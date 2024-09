Interstellar Communication Holdings présentera son projet au salon 2024

Miami, Floride, 23 septembre 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Interstellar Communication Holdings Inc. (la « Société » ou « Interstellar Communication »), une société holding qui relie et consolide les entreprises liées à l’espace, a le plaisir d’annoncer sa participation à la conférence SmallSat Education 2024, qui se tiendra du 26 au 27 octobre 2024, au AMF Center for Space Education du Kennedy Space Center de la NASA en Floride.

La conférence SmallSat Education est un événement majeur de la côte Est qui réunit des enseignants, des administrateurs, des étudiants et des experts du secteur pour explorer les programmes de petits satellites. La conférence met l’accent sur l’expansion et le développement des technologies des petits satellites dans les établissements d’enseignement, dans le but d’inspirer les futurs innovateurs tout en favorisant de précieuses opportunités de réseautage pour tous les participants.

Cet événement de deux jours comprend des présentations d’équipes universitaires, de chefs de file de l’industrie et de professionnels à différents stades de leur carrière. Les participants participeront à des ateliers pratiques, à des discussions interactives et bénéficieront des connaissances de personnalités clés de la communauté des petits satellites. Des exposants et des fournisseurs seront également présents, offrant de nouvelles opportunités d’explorer des technologies de pointe et d’établir de nouvelles relations. Le conférencier principal de cette année, l’astronaute et professeur de l’Académie navale américaine Kenneth S. Reightler, prononcera un discours inspirant sur l’importance de l’éducation et de l’innovation dans l’exploration spatiale.

Interstellar Communication Holdings présentera « icMercury – Tirer parti de la technologie satellite pour faire progresser l’exploitation minière et les ressources minérales », décrivant l’initiative icMercury, sa collaboration avec le Mine Automation and Autonomous Systems Laboratory du Mining and Geological Engineering Department de l’Université de l’Arizona, et son potentiel à révolutionner l’industrie minière grâce à des innovations basées sur les satellites.

À propos d’Interstellar Communication Holdings Inc.

Interstellar Communication Holdings, Inc., une société immatriculée en Floride, est une société holding qui relie et consolide des entreprises liées à l’espace, permettant aux entrepreneurs et aux investisseurs d’exploiter le vaste potentiel de l’univers. Interstellar Communication Holdings a l’intention de fournir un service satellite personnel abordable appelé icMercury pour les astronomes amateurs, en utilisant la technologie Pocketqube et une plate-forme utilisateur personnalisée. Grâce à ce service, les utilisateurs pourront accéder à leur satellite et libérer le potentiel de l’univers.

Interstellar Communication prévoit de lancer le premier satellite icMercury PocketQube via SpaceX en février 2025.

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.icmercury.com.

Contact : [email protected]

À propos d’icMercury

icMercury comble le fossé entre la curiosité humaine et l’exploration interstellaire. Inspirée par la dynamique planète Mercure, notre plateforme rapproche le cosmos de tous. Grâce à la technologie satellite innovante PocketQube, nous rendons l’exploration spatiale accessible, écologique et engageante pour tous. Notre vision est de créer une communauté où les passionnés de l’espace, les experts en environnement et les astronomes amateurs peuvent se connecter, partager et s’épanouir.

L’équipe de direction fera une présentation à la conférence Emerging Growth à 15 h 10 HE le jeudi 26 septembre 2024. Inscrivez-vous sur https://goto.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1677125&tp_key=64e020ccee&sti=ic_mercury pour y assister et recevoir des mises à jour.

Clause de non-responsabilité

Les déclarations contenues dans ce communiqué de presse concernant les attentes, les plans et les perspectives futurs, ainsi que d’autres questions non historiques, peuvent constituer des « énoncés prospectifs ». Ceux-ci peuvent être identifiés par des mots tels que « anticiper », « croire », « s’attendre à », « planifier », « prédire » et d’autres termes similaires. Bien qu’Interstellar Communication Holdings estime que ces attentes sont raisonnables, elles ne peuvent être garanties et les résultats réels peuvent différer en raison de divers facteurs, notamment les conditions du marché. Ces énoncés reflètent les plans et convictions actuels d’Interstellar Communication Holdings à la date à laquelle ils sont formulés. Les investisseurs ne doivent pas s’y fier indûment. Interstellar Communication Holdings n’est pas obligée de mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l’exige.