Plus de 200 diocèses catholiques ont reçu des milliards de dollars de financement du Paycheck Protection Program, le fonds de sauvetage soutenu par les contribuables pour renflouer les entreprises mourant des fermetures de Covid-19 – apparemment plus que tout autre candidat.

Selon un rapport d’enquête de l’Associated Press (AP) publié jeudi.

Cette somme modique place l’Église considérablement en avance sur ses homologues du secteur privé en termes d’aide gouvernementale reçue au cours de la pandémie. Certains les fermetures les forceraient à utiliser les millions de dollars économisés pour un jour de pluie, les diocèses catholiques comme celui de Charlotte, en Caroline du Nord, ont rapidement demandé une aide d’urgence dans le cadre du PPP. Le diocèse a reçu un total de plus de 8 millions de dollars, malgré l’œuf bien rangé de 100 millions de dollars en espèces et en placements à court terme sur lequel il était assis.

En effet, l’AP a découvert que des dizaines de diocèses catholiques étaient remplis de liquidités PPP, tout en conservant leurs propres actifs d’urgence, qui s’élevaient à plus de 10 milliards de dollars au total. Les états financiers de 112 diocèses dont l’AP a pu accéder aux dossiers, ainsi que les écoles et les églises sous leur contrôle, ont révélé que ces diocèses particuliers avaient collecté plus de 1,5 milliard de dollars de financement soutenu par les contribuables au milieu de la pandémie. La plupart ont été jugés financièrement aisés au point qu’ils pouvaient couvrir six mois ou plus de dépenses d’exploitation, même s’ils ne recevaient aucun nouveau revenu.

Y compris tous les diocèses américains, le gain de PPP de l’Église catholique romaine s’élevait à plus de 3 milliards de dollars, faisant de l’Église « peut-être le plus grand bénéficiaire du programme de chèque de paie», Selon l’AP. L’information n’a été révélée qu’après que plusieurs agences de presse aient poursuivi la Small Business Administration pour publier des archives publiques sur la façon dont l’argent du PPP avait été distribué – ce que le secrétaire au Trésor de l’époque, Steve Mnuchin, était farouchement opposé.

Alors que les groupes religieux ne sont généralement pas éligibles aux renflouements axés sur les entreprises, le Congrès a brisé une échappatoire afin que les groupes confessionnels et les organisations à but non lucratif religieuses puissent accéder à l’argent des PPP. Une deuxième exemption a été accordée aux grands diocèses catholiques, qui emploient souvent plus de 500 travailleurs, les rendant techniquement inéligibles à la «petite entreprise » Catégorie.

La plupart des responsables de l’église ont défendu leurs gains exceptionnels auprès du point de vente, notant que, sans le renflouement des contribuables, ils auraient dû supprimer des emplois et n’auraient pas été en mesure de répondre aux besoins des garde-manger et des autres services offerts pendant l’épidémie. Repoussant l’idée qu’ils prenaient ce qui ne leur appartenait pas à juste titre, ils ont souligné que les revenus des églises les plus durement touchées avaient chuté de 40% pendant plusieurs mois, les forçant à licencier certains membres du personnel et à réduire les salaires d’autres.

Les employés de l’Église méritaient une aide de la même manière que n’importe quelle petite entreprise de Main Street, ont fait valoir les fonctionnaires, suggérant même que l’AP avait mal interprété les registres financiers. L’enquête a montré que les organisations catholiques tiraient vers le bas « environ deux fois plus»Comme 40 des plus grands organismes de bienfaisance les plus connus aux États-Unis réunis, bien que les plus grands organismes de bienfaisance non religieux – ceux qui comptent au moins plus de 500 employés – n’aient peut-être pas été éligibles au PPP au départ.

Ancien comptable Fr. James Connell, membre de l’archidiocèse de Milwaukee, s’est rangé du côté de l’AP, se déclarant préoccupé par le fait que les églises catholiques recevaient de l’argent dont elles n’avaient pas besoin alors que des milliers de petites entreprises étaient définitivement en faillite. Un autre pasteur qui souhaitait garder l’anonymat a déclaré qu’il avait été harcelé par des hauts fonctionnaires pour demander de l’aide à plusieurs reprises et accusé de «laisser de l’argent gratuit sur la table.«

L’Église catholique a été sous le microscope ces derniers temps pour une série apparemment sans fin de scandales, de la pédophilie à la supercherie financière. Et les diocèses américains sont loin d’être les seuls à se débattre avec de nouvelles révélations inquiétantes. Des religieuses d’un couvent de Spire, en Allemagne, appartenant à l’archidiocèse catholique de Cologne, auraient utilisé ces installations pour trafiquer sexuellement des garçons orphelins à des hommes d’affaires et à des membres du clergé pendant des semaines. Quelque 175 enfants ont été victimes d’abus odieux au couvent sur une période de 20 ans, et ont même refusé l’adoption ou les offres de foyer d’accueil juste pour pouvoir continuer à gagner de l’argent pour les religieuses.

