Interruption d’Internet signalée dans le sud-est de l’Iran au milieu des troubles

DUBAI, Émirats arabes unis (AP) – Le sud-est appauvri de l’Iran a connu de larges perturbations du service Internet au cours de la semaine dernière, ont déclaré samedi des experts de l’Internet, alors que des troubles s’emparaient de la province éloignée après une série de fusillades mortelles à la frontière.

Plusieurs groupes de défense des droits ont rapporté dans un communiqué conjoint que les autorités avaient fermé le réseau de données mobiles dans la province agitée du Sistan et du Baloutchistan, qualifiant ces perturbations d ‘«outil pour dissimuler» la répression sévère du gouvernement contre les manifestations qui secouaient la région.

Les informations faisant état d’ingérence sur Internet surviennent alors que les autorités iraniennes et les agences de presse semi-officielles reconnaissent de plus en plus les troubles auxquels sont confrontées les autorités locales dans le sud-est – une question extrêmement sensible dans un pays qui cherche à réprimer toute allusion à la dissidence politique.

Pendant trois jours à compter de mercredi, le gouvernement a fermé le réseau de données mobiles à travers le Sistan et le Baloutchistan, où 96% de la population accède à Internet uniquement via leurs téléphones, ont déclaré des groupes de défense des droits, paralysant l’outil de communication clé. Les résidents ont signalé une restauration de l’accès Internet tôt samedi.

«C’est la réponse traditionnelle de l’Iran à tout type de protestation», a déclaré samedi à l’Associated Press Amir Rashidi du groupe Miaan, une organisation de défense des droits de l’homme qui se concentre sur la sécurité numérique au Moyen-Orient. «Fermer Internet pour bloquer la diffusion des informations et des images permet aux (autorités) de se sentir plus à l’aise pour ouvrir le feu.»

La semaine a été marquée par une série d’affrontements croissants entre la police et les manifestants. Des foules avec des armes légères et des lance-grenades sont descendues jeudi au point de contrôle de Kurin près de la frontière iranienne avec le Pakistan, a déclaré Abouzar Mehdi Nakhaie, le gouverneur de Zahedan, la capitale provinciale, dans des commentaires diffusés par l’agence de presse semi-officielle iranienne ISNA. Un policier a été tué, a-t-il ajouté.

Plus tôt cette semaine, des manifestants ont attaqué le bureau du gouverneur du district et ont pris d’assaut deux postes de police dans la ville de Saravan, indignés par les fusillades de passeurs de carburant qui tentaient de rentrer en Iran depuis le Pakistan lundi. Le gouvernement a déclaré qu’au moins deux personnes avaient été tuées dans les fusillades à la frontière et les affrontements qui ont suivi. De nombreux militants des droits de l’homme dans la région ont fait état d’un nombre de morts plus élevé sans fournir de preuves.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a promis vendredi d’enquêter sur les décès. Les responsables ont insisté sur le fait que le calme était revenu dans les rues.

Le gouvernement iranien a précédemment coupé l’accès à Internet et le service de téléphonie mobile en des temps tendus. À l’automne 2019, par exemple, l’Iran a imposé une coupure d’Internet dans presque tout le pays alors que des manifestations anti-gouvernementales déclenchées par une augmentation des prix du carburant ont ébranlé la capitale de Téhéran et d’autres villes. Des centaines de personnes auraient été tuées lors de la répression dans tout le pays.

NetBlocks, qui surveille l’accès à Internet dans le monde entier, a qualifié les rapports de perturbations de «crédibles», mais n’a pas pu fournir de vérification.

Étant donné que les autorités ont ciblé le réseau mobile et non la ligne fixe, la perturbation n’apparaîtra probablement pas sur les données régulières du réseau, a déclaré Mahsa Alimardani, chercheuse à Article 19, une organisation internationale qui lutte contre la censure. La région souffrait déjà de connexions Internet peu fiables.

«Cet arrêt ciblé était très intentionnel car ils connaissaient les réalités de cette province», où les gens sont pauvres et achètent des téléphones bon marché plutôt que des ordinateurs, a déclaré Alimardani.

La province du Sistan et du Baloutchistan est l’une des régions les plus instables et les moins développées d’Iran. La relation entre ses résidents majoritairement sunnites et la théocratie chiite iranienne a longtemps été tendue. Les Baloutches d’Iran forment les rangs d’une insurrection violente de bas niveau impliquant plusieurs groupes militants, y compris ceux qui réclament plus d’autonomie pour la région.

La zone se trouve également sur une route majeure de trafic de drogue et de pétrole, qui est fortement subventionnée en Iran et une source essentielle de revenus pour les passeurs.