atrium relie les visiteurs à l’eau et au ciel environnants, renforçant les longues lignes visuelles du paysage.

Klaksvík, Îles Féroé

© Nic Lehoux | Klaksvik Row Club / Henning Larsen

Le Klaksvík Row Club, conçu par Henning Larsen, est un élément clé du renouvellement urbain de la ville, célébrant l’héritage féroïen de l’aviron, le sport national des îles Féroé. Le projet est lié au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO grâce aux bateaux traditionnels en bois des îles Féroé utilisés pour l’aviron, qui sont fabriqués à la main avec des techniques remontant à l’époque viking. Ces bateaux font partie de la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, soulignant l’importance culturelle et historique de la tradition de l’aviron aux îles Féroé. Le bâtiment soutient cette tradition avec des installations de pointe, mettant en valeur à la fois le sport et son héritage culturel tout en s’harmonisant avec le paysage.

Saint Christophe des Bardes, France

© Philippe Caumes | Domaine viticole du Château Barde-Haut / Nadau Architecture

Le domaine viticole du Château Barde-Haut, conçu par Nadau Architecture, est situé à Saint-Émilion, en France, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999 pour son paysage viticole historique préservé. Le projet équilibre les besoins modernes de production de vin avec l’architecture traditionnelle à travers deux volumes contemporains en acier corten qui se fondent avec les bâtiments en pierre existants. Cette conception minimaliste reflète les teintes naturelles des vignobles, s’intégrant parfaitement dans le paysage. Des caractéristiques durables comme un toit végétalisé et des puits géothermiques soutiennent la fonctionnalité du site, tout en respectant son patrimoine de l’UNESCO en préservant l’identité culturelle et historique de la région.

Mopti, Mali

Avec l’aimable autorisation de la Fondation Dogon Education | École primaire de Balaguina

L’école primaire de Balaguina, conçue par Joop et Jurriaan van Stigt, est située dans la région dogon du Mali, un site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1986. Ce projet répond au manque d’infrastructures de la région en construisant une école durable utilisant des matériaux locaux et des techniques de construction traditionnelles. Les architectes ont utilisé des blocs de terre comprimée et un savoir-faire local, intégrant la structure à son environnement tout en garantissant sa fonctionnalité dans le climat extrême de la région. Ce projet préserve non seulement le patrimoine culturel et architectural des Dogons, mais soutient également l’implication de la communauté, l’éducation et le développement de pratiques de construction durables, visant à enrichir le statut de la région au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Muharraq, Bahreïn

© Archives Olgiati | Musée et entrée du site perlier / Valerio Olgiati

Le musée et l’entrée du site perlier de Valerio Olgiati, situé à Muharraq, à Bahreïn, servent de porte d’entrée au sentier perlier de l’UNESCO, préservant l’importance culturelle du patrimoine perlier de Bahreïn. Le musée crée un vaste espace public avec une forêt de colonnes et de tours à vent qui fournissent l’ombre indispensable, en intégrant des éléments traditionnels à un design moderne. La structure se fond dans les ruines environnantes et la médina, formant un lien transparent entre le passé et le présent. Cette intervention respecte le statut de l’UNESCO du site en combinant l’architecture contemporaine avec la préservation de l’identité historique et culturelle.

Vilnius, Lituanie

© Gabija Strockyte | Pavillon Atlas / Praktika

Le Pavillon Atlas, conçu par Dalia Puodziute Seniuniene et Julius Seniunas, a été créé pour célébrer le 700e anniversaire de Vilnius en 2023. Situé dans la vieille ville de Vilnius, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, juste en face de la colline du château de Gediminas, le pavillon offre une nouvelle façon de découvrir l’histoire en dehors du musée. Présentant une disposition dispersée de 16 objets dans le parc du Nouvel Arsenal, il présente un modèle imprimé en 3D de Vilnius d’il y a 200 ans, ainsi que des cartes historiques, des projections sonores et vidéo. Cette installation en plein air invite les visiteurs à explorer divers récits historiques tout en respectant le cadre du patrimoine de l’UNESCO avec sa conception adaptative et temporaire.

